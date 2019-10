Karel Gott? Jako Seifert! Režisér Jiří Strach se klaní Mistrovi a nakládá... Víte komu

Xaver začal úmrtím Karla Gotta a zeptal se, zda si po jeho úmrtí také položil otázku, jak se bude vzpomínat na něho. Strach pravil, že v 46 letech si tuto otázku ještě nepoložil. Anketa Vnímáte zdraví prezidenta Zemana jako problém? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3224 lidí

„My všichni si musíme uvědomit jednu věc. My všichni tvůrci se tady snažíme dělat nějakou práci, někdo je slavný více, někdo méně, ale nad námi se o několik pater výše tyčí jedno jméno a to je Karel Gott,“ prohlásil Strach a dodal, že takovou oblibu už asi žádný jiný umělec mít nebude. „To ani vy Xavere už nezažijete, takové koberce svíček.“

Některé reakce na mistrovo úmrtí ho prý překvapily a rozesmutněly. „Protože nad smrtí jakéhokoliv člověka, zvláště takového giganta, jako byl Karel Gott, bychom měli stát tiše a s pokorou, vzdát tu duši Pánu Bohu, ať on si ji posoudí. A to kádrování, zda podepsal Antichartu, nepodepsal Antichartu, pak se objevovaly názory, že on i finančně chartisty podporoval, to mi přijde nevkusné a nemístné.“ Dodal, že ze jmen 20. století, která by si takovouto pompu zasloužila, ho napadá pouze Karel Čapek a Jaroslav Seifert. Prý i u Seiferta by se v jeho mládí našly škraloupy, ale dle Stracha se musíme sklonit před jeho talentem, uznaným i Nobelovou cenou. „Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem,“ citoval Strach z Bible. „Tímto způsobem se pouštět do Karla Gotta v okamžiku, prakticky v den, jeho smrti mně přišlo naprosto, naprosto nevkusné,“ uzavřel.

Připomeňme si, co se o Gottovi psalo. Obul se do něho například Jan Rejžek, který Gotta označil, za „vyhoněného slavíka“. Písničkář Jaroslav Hutka Gotta označil za hlásnou troubu režimu, tvrdil, že se stal slavným z rozhodnutí strany a byl na výsluní i držen.

Hudebník František Kostlán se o něm vyjádřil: „Gott stál na straně neslušnosti, nenormálnosti a nepřijatelnosti. Jeho nahlas sdělované konspirační představy, kterak Židé či židozednáři vládnou světu, jsou toho svědkem. Gott byl jedním z těch, kteří nastartovali současnou konspirační hysterii, již provází odpor k různým odlišnostem. Ten údajně slušný muž zneužil svou popularitu k šíření nenávistných blábolů. Neodpustitelné.“

Kněz Tomáš Halík prostestoval proti mši ve svatovítské katedrále: „Projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá. V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin a také o další pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu.“ Podle něho se jednalo o projev hrubé neúcty nejen vůči hrdinům disentu a skutečným tvůrčím umělcům, nýbrž i vůči ohromnému množství občanů, kteří se před komunistickou mocí nesklonili.

Xaver Veselý se pak v interview zeptal, zda to samé, co tvrdil o Karlu Čapkovi a Jaroslavu Seifertovi, platí i pro Václava Havla. Což Strach připustil a dodal, že i Havla měl nesmírně rád. Prý mu Pavel Landovský prozradil pár historek, které by narušily obraz jeho kultu, ale Strach dodal, že má rád právě tuto „barevnost“ lidí a baví ho snaha lidí být lepší, svatější, než jací nyní jsou. „Snažil se posvěcovat nejenom sám sebe, ale i své okolí, třeba v Chartě, na začátku, ale vlastně i celou zemi. To mu přece nemůžeme upřít,“ řekl o Havlovi.

