Pouze na PL: Za zády Babiše už má být vybrán nástupce mistryně Malé

To, že premiér Babiš nechtěl do funkce ministra Miroslava Pocheho, je dlouhodobě známo. Poche už v minulosti pro současného šéfa kabinetu představoval vše negativní, co pražská politika nabízí. Babiš tuto zákulisní hru spolu s prezidentem republiky vyhrál. Otázkou zůstává, zdali bude stejnou silou schopen obhájit i Taťánu Malou, novou ministryni spravedlnosti. Podle informací ParlamentníchListů.cz totiž v kuloárech ANO zaznívají jiná jména, která by ji mohla velice rychle nahradit.

Situace okolo ministryně Malé není kdovíjak dobrá. Každý den víceméně zaznívají nové hlasy, které přitakávají názoru, že by měla svůj post opustit. „Osobně ji neznám. Nepřišla ani na zasedání ve čtvrtek. Omluvila se, že vyřizuje ještě jiné záležitosti. Myslím si, že asi zaběhne, předpokládám, činnost je to samozřejmě náročná," sdělil ve čtvrtek místopředseda Legislativní rady vlády Aleš Gerloch k osobě ministryně spravedlnosti.

Ministryně spravedlnosti nemá ve vládě co dělat, když postavila své vzdělání na kopírování práce jiných. V tiskové zprávě to uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Média navíc minulý týden informovala, že experti objevili opsané pasáže v diplomové práci Malé na soukromé vysoké škole v Bratislavě. Tento týden média upozornila, že opsané pasáže jsou i v diplomové práci Malé z brněnské Mendelovy univerzity. Mluvčí univerzity Jiřina Studenková řekla, že nyní by práce neprošla antiplagiátorským systémem.

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová serveru Novinky.cz konstatovala, že Malá v práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků prokazatelně opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která práci na podobné téma napsala o dva roky dříve.

„Je to špatné a skončí to s ní rovněž špatně,“ řekly ParlamentnímListům.cz zdroje z hnutí ANO. Ty také podotkly, že celé PR oddělení hnutí dostalo za úkol pomoci Malé „mediální tlak“ ustát.

„Je hodně zvláštní, jak rychle Český rozhlas měl veškeré podklady. Vypadá to, že to celé dostali naservírováno a je otázka, od koho a proč,“ dodaly naše zdroje z vládního prostředí. Ty ostatně Malou nezavrhují. „Nejde o ni jako takovou, působí sympaticky, ačkoli se v praxi zatím nepředvedla. Je to na panu premiérovi, jestli ji podrží a udrží před lidmi. Co vím, už padají dvě nová jména, která by ji měla nahradit, protože důkazy proti kolegyni Malé jsou přesvědčivé a podezření z plagiátorství opodstatněné,“ uzavřely.

Co se jmen týká, doposud se hovoří o dvou. A žádné z nich není velkým překvapením, jelikož byla skloňována už v minulosti.

Kvalifikaci na post ministra by měl samozřejmě Tejc i Mlsna.

Mlsna byl několik měsíců předsedou Legislativní rady vlády a krátkou dobu působil i jako ministr bez portfeje. Nyní je místopředsedou komise rozhodčích FAČR a současně náměstkem na ministerstvu vnitra. Z okolí premiéra Babiše ale víme, že pro něho Mlsna není nejvhodnějším kandidátem. „Všude, kde bylo potřeba někoho na chvíli posadit, posadili jeho. Chvíli byl na školství, chvíli na spravedlnosti, teď je zase na vnitru, nikde nic nepokazil, ale ani nejde říct, že by byl ten buldok, kterého Babiš chce.“

Jeroným Tejc pak pro premiéra představuje možného trojského koně, jelikož „byl u všeho, co se kdy u socdem dělo. Od Haška po Sobotku“, uzavřel náš vládní zdroj.

autor: Tomáš A. Nový