Karel Srp, 85 let: Nechtějí konec covidu. Hrozí výbuch ulice. Záchrana? Jen jedna

SVĚT KRIZE A NADĚJE Část úředníků a dalších zainteresovaných oborů si nepřeje konec covidu, protože z něj finančně těží. ParlamentnímListům.cz to řekl bývalý politický vězeň, disident a předseda Jazzové sekce Karel Srp. Předpovídá, že to ve společnosti bouchne a lidem nezbude nic než zaplnit ulice. „Budou se vyvěšovat vlajky a hledat vůdce,“ uvádí s tím, že napětí může zmírnit pouze jediný člověk, prezident Miloš Zeman. K nástupu nové vlády Srp vyzývá, aby se starala hlavně o své občany a prosperitu a samostatnost státu.

Máme za sebou v mnohém bouřlivý rok. Začneme u prezidenta republiky, který na podzim strávil několik týdnů v nemocnici. Hned pár dnů po hospitalizaci ho část senátorů chtěla zbavit pravomocí, dokonce někdo opakovaně vypouštěl lživé spekulace o jeho úmrtí. Co to o části společnosti vypovídá?

Byla to doba, kdy část české elity selhala. Selhala pod dojmem svých snů, které předpokládaly, že prezident umírá, a těšily na vytoužené nové posty a „porážku“ jejich nenáviděného nepřítele. Tito lidé ale celou dobu opomíjejí, že by mohlo dojít k pohybu mezi lidmi. Miliony běžných občanů jsou už dost vyhecovaní covidem, a pokud k tomu přidáme ještě tuhle věc, která nebyla ani pravdivá, může to vyvolat vzbouření, které se už nikomu nepodaří uklidnit žádným vodním dělem a přerůst v něco mnohem většího. Nezapomeňme, co stačilo k událostem 17. listopadu, jeden imaginární mrtvý. Skončilo to pádem režimu. Takové velké události a změny mohou nastat spontánně, aniž to někdo plánuje, což dobře vědí v řadě jiných i evropských zemí.

Napětí ve společnosti může explodovat i ze směšných důvodů. Velice se bojím toho, že vznikne nějaká minutová krize, která se bleskově rozšíří dál, a rozjede se to tak rychle, že se lidé začnou shlukovat na ulicích, vyvěšovat prapory a hledat vůdce. Pokud se objeví někdo s údernou rétorikou, může se toho chopit, byť ne na dlouho a ne všude. Co všechno to může vyvolat, to můžeme jen domýšlet. Obávám se, že nový rok, do kterého jsme vstoupili, může velké společenské bouře skutečně přinést. Zároveň nevěřím, že to ti, co mají pod palcem silové složky, dokážou zvládnout. Může se stát, že policie v takovém případě zahodí obušky na chodník a půjde s lidmi.

Má-li někdo hlas, který dokáže budoucí občanské nepokoje ztlumit, je to právě Miloš Zeman. Je skutečným politikem, který má u lidí autoritu. Bohužel je v tomto směru jediný. Prezident přinesl novou dynamiku politiky, kvalitní a neosobní. Je úžasný analytik a syntetik, nepředstavuje povrchnost, nejde mu o hezká slova, ale o výsledek a konkrétní činy. Zeman znamená program.

Mluvil jste o selhání české elity. Lze mluvit o elitách v případě lidí, kteří se snížili k tomu, že přáli hlavě státu to nejhorší jen proto, že s ní nesouhlasí?

Celé to bylo fujtajbl. Kdo se trochu hrabe v historii, tak ví, že podobné jedovatosti a kruté titulky provázely celou kariéru Masaryka a Beneše. Fekální kritika tady byla už dřív. Ať si tito lidé najdou svůj svět, třeba kolem hřbitovních zdí. Ptal jste se, jestli bylo namístě tyto lidi označit za elitu, tak to upřesním. Je to taková fekální elita, zkráceně by bylo možné používat fuck-elita.

Vstoupili jsme do třetího roku, kdy nás všechny otravuje koronavirus. V čem se tato vlekoucí krize podle vás projevuje nejvíce?

Je to psycho. Dlouho tu různí vykládají o tom, kdo u nás rozděluje společnost. K tomu došlo až kvůli covidu, který společnost skutečně a hluboce rozdělil. Například já jsem ve svých 85 letech třikrát očkovaný a většina z nás tam šla ne kvůli strachu o zdraví, ale z jistého donucení, aby měli pokoj od všech možných chaotických omezení, která sahala až příliš do našeho soukromí, byť to bylo kryto zájmem o naše zdraví.

Důkazem k tomu, jak krutě a hluboce to všechno rozdělilo společnost a konkrétně i rodiny, je případ z mého okolí. Jeden z mých známých, který je do značné míry upoutaný na lůžko, byl vyzván, aby se dostavil na třetí očkování, a jeho syn, odpírač, ho odmítl na očkování dopravit. To je skutečně vrchol, kam nás to celé dostalo. Oba muže velmi dobře znám, jsou to oba inteligentní lidé, vzdělanci. Přesto dokázal covid a vše kolem něj hluboce zasáhnout i nejbližší rodinné vztahy. Nemluvě o vztazích politických, materiálních a třeba i sexuálních.

Nová vláda se po podzimních volbách ujala moci. Co od změny politické reprezentace očekáváte?

Mám jednoduchá morální hlediska, buď je to dobré, nebo špatné. Vzpomínám, že jsou to pouze dva nebo tři měsíce, kdy ti všichni mluvili o vládě odborníků, o tom, že jejich lidé budou experti na dané resorty atd. Sotva bylo po volbách a začala se formovat vláda, převládlo tam spíš hledisko, kdo je čí kamarád, a začalo porcování toho obrovského sýra, kterým je naše situace zasmrádlá. Slova o odbornících byla lež tenkrát a je to lež nyní. Žádná důvěryhodnost tady nebude. Normální člověk s tím ani nic neudělá, protože stačí, aby soudce řekl „povstaňte jménem republiky“ a kterákoli holka, právě vykvetlá soudkyně, vás odsoudí a nemáte proti tomu ochrany. Spravedlnosti se nedovoláte.

Do toho tu stále bude viset ten covidový mrak, což bude jeden z faktorů, který nás požene do ekonomické katastrofy. Nejde pouze o covid nebo elektřinu. Třeba kubík vody stál v Praze před několika málo lety 20 korun, dneska stojí 100 korun. Všechny nás to postihne. Předpokládám proto, že během letošního roku dojde pro všechny ty kritické faktory k explozi v papiňáku, který se jmenuje Česká republika. Výsledky exploze nebudeme znát, ale uklidnit je může jediný člověk, jediná autorita a tou je stále prezident Miloš Zeman. Jedině Zeman dokáže nám občanům dát určitou jistotu alespoň na určitou dobu, než najdou možná řešení. Ať se Zeman někomu líbí, nebo nelíbí, nevidím tu jinou osobnost. Lidsky je to ten starý dobrý Zeman, který nemyslí na sebe. Znal jsem ho, když ještě bydlel v Podolí, a nevěřil jsem, jak může předseda strany mít černobílou televizi a dítě leželo v košíku na prádlo. Zeman bude zkrátka jediný, který svým hlasem a vlivem dovede zmírnit smutné výhledy do budoucna a obavy.

Mluvíte o hrozící explozi ve společnosti. Myslíte si, že nová vláda takovou případnou explozi zhorší, zvládne její důsledky mírnit, nebo jí předejde?

My, občané, tedy ulice, vždycky vidíme viníka v těch nejvyšších, takže tato vládní skvadra v čele vládních ministerstev jsou pouhá jména, pod kterými jsou odbory, oddělení, sekce a celá obrovská škála vysokých úředníků, co jsou v daném životě už zavedení, a jakýkoli nový člověk ve funkci je vlastně chudák, protože ho kdokoli může podrazit, zneužít, využít apod. Úřednický póvl má obrovskou sílu barevně, ideologicky a po všech stránkách transformovat. Hlavně když je zaplacen. Dejme si příklad související s covidem. Ten pro spoustu lidí znamená zlatý důl. Od mnoha úředníků přes různé experty apod. Právě tito lidé by zrovna nebyli rádi, kdyby covid zmizel, a prachy budou vždycky rozhodující.

Malér je v tom, že u nás už prakticky neexistuje dělnická třída, ale jsou zaměstnanci a úředníci. Takže jsou pryč časy Richarda Falbra, který přivedl na Václavák dělníky a průvod sahal až někam do Vysočan. Tohle nám chybí, podařilo se to totálně zlikvidovat, takže určitá pojistka ve formě této občanské kontroly vlády spíš vymizela.

Ohledně nástupu nové vlády se hodně debatovalo též o zahraniční politice. Koalice má dokonce v programu návrat k „havlovské politice“. Jak vy to vidíte?

Říkám, že dneska se nelže, ale vynechává, což je obrovský problém. Netuším upřímně, co by taková zahraniční politika měla konkrétně znamenat. Obchodní vztahy? Kulturní vztahy? Netuším. Nemyslím si ale, že je správné měnit směr a začínat jakoukoli novou zahraniční politiku. Spíš se snažit napravit tu starou či současnou. Nápravu vidím ve zlepšení vztahů k Ruské federaci, Africe, Střednímu východu, Ukrajině, Polsku i Maďarsku. Jsem zastáncem V4 a mám za to, že toto je správná a prospěšná cesta pro naši zemi.

Naše chování vůči Rusku za poslední dobu, ta gesta, to nedává smysl. Postupně tak mizíme z mapy Evropy, a to je konec. Zatímco jiní kolem nás v EU s Rusy normálně fungují, my budeme de facto vymazáni. Neměli bychom rezignovat snažit se mít přátelské vztahy se všemi. A lidská práva? Zajímavé je, že se tím ty strany oháněly, ale žádná z nich ve svém programu nezmínila Helsinské dohody, které jsou pro mě biblí 20. století a popisem toho, jak mají vypadat vzájemné vztahy od zdravotnictví až po osobní záležitosti.

Obecněji v celkovém pohledu, co nás čeká? Jak to bude v naší zemi vypadat?

Preferoval bych na nějakou dobu utáhnout opasky. Sám ho mám tedy utažený už přes míru vzhledem k výši důchodu, ale celostátně by k utažení opasků mělo dojít. Pokusit se o potravinovou soběstačnost a postupně i průmyslovou. Vím, že to je problém, ale chce to aspoň zkusit a aplikovat přátelský nacionalismus, nikoli imperiální a starat se maximálně sami o sebe. Pečujme o svou zemi, její samostatnost, o naši řeč, naše zvyky, aniž by hrozilo, že budeme zašlapáni do země nějakým jiným vlivem.

