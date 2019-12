Karel Schwarzenberg radí, jak slavit Vánoce. Je celkem jedno, u které církve...

Poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg zapřemýšlel nad nastupujícími vánočními svátky ve vztahu k počtu věřících lidí v naší zemi. Těch má být u nás podle posledního průzkumu agentury STEM pětatřicet procent lidí. Schwarzenberg se tedy k většinové populaci ptá: „Jaké mají být Vánoce pro nevěřící?“ A doporučuje jim, jak mají Vánoce strávit. „Přemýšlejte o sobě, o rodině, jestli to, co děláte, má smysl,“ doplňuje.

Doporučil by prý následující: „Udělejte si procházku, nikoliv běh, po lese. Zastavte se a podívejte se na tu krásu. Sledujte, jak se vyvíjejí stromy a ostatní rostliny.“ Pokud se nacházíte ve městě, tak se budete podle poslance „přece jenom muset uchýlit do nějakého kostela“. „Není tak důležité, které bude církve. Usaďte se tam na hodinu a přemýšlejte o sobě, o rodině, jestli to, co děláte, má smysl. Prostě si udělejte čas pro sebe. Děkuji Vám,“ píše Schwarzenberg.

Čechů věřících v boha v uplynulých dvou letech přibylo. Za věřící se považuje 35 procent lidí, což je o dva procentní body více než v roce 2017. Ne všichni však chodí pravidelně do kostela, aspoň jednou měsíčně na bohoslužbu zamíří zhruba desetina věřících a desetina několikrát do roka. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jej uskutečnila v první polovině prosince mezi tisícovkou lidí.

O Vánocích kostel navštěvuje více lidí, zhruba dvě pětiny. Považují to za vánoční zvyk a jsou mezi nimi i nevěřící.

„Z časové řady od roku 1995 je patrný trend mírného snižování podílu věřících až do roku 2012. V roce 1995 uvedlo, že v boha věří 39 procent, a v roce 2012 to bylo 30 procent. Poté se podíl věřících s drobnými výkyvy jen minimálně zvyšoval,“ uvedl STEM.

V boha častěji věří ženy, lidé starší 60 let a obyvatelé moravských krajů. V porovnání s rokem 2017 ale průzkum zaznamenal nárůst počtu věřících ve věku 30 až 44 let, a to o sedm bodů na 38 procent. Podle jeho autorů ale až další výzkum ukáže, zda bude rozdíl trvalejší povahy.

STEM zjišťoval také názor lidí na církevní restituce. Proti předchozím letům přibylo těch, kteří považují vrácení bývalého majetku církvím za dobrý krok. Většina veřejnosti ale s tím dál nesouhlasí. Církevní restituce podporuje 38 procent dotázaných, v roce 2017 to bylo 32 procent a o rok dříve 29 procent lidí. Opak si o tomto kroku myslí 62 procent Čechů.

