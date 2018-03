Katalánský expremiér vkročil do Německa a tam ho zatkli. Je na něj vydaný evropský zatykač, krčí rameny

Někdejší katalánský premiér Carles Puigdemont před pár měsíci utekl ze Španělska. Po neúspěšném pokusu o vyhlášení referenda o nezávislosti Katalánska na Španělsku hrozilo Puigdemontovi, že bude stíhán pro velezradu. To se také nakonec stalo. Španělský soud Puigdemonta obvinil. Agentura Reuters informuje o tom, že v neděli Puigdemont skončil v policejní cele. Zadrželi ho Němci.

Bývalý katalánský premiér Carles Puidgemont před čtyřmi měsíci utekl ze Španělska do Belgie a odtud vedl právní bitvu se španělskými soudy. Ukazuje se však, že také cestoval po Evropě. Do Finska zajel na konferenci. Když se chtěl z této severské země vrátit přes Dánsko a Německo zpět do Belgie, narazil na odpor německých úřadů. Ve Spolkové republice Německo byl zadržen. S odvoláním na německá média o tom informovala agentura Reuters.

Německá policie oznámila, že Puidgemonta zadržela ve Spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko na základě evropského zatykače, o který požádal španělský soud. Podle agentury Reuters není úplně jasné. Co teď bude s Puigdemontem dál, zda bude vydán do Španělska, nebo se mu podaří vrátit do Belgie, odkud bude pokračovat ve vedení právní bitvy.

Puigdemontovi a jeho kolegům hrozí za vlastizradu a údajnou zpronevěru státních peněz až 25 let vězení.

autor: mp