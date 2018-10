Karel Gott a Miroslava Němcová k vyznamenání Michala Davida

Již jsme psali o tom, že Miloš Zeman má v úmyslu vyznamenat státním vyznamenáním skladatele, zpěváka a hudebníka Michala Davida, a to na výročí založení Československa. Nyní přinášíme další pohledy na Zemanův úmysl z řad umělců a politiků, se kterými přišel deník Blesk. Své k tématu řekl například rekordní držitel Zlatých slavíků – Karel Gott. Ozvala se i Marta Kubišová. A definitivně negativně toto vyznamenání vidí Miroslava Němcová z ODS. „S láskou a pravdou budu se prát...“ má se psát na standartě.

Jak jsme již psali, Petr Honzejk Michala Davida srovnával s pornoherečkou, Helena Vondráčková se ho pro změnu zastala. Nyní se k tématu vyjádřily další osobnosti.

„Michal David je tak populární, že si ho národ vzal za svého zpěváka. Jeho písně zlidověly a Michal jimi těší a baví celé generace. Myslím, že mu vyznamenání patří, podle mě by si ho zasloužil dříve,“ vyslovil se jasně pro prezidentův úmysl Karel Gott.

Další, kdo se ke známému zpěvákovi vyjádřil, byla zpěvačka Marta Kubišová. „Když se objevil Michal David, tak jsem viděla člověka, který je hudebně nadaný, a držela jsem mu palce. On je strašně hodný člověk, natáčela jsem u něj s Petrem Maláskem desku a nevím, co proti němu lidi mají,“ bránila zpěváka umělkyně. „Asi uzrál čas, aby dostal vyznamenání. Myslím, že si to za ta léta zaslouží,“ myslí si o jeho vyznamenání.

Anketa Vadí vám, že Michal David dostane od Zemana státní vyznamenání? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 3925 lidí

Kdo naopak proti vyznamenání a proti prezidentu Zemanovi vystoupil tvrdě, byla Miroslava Němcová z ODS. „Po pálení trenek je už možné všechno. Sté výročí republiky jako muzikál s novou hymnou Když se podaří, co se dařit má,“ předjímala poslankyně. „A na prezidentské standartě bude nové heslo: ‚Nonstop, já chci žít nonstop, s láskou a pravdou budu se prát‘,“ dokončila svou ironickou fantazii Miroslava Němcová.

