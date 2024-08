Kašli na Harrisovou, řeš program, Donalde. Trumpovi přátelé nervózní

Když byl Donald Trump konfrontován s tím, že by měl osobní útoky vůči Kamale Harrisové omezit a zaměřit se na konkrétní témata její kampaně a ty podrobit kritice, odporoval. „Myslím, že mám právo na osobní útoky. Nemám k ní moc osobního respektu. Nemám moc respektu k její inteligenci,“ řekl před svým golfovým klubem v New Jersey minulý týden a zopakoval již mnohokrát řečené tvrzení, že demokraté ho politicky pronásledovali. „Nevěřím, že Harrisová miluje naši zemi.“ Když pak Trump mluvil o stylu své kampaně, řekl: „Musím to udělat po svém.“

„Trump to vždy dělal po svém: velký, hlasitý, bez laku, bojovný. Je nejlepším aktivem jeho kampaně – a jejím nejhorším nepřítelem. Tento paradox se naplno projevuje, když si Harrisová nadále užívá žhavou vlnu mířící do Národního shromáždění demokratů,“ komentuje Trumpovu strategii Alex Leary, novinář deníku Wall Street Journal a dodává, „že Trumpovi hrozí, že promarní svou příležitost k návratu.“ Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 19897 lidí

Trumpovu výhodu v průzkumech největších letošních problémů voličů je jednoznačně ekonomika a imigrace. Ovšem právě tato témata, kde je Trump tradičně pevný v kolenou, republikánský kandidát podřazuje pod osobní útoky vůči kandidátce Demokratické strany. „Trumpova kampaň je přesvědčena, že může Harrisovou definovat jako příliš liberální a získat dostatek voličů v klíčových státech,“ myslí si Leary.

Bývalý prezident Trump jako kdyby uvízl v roce 2020 u prohraných voleb, kdy místo v Bílém domě po výhře přebral Joe Biden. Trump totiž nadále nesmlouvavě tvrdí, že volby v roce 2020 byly zmanipulované a že je vyhrál. Což mu ve výsledku může hlasy ubrat, protože voliči chtějí hledět kupředu, ne se nimrat v bolístkách minulosti. Navíc soudy opakovaně tvrzení o zmanipulovaných volbách roku 2020 vyvrátily a téma se tak usídlilo spíše ve spikleneckých kruzích, než uprostřed vážné společenské debaty. A to může Trumpovi uškodit při získání druhého mandátu v Bílém domě.

Navíc rezonují Trumpova slova zpochybňující rasovou identitu Kamaly Harrisové a obvinění, že dav příznivců na předvolebním mítinku Kamaly Harrisové byl digitálně upravený, aby opticky zvýšil počet jejích příznivců.

„Někteří Trumpovi spolupracovníci tvrdí, že se zdá být Harrisovou doslova posedlý,“ napsal Leary pro Wall Street Journey a dodal, že kvůli tomu republikánský kandidát na prezidenta zapomíná nabízet Američanům témata a řešení, která by mu mohla zajistit většinu voličských hlasů pro listopadové volby, a tedy druhý mandát v Bílém domě.

