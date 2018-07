Karolína Peake!? Zavolal nám bývalý ministr, který měl potřebu reagovat na odpolední článek. Řekl věci, které nás ani nenapadly

Zajímavé reakce vyvolaly informace ParlamentníchListů.cz o tom, kdo by mohl nahradit současnou ministryni spravedlnosti Malou (ANO). Ta má díky plagiátorské aféře nakročeno do zapomnění a naše redakce již přinesla konkrétní zjištění o jejím možném nástupci. Prvním byl Jeroným Tejc, druhým Petr Mlsna.

Jak jsme už uvedli v pátečním článku, kvalifikaci na post ministra spravedlnosti by měl samozřejmě Tejc i Mlsna. Druhý jmenovaný byl několik měsíců předsedou Legislativní rady vlády a krátkou dobu působil i jako ministr bez portfeje. Nyní je místopředsedou komise rozhodčích FAČR a současně náměstkem na ministerstvu vnitra. Z okolí premiéra Babiše ale víme, že pro něho Mlsna není nejvhodnějším kandidátem.

„Všude, kde bylo potřeba někoho na chvíli posadit, posadili jeho. Chvíli byl na školství, chvíli na spravedlnosti, teď je zase na vnitru, nikde nic nepokazil, ale ani nejde říct, že by byl ten buldok, kterého Babiš chce.“

ParlamentnímListům.cz se ozval jeden z někdejších mistrů, který sdělil, že Mlsna je sice velmi chytrý a zkušený, ale že by jeho jmenování do takto exponované pozice znamenalo rovněž "navrácení starých pořádků". Co přesně měl na mysli? „Jde o Karolínu Peake, která si jej vzala do vlády pod Petrem Nečasem, Mlsna tam dělal ministra bez portfeje," uvedl. Dodal také, že Karolína Peake byla v minulosti ve Věcech veřejných, kde pro změnu kraloval Vít Bárta.

„Pro Babiše je to špatná konstelace," sdělil také.

Jenomže ParlamentníListy.cz některá z těchto slov konfrontovaly se členy bývalého Nečasova kabinetu a jejich postoje byly až v příkrém rozporu s právě vyřčeným sdělením.

„Je to směšné, že by se Petr Mlsna, vzdělaný člověk, který se vždy drží toho, kdo je u moci, měl přiklonit právě k paní Peake. Byl roky se socany, byl s Peake, ale řadu let za něj lobboval taky Jirka Pospíšil z TOPky," uvedl exministr, který si v této souvislosti nepřál být jmenován. Ani on neměl jasno, kdo by ministryni Malou měl či mohl nahradit.

„Tejce si nemyslím, nikdy podle mého vyloženě nepodrazil, ale není to člověk, který by současnému premiérovi pasoval. A Petr Mlsna? Na to místo by se určitě hodil, protože by byla škoda, aby opustil státní správu. Je to vše v rukách premiéra, myslím si ale, že Malou zničí stejně jako Šlechtovou na obraně," zakončil svou reakci.

