Kandidáti na předsedu Senátu zůstávají tři, na místopředsedy jich je šest

Kandidáti na předsedu Senátu zůstávají den před odevzdáním nominací tři – Jaroslav Kubera (ODS), Jan Horník (STAN) a Václav Hampl (za KDU-ČSL). Adeptů na místopředsedy horní komory je šest podle informací, které dnes získala ČTK. Kromě Kubery a Horníka to jsou dosavadní šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) a nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Nováčky v užším vedení horní komory asi budou Jiří Oberfalzer (ODS) a Jiří Růžička z klubu Starostů.

Kubera a Horník by na funkce místopředsedů kandidovali v případě, pokud neuspějí ve volbě předsedy horní komory. Hampl by v případě nezvolení do čela Senátu pravděpodobně zůstal předsedou jeho výboru pro záležitosti Evropské unie.

Představitelé nejsilnějších frakcí ODS, STAN a KDU-ČSL se krátce po volbách dohodli na tom, že vedení Senátu zůstane pětičlenné. Později po doplnění klubů o nezávislé senátory ale připustili, že s ohledem na rovnoměrné rozložení sil v Senátu by mohlo být šestičlenné.

Lhůta pro nominace končí v úterý v 9:00, tedy 24 hodin před zahájením první schůze v povolebním složení, na níž má být zvoleno budoucí vedení horní komory. Volební komise, které se nominace předkládají, se sejde v úterý odpoledne. V jejím čele má nově stanout Jaroslav Větrovský z klubu ANO.

Na obsazení křesel ve vedení Senátu bude do jisté míry záležet, které kluby se podle zásady poměrného zastoupení ujmou předsednictví senátních výborů a komisí. Výbory by měly vést čtyři nejpočetnější frakce, jimiž jsou ODS a Starostové s 18 členy, lidovecký klub s 15 členy a třináctičlenný klub sociálních demokratů. Sedm členů má klub ANO, Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 je šestičlenný, měly by získat předsednictví některých komisí.

autor: nab