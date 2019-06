Karel Schwarzenberg, to je skutečný vlastenec. Kalouskův obdivný příspěvek rozpoutal peklo mezi Jenny Nowak a IVK

„Karel Schwarzenberg. Skutečný vlastenec, se kterým se dodnes chtějí setkávat hlavy států a který chápe trendy moderního světa mnohem bystřeji než mnozí o generaci mladší politici. Važme si každé myšlenky, kterou nám předává,“ poznamenal Miroslav Kalousek k setkání.

„To je super, že se s ním mohla slovenská paní prezidentka potkat, protože zrovna nebyl doma v rakouském Murau, ten váš vlastenec...“ zareagoval na Kalouska Petr Macinka z Institutu Václava Klause. „To je fakt strašný, že někdo má víc míst, kam může jezdit, a tak tam taky jezdí. Fuj, hanba, správnej vlastenec zásadně sedí jen doma,“ zmínila v odpovědi spisovatelka Jenny Nowak.

Macinka se však nedal a opětovně zareagoval. „Pardon, já zapomněl, že skutečná vlast je teď už vlastně EU. A máte pravdu i v tom, že pan Schwarzenberg párkrát za rok přijede i do Česka, takže je to všechno dobré,“ uvedl.

„To je bezva, že vás mám a že mi povíte, co dělají mí přátelé. Třeba to, že Karel sem jen párkrát za rok přijede, bych bez vás vůbec netušila. Já totiž vím, že je tady pořád. Do Vídně jezdí občas na víkend a do Murau, když se tam něco slaví. Ale chápu, že vy to musíte vědět líp,“ dodala Nowak.

„Dobrý. Mohl bych napsat, co si myslím, ale nechci zbytečně rozdmýchávat nepodstatnou debatu. Mějte se pěkně,“ pokračoval v diskusi Macinka.

„Nejde přece o to, co si myslíte, ale co je fakt,“ kontrovala Nowak.

„Nebudu (zrovna tady) raději ani uvádět fakta. Myslím, že se to sem nehodí. Užijte si raději milou momentku slovenské prezidentky s panem exministrem, namísto facebookové přestřelky s ideovým odpůrcem,“ dodal Macinka.

