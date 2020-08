Kašpárkování před Pompeem? Babiš ostře k návštěvě z USA

„My jsme svrchovaná země. Nikdo nám tady nebude diktovat – ani Rusko, ani Čína, ani Amerika, ani Evropský parlament. Nikdo!“ hřímal ve svém pravidelném hlášení „Čau lidi“ premiér Andrej Babiš (ANO), když se navrátil k návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Vměšování se do jiných států premiér jasně odsoudil i v rámci aktuálního dění v Bělorusku. „To si musejí vyřešit oni,“ uvedl. Naznačil však, že by se do Běloruska mohla dostat česká humanitární pomoc, o její formě chce hovořit zítra na zasedání vlády. Zazněla i slova o „kašparkování českých premiérů před návštěvou z velké cizí země připomínající vítání delegací ze SSSR.“

reklama

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 14574 lidí jeho „věštění z koule“, jež oblétlo český internet, dotklo. Doplnil, že jej vlastně jeho kritici baví.



Následovalo tradiční téma posledních měsíců – koronavirus. „Ano, ty roušky jsme nedodali,“ přiznal Babiš nesplnění slibu o dodávkách zdravotnického materiálu ze strany státu. „Ale teďka jich máme pětasedmdesát milionů,“ pobavil se.



Ministerský předseda hovořil též o situaci v Bělorusku. „Já chápu, že Senát a opozice potřebovaly ukázat, že mají nějakou starost. To, že jsme neodsouhlasili jejich usnesení, neznamená, že na to nemáme jasný názor. My jsme ho měli dřív,“ obořil se premiér na kritiky. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Narážka směřovala na mediální ohlasy, jež se vzedmuly, když ve středu Sněmovna po vzoru Senátu odsoudila násilné a nepřiměřené zásahy režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vůči jeho odpůrcům. Během hlasování poslanci z Babišova hnutí ANO hlasovali pouze pro návrh, který podporuje postoj české vlády k situaci v Bělorusku. U zbylých bodů se téměř vždy jejich naprostá většina hlasování zdržela.



„Řešili jsme to na klubu před začátkem schůze, kdy jsme se dohodli, že dáme vlastní usnesení o dvou bodech, které bude podobné Senátu. První bod jsme převzali ze Senátu. V druhém bodě dáváme podporu krokům, které dělá vláda. Nám to totiž přišlo jasné a nemuselo to být tak dlouhé, jako bylo navrženo opozicí,“ vysvětlil poté pro server iRozhlas.cz místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO).



Premiér odmítl, že bychom Bělorusům „říkali, co mají dělat“: „Pojďte do EU, pojďte do NATO nebo nikam jinam… to je jejich rozhodnutí.“ Podle Babiše tak nyní jde o to, aby v zemi proběhly demokratické svobodné volby, na čemž se měl shodnout i s dalšími státníky. Srpnové běloruské prezidentské volby, u kterých drtivě vyhrál dlouholetý vůdce Alexandr Lukašenko, za regulérně proběhlé nepokládá. Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Doplnil, že se setkal i s běloruskou menšinou a uzřel mnohé fotografie zraněných. Také nechal prověřit možnost, že do země dodává zbraně český výrobce. „Není to pravda, skutečně jsem se tomu věnoval,“ pronesl šéf vlády.



Ve hře je podle něj rovněž možnost poslání humanitární pomoci do protesty zmítané země. O formě pomoci má Babiš hovořit zítra na zasedání vlády. „Ale v žádném se nevměšujeme do jejich vnitřních záležitostí. To si musejí vyřešit oni,“ ubezpečil.



Během zítřka chce Babiš probrat i možný šestitisícový bonus pro důchodce. „Berte ta vyjádření v médiích s velkou rezervou,“ varoval, že je tato otázka stále otevřená a zítra jej čeká debata na toto téma s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Fotogalerie: - Pompeo u Zemana

Navrátil se i k návštěvě amerického ministra zahraničí. „Jedna paní mi psala, že jsem získal plusové body za moje chování při návštěvě Mikea Pompea, kdy poprvé po 89. roce to nebylo trapné servilní kašpárkování českých premiérů před návštěvou z velké cizí země, připomínající vítání delegací ze SSSR, ale chování suverénního premiéra,“ zmínil Babiš a jasně pravil: „Ano! My jsme svrchovaná země. Nikdo nám tady nebude diktovat – ani Rusko, ani Čína, ani Amerika, ani Evropský parlament. Nikdo! Občané rozhodnou ve volbách, kdo je ve vládě a potom rozhoduje ve prospěch občanů České republiky.



Psali jsme: Babiš v mimořádné ráži: Nepište mi nesmysly, nečtěte ty komentáře. Lžou! Máme obrovský balík peněz Smrt na železnici: Babiš zaútočil na opozici Babiš: Piráti chtějí miliony migrantů a změnu naší kultury. Jako zelení fanatici Babiš prezidentem? Premiér se rozesmál. A dal někomu za uši

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.