Kardinál Duka udeřil: Covid jako zbraň. A už je zle, přichází zděšení

Podle kardinála Dominika Duky je možné, že covid je biologická zbraň. Řekl to ve svém kázání. Podobné názory prý slyšel v zahraničí, ale i v naší armádě. Hned poté se proti němu ostře ozval mediální imunolog Hořejší. Je to prý skandál a Duka to říká jen z politických důvodů.

Kardinál Dominik Duka během nedělního kázání řekl, že koronavirus je čínská biologická zbraň. „Situace koronaviru nás vrací k tomu, čeho se my, křesťané, bojíme nejvíc. Co nejvíc sledujeme? Počet úmrtí. Jenže víte, že my staří, když si zlomíme krček, kyčli a dostaneme zápal plic, tak můžeme jít, že,“ vysvětloval nejdříve duchovní.

Pak to přišlo: „Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmějí říci. Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, kdy jsme skončili v náruči matky, tak skončíme v náruči Boží,“ řekl v projevu Duka.

Proti Dukovým slovům se okamžitě hlasitě ohradila mediální hvězdička covidové epidemie imunolog Václav Hořejší. „To, co jsem slyšel, je naprosto skandální. Pan kardinál se stává šiřitelem falešných zpráv. Jsem také katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka,“ řekl. To, co prohlásil Duka, je podle Hořejšího skandál a učinil tak prý jen z jakýchsi politických či ideologických důvodů.

Podle mluvčího pražského arcibiskupství je ale Dukův výrok vytržený z kontextu. Jedná se údajně o pouhou hypotézu. „Pan kardinál se s tímto názorem setkal jak v zahraničním tisku, tak mezi vybranými představiteli naší armády. Považuje ho za pouhou hypotézu a podstata jeho kázání byla o něčem úplně jiném,“ uvedl mluvčí.

