Karel Schwarzenberg odsoudil Zemanův zdravotní stav

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg sepsal pár slov k přímé volbě prezidenta republiky. Dříve inteligentní Miloš Zeman se prý za pět let v úřadě změnil k horšímu tak moc, že dnes už podle Schwarzenberga není možné dát Zemanovi hlas.

Prezidenta Miloše Zemana míval Karel Schwarzenberg za rozumného člověka. Nejvýše postavený politik v zemi však již není zdráv tak jako dřív. A především se obklopil špatnými rádci.

„Na jedné straně stojí současný prezident Miloš Zeman, který je bohužel oslaben pokračujícími nemocemi a dostává se stále více pod vliv svého nejbližšího a nedůvěryhodného okolí. Tito pánové původně velice inteligentního a samostatně myslícího člověka zneužívají k vlastnímu prospěchu a tlačí naši zemi víc a víc na východ. Mnohým stárnoucím lidem se stává, hlavně když jsou nemocní, že se dostanou pod vliv svého okolí, a není to poprvé v dějinách,“ upozornil Schwarzenberg na sociální síti Facebook.

Teď však nastává čas, kdy je možné na Hradě přehodit výhybku. Karel Schwarzenberg jednoznačně podpořil Jiřího Drahoše proti Miloši Zemanovi, neboť ho považuje za vzdělaného člověka, který umí jazyky a má vychování, takže by jako prezident důstojně reprezentoval Českou republiku v zahraničí.

„Myslím, že Česká republika si zaslouží zdravého prezidenta, prezidenta v plné síle a prezidenta, který není pod vlivem dosti podezřelých osob v jeho okolí,“ podotkl kníže na sociální síti Facebook.

Tyto volby považuje čestný předseda TOP 09 za důležité, protože rozhodnou o tom, zda budeme dál sebevědomě kráčet směrem, jak to navrhuje Jiří Drahoš, nebo se budeme hrbit před východem.

Karel Schwarzenberg doslova napsal:

Přátelé,

stojíme teď před druhým kolem prezidentských voleb.

Na jedné straně stojí stávající prezident Miloš Zeman, který je bohužel oslaben pokračujícími nemocemi a dostává se stále více pod vliv svého nejbližšího a nedůvěryhodného okolí. Tito pánové původně velice inteligentního a samostatně myslícího člověka zneužívají k vlastnímu prospěchu a tlačí naši zem víc a víc na východ. Mnohým stárnoucím lidem se stává, hlavně když jsou nemocní, že se dostanou pod vliv svého okolí a není to poprvé v dějinách.

Ale teď máme možnost tento smutný stav změnit. Kandidátem je profesor Drahoš, velice vážený dlouholetý a respektovaný předseda Akademie věd. Byl by důstojným prezidentem a naší zemi by skvěle zastupoval v zahraničí. Má patřičné vzdělání, umí jazyky a má vychování. Mohu ho jenom vřele doporučit. Myslím, že Česká republika si zaslouží zdravého prezidenta, prezidenta v plné síle a prezidenta, který není pod vlivem dosti podezřelých osob v jeho okolí. Máme tedy před sebou volbu, jestli budeme sebevědomá země a budeme směřovat na západ, nebo se opět budeme ohýbat a skončíme na východě. To je pro osud naší země rozhodující.

autor: mp