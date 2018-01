Kandidát Fischer si na zkoušku střihl novoroční projev: Vytrácí se slušnost a morálka. Ale já dám jasně najevo, že patříme na Západ

Prezidentský kandidát Pavel Fischer v Deníku Referendum uveřejnil svůj novoroční projev. Jak by promlouval k občanům jako prezident? Přesvědčte se sami.

Někdejší velvyslanec ve Francii a spolupracovník prezidenta Václava Havla je jedním z mužů, kteří bojují o hlasy voličů v boji o Hrad. Jaký novoroční projev by pronesl, kdyby se stal prezidentem?

Hned na úvod by připomněl, že rok 2018 je pro nás rokem velmi důležitým z mnoha důvodů. Především proto, že slavíme sto let existence naší vlasti. Současně však platí, že žijeme v neklidné době a musíme se starat o svou bezpečnost.

„Stávající prezident Miloš Zeman sice okázale opevnil Pražský hrad, avšak zemi zavlekl do područí východních mocností, které pro naši demokracii představují nemenší hrozbu. Domácí politika zaznamenala smutné prvenství: máme vůbec poprvé trestně stíhaného premiéra,“ upozornil Fischer.

Celé novoroční přání naleznete zde.

„Principy slušnosti a morálky se vytrácejí z politiky i z celé společnosti. Arogance, hrubost a rasismus si uzurpují stále větší prostor. A co je horší, slušní lidé postupně ztrácejí důvěru ve spravedlnost pro všechny, v účinnou solidaritu i ve svůj vlastní stát. Často kolem sebe slýchám poraženecké řeči, že když prezidentské volby ‚nedopadnou‘, bude nejlépe se odstěhovat jinam,“ pokračoval prezidentský kandidát.

On sám se ale stěhovat nechce, místo toho by jako prezident rád přispěl k určité pozitivní proměně společnosti. Hodlá na tom trpělivě pracovat. Hodlá také dát jasně najevo, že patříme na Západ. Jako prezident by vedl dialog s politiky a dalšími spoluobčany. Zachová si svou otevřenost.

Aby toto všechno mohl naplnit potřebuje k tomu hlasy voličů.

„Přeji vám všem do nového roku mnoho štěstí a klidu v osobním životě. A odvahu i naplněnou naději při volbě nového prezidenta,“ uzavřel Pavel Fischer.

