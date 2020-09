Katastrofa! Děti nesmí pobíhat! opakoval Flegr. Šmucler nevydržel. A dohra

Do 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News byli pozváni jak šéf stomatologické komory Roman Šmucler, tak parazitolog Jaroslav Flegr. Pokud jde o názory na koronavirus, stojí oba muži na opačné straně barikády. A také ve vysílání spolu dlouho nevydrželi. Když Roman Šmucler od Flegra uslyšel: „Roste to šíleným způsobem a pakliže se nešlápne na brzdu, bude katastrofa, budou opravdu tisíce mrtvejch,“ tak se sbalil a z vysílání zcela jednoduše odešel. Flegr pak v apokalyptickém scénáři pokračoval.

V pořadu začal Šmucler sám a vyjadřoval se k výměně na postu ministra zdravotnictví. Ke jmenování Romana Prymuly řekl Šmucler, že oceňoval spolupráci s minulým ministrem, ale i Prymulu zná roky z jeho pozice náměstka a potkávali se při profesních příležitostech. „Asi státu jde o to, aby někdo, kdo má vhled do nemocnic, dohlížel na to, že budou dobře fungovat jednotky intenzivní péče, jakkoliv to pan profesor Černý dělá dobře," mínil hlavní stomatolog. Dodal, že Prymula ‚řídí epidemii' v podstatě od začátku, takže nečeká velké změny. Ale jako ministr se nebude moci soustředit úplně na řešení epidemie. „Leží důležité zákony v Poslanecké sněmovně, potřebujeme vyřešit spoustu věcí, a to je to podstatné. Ten covid za pár měsíců zapomeneme, ale je spousta dalších věcí, které je potřeba řešit."

Adam Vojtěch dle Šmuclera prokázal, že na ministerstvu může být i nelékař a pohlížel na zdravotnictví z pohledu spotřebitele a prosadil zlepšení jako e-recept či e-neschopenka. A připravoval prý řadu vynikajících zákonů, které měly pomoci pacientům. „Já bych řekl, že po něm zůstane dramaticky zlepšené zdravotnictví a je škoda, že to neměl šanci dotáhnout, ale je potřeba se vrátit k tomu, aby zdravotnictví řídil konsenzuální člověk, který není ani z jednoho z mnoha táborů, které se tam často dohadují a aby to byl pacient. Protože o pacienta by mělo jít až na prvním místě,“ zhodnotil Vojtěchovo působení ve vládě.

Co se týče Prymuly, toho teď dle Šmuclera čeká rozhodování, zda zplošťovat křivku za cenu ekonomických ztrát, které navíc trvání nemoci prodlouží, nebo zda ponechat současný kurz, který zdravotnictví zatím zvládá. A pokud to systém vydrží, tak bude dle Šmuclera lepší nezvyšovat škody, protože už takto prý bude krize hluboká. „My potřebujeme mít peníze i na léčbu rakoviny, mrtvice, tyhle všechny choroby tu zůstaly i v době covidu,“ dodal.

Do studia pak byl pozván parazitolog Flegr a Šmucler nevypadal, že z toho má radost. Flegr prohlásil, že mu byl Vojtěch sympatický, ale je dle něj dobře, že k tomu došlo, protože vláda teď bude moci otočit o 180 stupňů, což je dle Flegra potřeba. „Já bych věděl, jak by měl ten obrat vypadat. Teď je potřeba dupnout prudce na brzdu, zpomalit to exponenciální, rychlejší než exponenciální šíření viru,“ tvrdil Flégr. A jako opatření navrhoval stopnout školy od druhého stupně výš, přejít na online výuku a ‚pohlídat, že žáci nebudou pobíhat po obchodních centrech‘.

„Dohodl bych s mobilníma operátorama, ať mají teď všichni studenti neomezená data a když se jim podaří se měsíc nenakazit, tak další měsíc dostanou další. Prostě nestačí jenom ruce, roušky a rozestupy (pověstná 3R – pozn. red.), ale je potřeba myslet hlavou, teď máme proti sobě opravdu nebezpečného nepřítele,“ mínil Flegr.

Fotogalerie: - Pražské primátorky

Šmucler prohlásil, že když se systém stává dekompenzovaným (tedy že nezvládá počet nemocných), tak je možné počty snížit, ale bude to stát stamiliardy a zničí to některé institutce. Dodal, že dle prof. Černého k dekompenzaci nedochází a jednou ze zničených institucí by mohlo být i Národní muzeum, kde Flegr pracuje. Dle prognóz ze zahraničí to v ČR prý nevypadá dramaticky a popřel, že by v současnosti docházelo k exponenciálnímu šíření. Dodal, že není odborník na teorie, pouze na organizaci zdravotnictví. „Snažíme se to všechno nachystat a hlavně lidi neděsit, že bude 50 000 mrtvých a podobné věci, není za tím žádný exaktní důkaz, že by to tak mělo být, tohle není akademická debata, kde se snažíme trumfnout, tohle je otázka života a smrti lidí a z toho si nemůžeme dělat legraci,“ řekl docent Šmucler.

Flegr reagoval, že si ‚ani náhodou‘ nemyslí to, co Šmucler. A rýpl si, že jednu pravdu hlavní zubař řekl, že to není exponenciální růst. „Je to rychlejší než exponenciální růst. Exponenciální růst kdyby jste si zlogaritmoval, tak máte přímku, tady se vám to otáčí nahoru, roste to šíleným způsobem a pakliže se nešlápne na brzdu, bude katastrofa, budou opravdu tisíce mrtvejch, možná desetitisíce mrtvejch. Ale hlavně ty ekonomické ztráty budou mnohem větší, než když řízeně utlumíme,“ pravil Flegr. Slova o desetitisících mrtvých už ale Šmucler poslouchat nehodlal a odešel. „My to můžeme utlumit na chvilku a cíleně zasahovat jen tam, kde je potřeba,“ tvrdil parazitolog. Ale pokud ne, tak nás prý ‚utne virus‘, kompletně, a to tak, že se z toho dle Flegra budeme vylízávat 10 let.

Roman Šmucler odchází z vysílání

„Pan Šmucler nesouhlasí s tím, co tady zaznělo, tedy nám odešel ve vysílání z vysílání,“ informovala Wolfová a ptala se zbývajícího Flegra, jak se z premianta stala tak zasažená země. Flegr mínil, že za to může to, že nebyla dostatečně včas před začátkem školního roku zavedena znovu určitá opatření. A také prý selhala příprava systému, trasování mělo mít dle parazitologa pětkrát větší kapacitu a diagnostika taky. „Já na to koukal jako blázen, že nic takového nemáme,“ prohlásil.

Wolfová pak Šmuclera suplovala a ptala se, zda Flegr nestraší, ale vědec si byl jistý, že ne, a dodal, že se to koneckonců brzy uvidí. Argumentoval opět exponenciální křivkou, která prý je na světě už od června, ale v létě probíhala její mírná část. A odborníci to prý ‚museli vidět‘.

Dle Flegra je nutné ukončit hromadné akce a lidé by se neměli scházet ve společnosti nad 10 lidí. A také by se mělo od druhého stupně výš přejít na distanční výuku. Pokud by opatření bylo zavedeno hned, tak dle parazitologa křivka ještě asi 14 dní poroste, ale nemocnice se nepřeplní. „Včera bylo pozdě,“ mínil. Pokud jde o nemocnice, problém je dle něho v tom, že i když bude kapacita, nebude personál. A zadoufal, že Prymula k jemu navrhovaným opatřením přistoupí.

Šmucler pak své chování osvětlil na sociální síti: „Byl jsem překvapen, že se mám na Primě po debatě o prof. Prymulovi hádat s prof. Flegerem. Hádat se v tuto chvíli nechci. Řekl jsem před vysíláním, že tam na ten rozhovor nebudu. Tohle není doba na spekulace a show. Svoje jsem řekl k situaci a ministrům. Pak jsem šel“.

"Tak nám pan Šmucler utekl z rozhovoru na CNN Prima News před prof. Flegrem. Mno, nějak těm chřipečkářům tečou nervy, co?" smál se právník Tomáš Tyl. Na to už ovšem přišla odpověď od učitele Pavla Kňaze: "Tak se ptám? Kde je těch 4000 nakažených? Flegr šíří paniku."

