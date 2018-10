Válka o Michala Davida, Zemanova oblíbence. Bakalovci, porno, Vondráčková. A vyskočilo VIDEO, které musíte vidět

V neděli prezident Miloš Zeman sdělil deníku Blesk, že hodlá poctít zpěváka Michala Davida státním vyznamenáním. Kritiky na prezidenta se za tento krok, zvláště vzhledem k tomu, že 28. října se bude slavit sto let od založení Československa, nakupilo hodně. Petr Honzejk z HN dokonce zauvažoval, zda, když Zeman vyznamenává podle toho, kdo zlepšil život v ČR, tak by vyznamenání mohly dostávat i pornohvězdy; a bývalý Paroubkův poradce, komentátor Petr Dimun zase zauvažoval, proč právě na 100. výročí. Ale ozvaly se i hlasy na Davidovu obranu, například od Heleny Vondráčkové.

Michala Davida je málokomu potřeba představovat. Pochází z rodiny Kludských, tudíž jeho zaměstnání zpěváka a skladatele nepadlo daleko od rodinné tradice. Mezi hity, které složil, patří například Já chci žít nonstop a David se několikrát umístil druhý a třetí v Českém a Zlatém slavíkovi.

Také hrál na svatbě Andreje Babiše a několikrát též i na akcích pořádaných na Hradu Milošem Zemanem. Jako překvapení nepřijde ani fakt, že Michal David Miloše Zemana podpořil v prezidentských volbách. Po oznámení pro někoho kontroverzního úmyslu, se, jak bývá u Miloše Zemana zvykem, internetoví vtipálci dali do práce. Vytvořili tuto koláž z fotky Miloše Zemana při oficiální příležitosti a Michala Davida s Petrou Abrahamovou v nepříliš oficiálním oblečení.

Zemanův krok neopomněl zkritizovat ani Petr Honzejk z Hospodářských novin. Na svém facebooku napsal obsáhlou charakterizaci Michala Davida: „Miloš Zeman už potřetí prezidentem být nemůže. Takže mu nic nebrání, aby se naplno věnoval svým koníčkům. Mezi ně, vedle pomsty oponentům a prosazování ruských zájmů, patří promyšlené provokace. A tak se nelze divit, že v den oslavy 100. výročí vzniku samostatného státu, kdy by jeden naivně čekal, že budou vyznamenány osobnosti, jež ztělesňují hodnoty, na nichž stojí náš stát, vyznamená – mezi jinými – zpěváka Michala Davida.

Ne že by David nebyl symbolická postava. Jeho hity jako spartakiádní Poupata z roku 1985 nebo Správnej tým, který doprovázel hokejový úspěch v Naganu 1998, vlastně propojily dobu komunistického režimu s dneškem. ‚I dřív se dalo docela hezky žít, když jste si zazpívali moje písničky. Teď si je zazpívejte znovu a zas vám bude fajn,‘ vzkazuje celou svou bytostí Michal David. Gumový morální postoj se druží s pouťovou estetikou a obojí se báječně prodává. Pokud by státní vyznamenání mělo být oceněním ducha doby, byl by metál pro Michala Davida dokonalá trefa.

Jenže Miloš Zeman má pro vyznamenání Davida jiný argument: ‚Moje kritérium je velmi jednoduché. Vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,‘ pravil prezident. Jenže opravdu zlepšil Michal David někomu život? Ne, jen ho leckomu ulehčil. Ve smyslu: ‚Nemusíte usilovat o nic lepšího, spokojte se sami se sebou, esteticky, morálně, jakkoliv, ono to nějak dopadne.‘

Vyznamenat takovou osobu není nic jiného než vyrábět kolektivní, celospolečenské šidítko. Metál by v této logice zcela jistě zasloužila třeba pornohvězda Paula Wild – občanským jménem Pavla Nováková. Ta také svým způsobem „zlepšila“ život v České republice – alespoň mnoha mužům. A navíc se nesporně zasloužila o propagaci Česka v zahraničí.

Kdyby někomu připadalo jako faul, že dotyčnou srovnávám s Michalem Davidem, tak vězte, že se s ním sešla při natáčení hororového filmu Hostel (2006), který proslavil zdejší region ve Spojených státech. Maso, krev, poupata, československý pop. Všechno po zásluze v jednom.

Každý rok to vypadá, že Zeman při výběru vyznamenaných dosáhl dna. Ale nemylme se: Jeho koníčkem je hrabat se stále hlouběji a je v tom dobrý. Mimořádně dobrý. Pardon. Nejlepší.“

Petru Dimunovi je pro změnu jedno, že David ocenění dostane, ale vadí mu něco jiného: „Přiznám se, že je mi asi jedno, že Michal David dostane metál. Je to jeden z důsledků zavedení přímé volby prezidenta, tenhle zpěvák je hlasem prezidentské většiny. Jen to tedy Zeman nemusel dělat zrovna na výročí 100 let od vyhlášení ČSR.“ Na to mu odpověděl právník a bývalý poradce prezidenta Klause, Pavel Hasenkopf. Ten se tázal, kdy má tedy ocenění Zeman udělit. Dimun navrhl, že za rok. „No, příští rok... Jak to jen napsat a nebýt za hulváta?“ naznačil Hasenkopf významně.

V souvislosti s Michalem Davidem si vzpomněl Robert Malecký ze serveru Hlídací pes, že kdysi napsal pro Lidové noviny článek o tom, jak Michal David vystoupil na jednom pódiu s punkovou kapelou Die Toten Hosen. Z uvedeného koncertu existuje dokonce i záznam na serveru YouTube. Po tom, co na Michala Davida začal pršet odpad a jiné neznámé předměty, zpěvák prohlásil: „Jsem si říkal, že rockové publikum je nesmírně smířlivé. Ti, co házejí kameny, jsou, budu slušnej, minimálně hlupáci všech hlupáků a nemaj na tom koncertě co dělat. Podívejte se, co ti mírotvorci z Německé spolkové republiky sem hodili. Jestli házíš dál, tak si házej, hrdino. Pakliže se vám to nelíbí, běžte na párek. Já bych vás poslal někam jinam, ale v tuto chvíli vás můžu poslat pouze na párek, a rozumný lidi, co jsou tady, vám zatleskaj při vašem odchodu. Nejste ani na fotbale, ani na hokeji. Já si myslím, že jde o muziku,“ častoval David neukázněné diváky a pak ještě vyzýval: „Buďme stejní hulváti k nim jako oni k nám.“ „Chlapče, tobě speciálně posílám tento granát,“ vhodil repliku, která dopadla předtím na podium, David zpět do publika.

Na Pravém prostoru se k Michalu Davidovi vyjadřoval David Vlk. „Je to člověk, který zkurvil hudební vkus části mé generace. Všechny ty rozjásané kolovrátkové songy o tom, jak v socíku paříme, mejdanujem podle plánu a že se nám daří, co podařit se má, nám měly dát falešný pocit, jak jsme tady všichni za ostnatým drátem happy,“ napsal o zpěvákovi.

Ptá se Zemana, zda být hitmaker je opravdu dost na to, aby člověk stanul v jedné řadě s válečnými hrdiny nebo významnými vědci. „Neděláte nám náhodou z toho tady už zase jen navoněnou falešnou mýdlovou operu? Takovej kolovrátkovej cajdák pro prostý lid, aby držel hubu a makal v Agrofertu, co po něm zbude jen divná pachuť na patře?“

Kdo se Michala Davida zastal, je zpěvačka Helena Vondráčková. „Vzhledem k tomu, že Michal David patří k největším hitmakerům populární hudby poslední doby, je autorem hudby k mnoha úspěšným muzikálům, je zároveň výborný aranžér a jako jeden z mála zpěváků vyprodává velké koncertní sály a baví statisíce diváků, mu toto ocenění právem patří,“ řekla taktéž populární figura českého zpěváctví. Vondráčková též převzala na Pražském hradě vyznamenání.

