Karlovarský kraj chce nad krajským městem bezletovou zónu

07.06.2019 22:33

Karlovarský kraj bude usilovat o to, aby nad Karlovými Vary vznikla bezletová zóna. Důvodem je zvýšený letový provoz nad lázeňským městem. Se zřízením bezletové zóny by mohl kraji pomoct Ústav civilního letectví Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického, s nímž kraj jedná o zřízení pobočky vysoké školy. ČTK to řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).