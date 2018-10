Kandidát TOP 09 na Kladně vstoupí do koalice s SPD. Pospíšil v Praze zuří

V Kladně to po komunálních volbách pořádně vře. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se hodně zlobí. Okamura se ještě víc raduje a vítěz voleb, který by mohl skončit v opozici, vyčkává, co se nakonec opravdu stane.

Komunální volby jsou za námi a v českých i moravských městech a obcích se dojednávají koalice. Někde to jde hladce, jinde to pořádně skřípe. Ve středočeském Kladně platí spíše druhá varianta. Volby zde vyhrála VOLBA PRO KLADNO v čele s bývalým členem ODS Milanem Volfem. Jeho hnutí získalo 34 procent hlasů a zdejšímu zastupitelstvu se 13 členy jasně dominuje. Jen pro srovnání, druhá ODS má s 20 procenty jen sedm zastupitelů.

A proč není v Kladně klid ani po skončení předvolební kampaně, kdy by měly opadnout vášně? Některým politikům totiž zvedá tlak Milan Volf. ODS a hnutí Kladeňáci, které tvoří STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, mají za to, že Volf na radnici městu spíše škodil a je potřeba poslat ho do opozice. Ale má to háček. Tyto strany nemají v koalici většinu. Měly by ji jen v případě, že by do koalice přibraly dva zastupitele zvolené za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. To se také nakonec stalo. SPD má být v Kladně součástí koalice.

To pořádně rozzlobilo předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Kladenský zastupitel TOP 09 si podle Pospíšila musí vybrat, jestli chce být členem TOP 09, nebo spolupracovat s lidmi Tomia Okamury. Oboje dohromady prý nelze. Ultimátum se objevilo na sociální síti Twitter a Petr Hašek si opravdu vybral. Podle informací ČTK opustil TOP 09. Nespokojení jsou i Piráti, jejichž jeden člen kandidoval v rámci hnutí Kladeňáci. Pirát Jakub Václavovič mandát složil.

V podvečer Hašek oznámil, že opouští TOP 09.

Zatímco předseda TOP 09 Pospíšil se zlobil, Tomio Okamura na sociální síti Facebook zajásal.

„Dobrá zpráva – SPD bude součástí vládnoucí koalice v prvním velkém městě – je to středočeské Kladno. A jednání právě probíhají v mnoha dalších ze 111 měst a obcí, kde má SPD nově zastupitele, a rýsuje se účast dalších našich zastupitelů přímo ve vedení měst či obcí, abychom se mohli maximálně zapojit do práce pro občany v prosazování našeho programu. Držte nám palce!“ napsal Okamura.

Primátorem této nové koalice by měl být Dan Jiránek z ODS, který město v minulosti vedl, ale Milan Volf ještě nesložil zbraně. Serveru Aktuálně.cz sdělil, že koalice je tam široká, že se nabízí otázka, jak dlouho vydrží. Proto považuje situaci ve městě za stále neuzavřenou. „Když mě chce někdo porazit, ať mě porazí přímo ve volbách, což se zatím nikomu nepodařilo,“ poznamenal k tomu Volf.

Tomio Okamura doslova napsal:

Dobrá zpráva - SPD bude součástí vládnoucí koalice v prvním velkém městě – je to středočeské Kladno. A jednání právě probíhají v mnoha dalších ze 111 měst a obcí, kde má SPD nově zastupitele, a rýsuje se účast dalších našich zastupitelů přímo ve vedení měst či obcí, abychom se mohli maximálně zapojit do práce pro občany v prosazování našeho programu. Držte nám palce!

Jelikož SPD existuje teprve tři roky, tak byly letošní senátní a komunální volby naše premiéra v této oblasti politiky. A jako jediná parlamentní strana jsme dosud zkušenosti v této oblasti neměli, takže naši kandidáti šli do těchto voleb velmi často bez veřejné známosti a bez předchozích politických zkušeností. V řadě případů jsme také tuto nováčkovskou daň zaplatili. Přesto jsme v řadě krajských a bývalých okresních městech uspěli a naši kandidáti se prosadili do místních zastupitelstev. Budeme pokračovat v přípravě dalších osobností pro senátní a komunální politiku a zúročíme tak získané zkušenosti pro naší další práci. Ještě před dvěma dny SPD neměla jediného komunálního politika. Výsledek voleb je to dobrý základ pro další práci a zde Vás chci požádat o podporu a spolupráci.

Komunální volby ukázaly na naše slabé místo - SPD je silné celostátní hnutí se silnými všeobecně známými celostátními tématy, které aktivně řešíme, ale zatím málo pracujeme s lidmi a pro lidi v obcích. Samozřejmě je to logická dětská nemoc našeho hnutí, protože existujeme pouhé tři roky a nemáme zatím na komunální úrovni vyprofilované osobnosti, jelikož jsme se dosud práce v obecních zastupitelstvech neúčastnili. SPD původně vzniklo před třemi lety jako hnutí, které má principiálně celostátní a dalo by se říct i celoevropský program. Nejsme klasická partaj napojená na obecní a městské rozpočty, na obecní politiku a boj o moc na radnicích.

To je na jednu stranu fajn, ale je vidět, že ostatní parlamentní partaje, které se všechny do jedné již na komunální úrovni pohybují několikáté volby, umí voliče v obecních volbách oslovit konkrétními místními osobnostmi lépe. To je úkol pro naše nové zastupitele pro příští volby, aby se před občany také postupně vyprofilovali. Příští jaro nás čekají nejdůležitější volby v příštích několika letech - volby do Evropského parlamentu. Protože jsme součástí EU, tak je Evropský parlament místo, odkud bychom společně s dalšími vlasteneckými stranami mohli nastartovat změnu a nápravu bruselské byrokracie, která Evropu potápí nejen nesmyslnými směrnicemi, ale hlavně sebevražednou promigrantskou a protievropskou politikou. Komunální volby nám ukázaly, že nesmíme usínat na vavřínech, ale musíme zabrat ještě víc než dosud. Musíme, protože to za nás v tom Bruselu nikdo z řad eurohujerů nevybojuje.

autor: mp