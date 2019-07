Kapitánka výlovné neziskovky najela s lodí do policejního člunu. Bála se prý o život lidí

Racketeová podle svých slov chtěla dostat vyčerpané a zoufalé lidi na pevninu. „Bála jsem se,“ uvedla 31letá Němka. Podle ní totiž někteří z migrantů mohli spáchat sebevraždu. Na moři byli více než dva týdny. V Lampeduse však Racketeová nemá co dělat, přistála tam přes zákaz úřadů. Nyní je dokonce obviňována z toho, že při svém manévru ohrozila život policistů.

Najdou se však i tací, kteří se Racketeové zastávají, a to například němečtí televizní moderátoři Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf, kteří v noci na neděli vyhlásili sbírku, v níž do rána vybrali více než 300 tisíc eur. Svou dceru hájí také její otec Ekkehart. „Carola není impulsivní, vždy ví, co dělá. Je to silná žena,“ uvedl.

Loď kapitánky Racketeové měla původně na palubě 53 migrantů v nouzi, vstup na pevninu však Itálie povolila jen třinácti.