Karas z ČT rozcupoval ruské referendum: Putin se nechce dělit o moc, chce ji jen pro sebe!

reklama

„Pro Putina a jeho okolí je to velké vítězství, především v tom hlasování, nebylo to referendum, ale bylo to všelidové hlasování. Šlo o to, kolik lidí přijde do volebních místností, protože to mělo Putinovi dát ono kulaté razítko jako signál, že ho Rusové jako svého prezidenta podporují,“ řekl Karas k tomu, že většina Rusů změny v ústavě podpořila.

V této souvislosti už se objevila i první slova mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova, který řekl, že jde o „triumfální potvrzení podpory Rusů prezidentu Putinovi“. „Z okolí samotného prezidenta zaznívají hlasy, že je to tak drtivý signál, že prakticky jakékoli další volby jsou zbytečné,“ dodává Karas.

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 11778 lidí

Nešlo o žadné referendum, které by mělo právní váhu. Podle Karase je to jakési vodítko, nakolik má v očích Kremlu Putin pravdu. „Kreml tak získal dostatečný mandát, nemusí se ohlížet ani napravo, ani nalevo, zda to mělo právní váhu. Ne, nemělo. Nebylo to referendum, které by se muselo opírat o potřebné zákony. Potřeboval ono zmíněné razítko od společnosti, že má její důvěru,“ zopakoval.

Jsou názory o tom, že šlo o zakamuflované přijetí nové ústavy a že se z Putina může stát doživotní prezident, podle Karase skutečně namístě? „Ano, jsou. Putinovi už nebrání nic, aby do svého vysokého věku fungoval v Kremlu,“ konstatoval bývalý zahraniční zpravodaj.

„Vladimír Putin se dlouhodobě připravuje, že Rusku bude vládnout velmi dlouho. Nevychovává si svého nástupce, nenabízí žádnou alternativu, směřuje skutečně k tomu, že v čele země bude dalších několik let,“ pokračoval Karas.

V čem se může hodit, že se mění mocenská struktura v Rusku? „Ta moc je posílena směrem k Putinovi. Putinův původní záměr, že jde o přerozdělení moci a větší demokratizaci země, je spíše zdánlivý. Je to jen pár slov, které hodil veřejnosti, aby se velmi řízeně Kremlem snažila pochopit, že bude nějaká větší demokratizace země a tak dále,“ řekl Karas s tím, že v přerozdělování moci budou maximálně nejaké kosmetické úpravy.

„Putin zcela jistě docílí toho, že veškeré úpravy, které by se měly týkat přerozdělování moci, budou učiněny tak, jak vyhovují jemu. Putin rozhodně nemění ústavu, aby se s někým dělil o moc. Ale proto, aby ji držel v rukou jen on sám,“ dodal někdejší dlouholetý zahraniční zpravodaj veřejnoprávní televize z Varšavy a Moskvy.

Psali jsme: Komedie! Putin a další se sešli nad Sýrií. Je prý jasné, jak to skončí Rusko kývlo, Putin vyhrál. A hned začalo být ,,veselo" na všech stranách Putin do roku 2036! Jelcin byl opilec, Gorbačov naiva. Ruský expert zboural vysílání televize Zbořil sahá do svědomí: Horáková? Ať promluví tihle. Pamatuji si je

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.