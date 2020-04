Karel Pacner: Vyčůránci, tohle vás čeká. Já nad vámi brečet nebudu. Levičáci, pozor

reklama

Ve svých 84 letech už ledacos zažil, tak si jako absolvent VŠE dovolil zamyslet se nad tím, co přijde. „Čínská chřipka zasáhla celý svět takovým drtivým způsobem, jaký lidstvo v moderní době nepoznalo. Možná bychom ji mohli přirovnat k pandemiím moru a jiných nemocí ve středověku, ale chybí nám srovnatelná data. Dobře už bylo – píšu na Facebook ke steskům lidí, že třeba rok či dva nevyjedou za hranice. Buď na to nebudou mít, anebo naši evropští sousedi zůstanou nadále ve zdravotní karanténě. Ale lidé si to neuvědomují, pořád si myslí, že se vrátí do starého světa,“ kroutil hlavou Pacner.

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí říkají, že nezaměstnanost zatím nijak dramaticky neroste. Jenže skutečnost je taková, že propouštění možná teprve přijde, až podnikatelům dojdou všechny jejich rezervy.

„Nejhůř jsou na tom lidé bez stálého zaměstnání, kteří těžili z toho, že jako brigádníci si vydělají víc, a jindy pracovali načerno, aniž by odváděli odvody státu. Nemyslím, že bych nad těmi vyčuránky brečel,“ pokračoval.

Jedním dechem dodal, že se vláda tváří, že podává živnostníkům a firmám pomocnou ruku, ale podle Pacnera je skutečnost taková, že živnostníci a drobní podnikatelé dostanou jen malou pomoc. Stát pomůže, jak upozornila řada komentátorů a Pacner jejich myšlenku zopakoval, především velkým firmám. Pokud by bylo na něm, doporučil by vládě pomoct především firmám, u kterých lze odhadnout, že by mohly vyrábět cokoli s vyšší přidanou hodnotou. Takovou podporu ze strany státu ale nevidí.

Klíčovou roli prý v příštích letech bude hrát ekonomický nacionalismus.

„Předně začne deglobalizace – to tady ještě nebylo. Státy a podniky postupně stáhnou všechny své výroby z Číny. Zavládne snaha po soběstačnosti. To znamená, že výroba všech součástek do elektroniky, aut, stejně jako léky a zdravotnické pomůcky se vrátí na Západ. Seznam tzv. strategických výrobků se značně rozšíří. Tento proces ekonomického nacionalismu, jak ho nazval britský Financial Times, se protáhne na mnoho let. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že ‚je třeba chránit evropské společnosti před zahraničním převzetím či vlivem‘. Myslela tím před USA a Čínou,“ upozornil Pacner.

To s sebou podle publicisty ponese zdražování, protože obyvatelé Západu se jen těžko spokojí s platy, jaké dostávali čínští dělníci. I u nás vznikne více skladových hal, ve který se budou muset ukládat dříve dovážené díly. A Čínu by celý proces mohl ohrozit natolik, že v této zemi podle Pacnera mohou přijít nepokoje.

Moc Číny by mohla poklesnout, protože lidé si budou pamatovat, že koronavirus přišel právě z Číny a do světa se rozšířil právě proto, že čínští politici o pandemii nikoli krátkou dobu lhali. Na to ostatní části světa nezapomenou.

„Ekonomika Západu se promění. Ve všech zemích se zvedne národní cítění, národovecké strany by se mohly zresuscitovat natolik, že usednou do vládních křesel. Levice upadne do nicoty, ideologie ztratí význam,“ odhadl Pacner.

„Po skončení koronavirové války se pustí školy, úřady a podniky do hodnocení systémů home office a home school. Pravidla pro domácí práci a domácí školu patrně zpřesní a polidští, aby se staly pevnou součástí života. Určitě to změní způsob rodinného života, budou zapotřebí větší byty, na druhé straně menší kanceláře. Omezí se cestování do zaměstnání a do školy, sníží se spotřeba energie. Omezí se jízdy osobními auty, opadne i veřejná doprava. Zdraží kultura a turistika, bude na ně mít peníze méně zájemců – přibude nezaměstnaných umělců a divadelníků,“ pokračoval Pacner.

To by mohlo také znamenat, že stát konečně projde nezbytnou elektronizací a lidé si budou moct vyřídit řadu věcí, aniž by museli na úřad dojít osobně.

Dá se však také předpokládat, že spousta lidí tyto změny ponese těžce a naroste počet pacientů, kteří budou chodit k psychiatrovi. Řada lidí se také bude více spoléhat na stát a politikům zachutná pocit, jaký zažívají dnes, že mají větší moc než dřív. Po skončení krize se svolením lidu.

A především bychom prý všichni měli vědět, že dobře už bylo, teď přijdou zase horší časy.

