Karel Schwarzenberg chválí Brity za chování k Rusku: Nepokořil je Hitler, a Putin pozná to samé

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se vyjádřil k otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala. Každý, kdo ohrozí britské občany tak, jako to v případě Skripala pravděpodobně udělali i Rusové, se podle Schwarzenberga musí připravit na to, že ostrovní království obývá opravdu houževnatý lid.

Karel Schwarzenberg na sociální síti Facebook připomíná, že Britové jsou ve světě známí především jako obchodníci. Na konci 19. století ovládali světové obchodní impérium, nad kterým slunce nezapadalo. Ale pokud by si někdo myslel, že Britové jsou jen slabí kramáři, kteří se snadno zlomí, spletl by se. Zjistil to např. Adolf Hitler, který věřil, že Brity snadno pokoří. Nepokořil je. Britové byli v jistém okamžiku jediným svobodným evropským národem, který Hitlerovi odolával. A nakonec nad ním i zvítězil.

Rusové prý mohou brzy zjistit to samé co v minulém století Hitler. Pokud měli v otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala skutečně prsty oni, mohou brzy zjistit, že v Britech mají tvrdší protivníky, než si mohli myslet.

Karel Schwarzenberg TOP 09

„Ale i ve vztahu k Rusku, když jde do tuhého, tak se nedají. A poté, co jim ruské tajné služby, zdá se, podruhé otrávily své bývalé agenty na území Velké Británie, tentokrát velmi nebezpečným jedem, kterým byli zasaženi i nic netušící běžní obyvatelé a jeden policista je kvůli následkům otravy stále hospitalizován, Velká Británie zavádí proti Rusům tvrdé sankce, otevřeně mluví o této vraždě a necouvne ani o centimetr. Je to prostě sebevědomý národ s velkými dějinami, na které může být právem hrdý, a nezná přístup několika nám dobře známých národů, které se ihned, když se velmoc zakaboní, začnou uklánět a jednají v předklonu, a teď ani neříkám ze které strany,“ napsal Schwarzenberg.

Může se zdát, že zvláště po Brexitu je Británie oslabena, ale když jde do tuhého, Britové dokazují, že se s nimi musí stále počítat.

