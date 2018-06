Kapsch: Nejlevnější mýto? Když si ho podrží stát pod kontrolou. To zajistíme my

Mýtné by si měl vybírat sám stát. Funguje to tak dobře v Rakousku, letos převezmou provoz mýta Slovinsko a Polsko. Po nečekaném prodloužení soutěže o německé mýto bude od letošního září samo vybírat mýtné i Německo.

U nás je vše zatím zahaleno hustou mlhou. Po zrušení mýtného tendru antimonopolním úřadem se po počátečním spěchu nic neděje. Čeká se na novou vládu, čeká se, po odvolání Ministerstva dopravy proti zrušení tendru, na konečné rozhodnutí antimonopolního úřadu, čeká se bez ohledu na fakt, že po roce 2019, po skončení prodloužené smlouvy s Kapschem, nemá u nás mýto kdo vybírat.

Zatím to vypadá, že jeden soukromý subjekt, bude vystřídán jiným soukromým subjektem. Navzdory trendu v Evropě a názorům většiny odborníků, s kterými Parlamentní listy mluvily, se naše ministerstvo jako by obávalo české mýto vybírat samo.

Místo toho se nejvyšší špičky české politiky snaží tlačit na ÚHOS, aby své rozhodnutí změnil. Šéfovi tohoto úřadu Petru Rafajovi tak píše ministr dopravy Ťok a nyní i ministerský předseda Babiš a žádají ho, aby výsledky schválil. Jeden miliardář Babiš podporuje druhého miliardáře Kellnera, jehož SkyToll vyhrál podle Ťoka s nejlevnější nabídkou české výběrové řízení.

O tom, že nejlevnější nemusí být vždy nejlepší, už bylo napsáno mnoho článků. Proč se ale i premiér snaží za každou cenu prosazovat řešení, jehož jedinou předností je fakt, že Kapsch definitivně prohraje boj s ministrem Ťokem? Jinak jen bude jedna soukromá firma nahrazena jinou soukromou firmou. Že by miliardářská kolegialita, nečekané souznění? „Proto jsem i napsal dopis panu předsedovi antimonopolního úřadu, aby skutečně vnímal, že to, co je vyčítáno Ministerstvu dopravy, jsou více méně formální záležitosti a nejsou to záležitosti zásadního charakteru,“ přiznal dokonce bezelstně Babiš, že se snažil ovlivnit rozhodování nezávislého úřadu.

V tom nečekaném vzájemném porozumění ministra dopravy a premiéra je až humorné zavzpomínat na události pár týdnů staré, kdy Ťok v nevyhlášené ostré válce dále útočil proti firmě Kapsch, a dokonce se chtěl také kvůli tomu i vzdát ministerského postu. Vzpomeňme si, jak 16. května vydala ČTK zprávu, že ministr dopravy v demisi Dan Ťok zvažuje konec vládního angažmá. Novinářům to řekl při příchodu na pravidelné zasedání kabinetu, uvedl, že pokračovat se mu nechce. Za nedávnou kritikou z řad ČSSD cítí snahy ovlivnit výběr provozovatele mýtného.

„Já za tím cítím trošku mýtný tendr. Pokud chtějí na ministerstvu někoho, kdo se domluví přímo s Kapschem, tak jim to nabídnu,“ uvedl tehdy Ťok pro ČTK.

Ťok pokračoval v útocích proti rakouské společnosti Kapsch, která mu hrozila až žalobou za porušení dobrého jména společnosti. O tom, proti komu „nestranný a objektivní“ ministr Ťok kope, bylo každému jasno. Z logiky věci pak vyplývá i za koho kope.

A proč na obranu ministra dopravy začal vystupovat premiér Babiš? Kromě miliardářské kolegiality se v kuloárech začalo říkat, že nenašel nikoho, kdo by chtěl post ministra dopravy zaujmout. Ťok pak rychle změnil názor na svůj odchod z vlády, najednou už v ní být chtěl a významně mu narůstalo sebevědomí. A to i přesto, že většina politiků považuje tendr na české mýto za dílo zpackané a od začátku za nepovedené a nespravedlivé.

Snad až nová vláda, pokud se ji vůbec podaří sestavit, tak vezme na vědomí i názor generálního ředitele firmy Kapsch Karla Feixe, ale i mnoha dalších dopravních expertů, že nejvýhodnější pro stát, by bylo řešení, aby si mýto provozoval sám. „Stát by mohl zefektivnit provozní náklady podle vlastního uvážení a tím ušetřit. Pokud bude mít stát provoz mýta pod svou kontrolou, je jen na něm, jak si zoptimalizuje provozní náklady, například jak hustou síť obslužných míst pro kamiony bude chtít. Pokud vznikající vláda chce dobře hospodařit, pak neexistuje pro daňové poplatníky lepší alternativa budoucnosti mýta než pokračovat v provozu současného mýtného systému,“ uvedl Feix.

A je opravdu nabídka SkyTollu pro desetiletý výběr mýta za 10,75 miliardy opravdu tak výhodná, jak uvádí ministr dopravy a dnes už i premiér Babiš? Není! Je pro stát dokonce nevýhodná. Se stávajícím mýtným systém by za stejných podmínek, jak byly stanoveny v podmínkách výběrového řízení, šlo vybírat pouze za 8,9 miliardy korun, tedy skoro o dvě miliardy levněji, než nabízí SkyToll.

Psali jsme: Hejtmanka Stráská: Na Evropském fóru v rakouském Wachau se řešily otázky spojené s migrační krizí Trestat za psaní na internet! Český soudce pohrozil vážnými kroky Senátor Valenta: Doživotí je někdy málo Zemanův Hrad se zastal Okamurova hnutí: Nepište, že jsou to extremisté!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas