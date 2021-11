Karel Šíp rozvázal jazyk. Covid, Karel Janeček a přetlak

reklama

Bavič Karel Šíp vydal novou knihu Do hrobu si to nevemu. Čím pro něj v životě byl a je humor a nadhled? „Já myslím, že je to tak trochu nějaká genetická záležitost. Můj tatínek byl herec a hrál takové ty komediálnější věci. Tak nevím, asi jsem něco z toho zdědil a vlastně jsem celý život, myslím až doteď, nic jiného než zábavu v různých podobách nedělal. Takže pro mě to je jaksi trvalá součást mého bytí,“ sdělil Šíp. Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3857 lidí

A povyprávěl o tom, jak celá kniha vznikla. „To nebylo, že bych v sobě měl přetlak. Byl ten covid, byla pandemie, z mých pracovních aktivit nešlo dělat vůbec nic. A když si vezmete, že jsou ještě prázdniny, a tam my nemáme vůbec žádný pracovní proces, vždycky točíme, nebo vystoupení nějaká jsou do června a pak zase až v září. Takže znásobil se ten čas, kdy vlastně, když není pandemie, tak můžete si v létě zahrát tenis, můžete jít k vodě a tak dále. A to nešlo to letošní léto vůbec nic. A do toho se mně ozvalo nakladatelství, předpokládalo, že nemám co dělat, což byla pravda, a už jsem kdysi jednu podobnou knížku u toho nakladatelství vydal... sám od sebe bych asi nic takového nedělal, ale když přijde objednávka, tak jsem prostě sedl a to, co mně táhlo hlavou, tak jsem do toho šel,“ popsal Šíp.

Řeč byla i o předávání cen v anketě Český slavík. „Viděl jsem jen začátek a konec. Ale podle ohlasů si myslím, že jsem viděl to nejpodstatnější. Už od začátku, když jsem se dozvěděl, že se slavík nějakým způsobem resuscituje, tak jsem si říkal, že asi by si někdo mohl vymyslet jinou anketu a tak dále, že ten slavík je přežitej. Proto já jsem se na to ani nedíval a myslím si, že v dnešní době sociálních sítí je takováhle anketa nadbytečná. Ale když někdo chce takovou anketu mít a má na to peníze a použije to jako tribunu svých názorů, tak jako jo, jestli ty lidi to berou tak, že je to v pořádku, ale moje anketa to není,“ dodal Šíp.

Moderátor známého pořadu Všechnopárty v Rozstřelu na serveru iDNES.cz ubezpečil, že když se mu někdo ozve a chce přijít do pořadu, tak většinou dané přání neakceptuje. „Většinou ten člověk totiž chce něco zpromovat. Má koncert někde a ví, nebo tuší, že když řekne v mém pořadu, který sleduje tři čtvrtě milionu diváků, takže to jaksi pomůže té věci. Ale já to nerad dělám, ale prakticky to nedělám, protože nejsme pořad, který by prvoplánově měl sloužit k propagaci čehokoliv,“ míní Šíp. Ten sám zažil nějaká odmítnutí ze strany hostů. „Nevím, jestli mě to mrzelo, ale ani to nejsem já, komu to odmítnutí přišlo. Řekl jsem, pozvěte toho a toho, a pak mi přišlo: on nemůže, nebo má čas, až za půl roku, nebo prostě nechce,“ dodal Šíp, jenž ve svém pořadu mluví s lidmi bez přípravy, spatra. „Minutu před začátkem natáčení nemám absolutně představu, jakým způsobem to dostrkáme do konce. Jestli bude nějaká zábava u toho, nebo se to nepovede a tak dále. To je jedna z věcí, která mě u téhle profese drží,“ dodal.

Šíp nastoupil do České televize již v roce 1963. Jak hodnotí televizní zábavu v průběhu let, kam směřuje zábava nyní? Je vůbec v televizi, nebo spíše na internetu? „Nedokážu to takhle celkově zhodnotit. Samozřejmě že jsem tím prošel, v roce 1963 jsem nastoupil po maturitě, byl jsem asistent produkce, což jsem ani zdaleka nedělal práci, kterou dělám teď. Ale jsem rád, že jsem tu televizi poznal nějakým tím baťovským způsobem. Prostě odspodu. Asistent produkce, pak jsem byl samostatný produkční a tak dále. A po deseti letech jsem z té televize odešel, mojí žádostí o rozvázání pracovního poměru. A pak jsem se tam vrátil už jenom jako externí autor, a pak mně dokonce řekli, zda nechci něco sám. Začal jsem moderovat malé písničkové medailonky. Často se mě ale lidé ptají na cenzuru. Víte co, ale žádná cenzura pořadů, které jsem dělal, nebyla. Nic se nevysílalo živě. Vše se točilo a byly takzvané schvalovací projekce. To znamená, že i kdyby člověk se záměrně něčeho dopustil a řekl něco... každý měl svoji autocenzuru, měl svoje limity a toho se držel. Když ne, tak ho vyhodili a skončil na dlažbě. Ale zábava nebyla v hledáčku. Zpravodajství a publicistika, to bylo to, co sledovali z toho nábřeží, z toho ÚV KSČ,“ popsal Šíp.

