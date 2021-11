Karel Janeček: Musel jsem to udělat. Jsme jako žába, co se vaří v teplejší a teplejší vodě

reklama

Úvodem Janeček odpovídal na otázku, zda chce být prezidentem. „Co se týče těchto dotazů, tak už jsem to několikrát řekl, řeknu to i zde. Jsem pevně rozhodnut v tom, co budu dělat, nicméně veřejně to řeknu až začátkem příštího roku, takže teď se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil Janeček.

„To předávání Slavíka, a to, co jsme viděli o víkendu, hodně lidí si to vyložilo tak, že je to začátek kampaně. Byl to tak výrazný váš vstup do veřejného prostoru, že to je prostě začátek něčeho dalšího,“ poznamenal moderátor Čestmír Strakatý. „To si mohou vyložit, jak chtějí. Realita je taková, že já jsem o koupi slavíka jednal před třemi roky a skutečně jsem to vážně zamýšlel, z toho obchodu sešlo. A ten důvod, proč jsem chtěl rozjet Slavíka již před třemi roky, byl systém D21. Na to, aby si lidé vyzkoušeli, jaké to je volit systémem D21, že to dává smysl, že je to vlastně jednoduché, aby politici nemohli manipulovat, že je to něco složitého, že to nefunguje, aby nemohli strašit,“ sdělil Janeček. Sám koupi Slavíka vnímá jako skvělou příležitost.

„Co se týče mého prohlášení na Slavíkovi, to je pro mě klíčová message, protože my nesmíme podléhat tlaku na očkování dětí, to je pro mě zásadní,“ dodal Janeček. A odmítl, že by to považoval za manipulativní message. „Já to považuju za klíčovou message, aby si lidé uvědomili tento základní faktor. Když očkujeme, tak očkuje se někdo, koho to má chránit. A co je absolutně zásadní věc, nemůžeme očkovat dítě, pro které to očkování není ochranou. Samozřejmě že budeme očkovat proti dětské obrně, něco, co děti ohrožuje, ale nemůžeme – a je morálně naprosto neakceptovatelné, abychom očkovali děti proti něčemu, co jim v principu nemůže uškodit. Já jsem si vědom, že je malá skupina dětí, která je třeba nemocná, má poruchu imunitního systému a v takových případech i očkování proti covidu může mít smysl. To určí doktor. Ale jako plošná věc je to prostě zásadní problém a nemůže se to stát. A považoval bych očkovat děti kvůli tomu, abychom chránili sebe, abychom snížili šíření viru, považuji za něco, co je proti základním principům života, proto jsem to musel říct,“ zmínil Janeček.

„Jsme smrtelní a vždy někdo umře. A to, že zemřely čtyři nebo pět dětí, to prostě nemůže být důvodem k tomu, abychom udělali plošné očkování pro všechny děti,“ zdůraznil pak Janeček. A dodal, že ví o tom, že by se mělo schválit očkování pro děti od pěti let.

Když pak hovořil o tom, že se od něj distancoval nadační fond Neuron, jehož je zakladatel, padlo i slovo překvapení. „Nevím, co znamená, že se mnou končí spolupráci. To, že si člověk dovolí vyjádřit svůj názor veřejně, tak nadační fond udělá co? Nadační fond se mnou přeruší spolupráci. To znamená, že odmítne moje peníze, že už nemůžu být mecenášem nadačního fondu Neuron? Je to naprosto fascinující,“ podotkl Janeček. A sdělil, že on vědcem je. „Má tvrzení a mé znalosti jsou na bázi vědeckých poznatků. A věda se rozchází. Ale označovat někoho jiného, že je proti vědě, je zavádějící,“ dodal Janeček. Současné aktivity fondu Neuron považuje dle svých slov za covidově inkviziční a s fondem nespolupracuje.

„Argument toho, abychom očkovali, aby někdo očkoval svoje dítě, kvůli tomu, aby chránil někoho jiného, a hazardoval, poškozoval imunitu dítěte, našich dětí, kvůli tomu, abychom chránili důchod nebo kohokoliv jiného, to je morálně úplně špatně,“ dodal Janeček, podle něhož očkování oslabuje imunitu.

Co se týče pátečního vystoupení, podařilo se podle Janečka to, co chtěl. „My jsme jako společnost, vnímám to tak, že jsme byli jako žába, co se pomalu vaří v teplejší a teplejší vodě a uvaří se. A bylo potřeba tady udělat jistý výbuch, rozbušku,“ sdělil.

„Karel Janeček by řekl do očí lidem, kterým někdo zemřel na covid, že lepší je krátký život ve cti než dlouhý v hanbě. Smrt tu podle něj byla vždy a je třeba ji přijmout. Přiznal mi, že Českého slavíka použil pro medializaci svého názoru na epidemii a očkování. S tím, co přišlo pak, je úplně spokojený. Dál varuje před plošným očkováním dětí. Proti očkování obecně ale prý není,“ shrnul následně na svém facebookovém profilu rozhovor moderátor Čestmír Strakatý.

