Kandidáti ODS v Rychnově odmítli zrušení kvůli koalici s KSČM

Kandidáti ODS do komunálních voleb v Rychnově nad Kněžnou odmítli snahu vedení ODS zrušit rychnovskou místní organizaci kvůli jejímu vstupu do městské koalice s KSČM, napsala ČTK.

V otevřeném dopise vyzvali vedení ODS „k okamžitému zastavení mediálních útoků na rychnovskou místní organizaci v čele s místostarostkou Janou Drejslovou“. Spoluprací s KSČM podle kandidátů nebyly poškozeny demokratické principy v Rychnově nad Kněžnou.

Podle signatáře dopisu a radního za ODS Dionýze Zakála (nestr.) kandidáti chtěli svým stanoviskem vyjádřit podporu Drejslové, která je i předsedkyní místního sdružení ODS. „Považovali jsme to za slušné vůči ní i voličům,“ řekl ČTK Zakál. Dopis podepsalo 11 lidí z letošní kandidátky ODS v Rychnově. Deset z nich jsou nestraníci.

Místnímu sdružení ODS v Rychnově hrozí zrušení, protože stranické usnesení z roku 2006 spolupráci s komunisty zakazuje. Podle nedělního vyjádření předsedy ODS Petra Fialy Rychnovští mohou buď odejít z koalice, nebo bude strana postupovat podle stanov a zruší místní sdružení.

Signatáři dopisu připomněli, že ODS je ve vedení radnice s KSČM již osm let. „Bez účasti KSČM by ODS byla až dosud v opozici a nemohla by naplňovat svůj program. Jsme přesvědčeni, že na komunální úrovni je spolupráce především o slušnosti a jednotlivých lidech, nikoliv jen o stranické ideologii,“ uvedli signatáři v čele se Zakálem a zastupiteli Jiřím Homolkou a Martinou Markovou.

Uvedli, že ODS spolupracuje v jiných městech s hnutím ANO, ačkoliv na vládní úrovni vedení ODS takovou koalici důrazně odmítá. „Pokud nás Vy chcete hodnotit, zameťte si nejprve před vlastním prahem,“ uvedli kandidáti. Spolupráce s KSČM v Rychnově byla podle nich konstruktivní a vedla k úspěšnému rozvoji města. Podle kandidátů se to projevilo i v letošním zdvojnásobení volebního zisku ODS na 20 procent.

Vytváření koalic v jednotlivých městech by měla ODS podle signatářů nechat na rozhodnutí místních organizací. „Místo Vašich plamenných vyjádření v celostátních médiích bychom očekávali naopak podporu jedné z nejúspěšnějších členek ODS v Královéhradeckém kraji a snahu o uklidnění situace. Děláte přesný opak a vytváříte bouři ve sklenici vody,“ uvedli.

V Rychnově nad Kněžnou vyhrálo volby uskupení starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov a na koalici se dohodlo s ODS, Nestraníky a KSČM. Koalice by měla většinu i bez ODS. Drejslová ČTK dříve řekla, že se situaci bude vedení ODS snažit vysvětlit. Krajská ODS by se situací v Rychnově měla zabývat příští týden, o případném zrušení rychnovské ODS rozhodne výkonná rada ODS.

autor: mp