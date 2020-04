Katastrofa! Všímají si toho voliči? Brutální zneužití situace. Tady umírají lidé... Petr Žantovský je ve varu z toho, co vytahují na stůl Piráti

reklama

První dnešní zastavení se týká textu, u něhož člověk neví, jestli se má smát, nebo plakat. „To se mi u českých médií stává docela často. Tenhle text je z dílny Pirátské strany, která má velmi pilné tiskové oddělení, co produkuje denně pět i více tiskových zpráv, komentářů, ať už poslanců či jiných činovníků, prohlášení a výzev. Mají to dobře zvládnuté, domnívám se, že mají nejlepší tiskové oddělení z našich politických stran, protože o sobě dávají neustále vědět. Každý mediální výstup doprovázejí připomenutím, že piráti pracují, chcete se o tom dozvědět více a podobně. Je to profesionálně odváděná práce. Čas od času nebo spíše dosti často je to však práce s problematickým obsahem. To záleží pochopitelně na orientaci člověka, který se na to dívá, a to nejen politické, ale i jiné. Ve čtvrtek jsem si přečetl komentář pana poslance Lipavského, což je obzvlášť disponovaný poslanec, jehož iniciativy jsou vždy zaznamenání hodné,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Během pandemie jde o život, a piráti řeší sňatky homosexuálů

Pirátský poslanec v závěru svého vyjádření klade na stůl znovu otázku, kterou probírala Sněmovna na jaře minulého roku, a to je otázka manželství stejnopohlavních párů a jejich možnosti adoptovat děti. „Zatím jsme se tedy k manželství homosexuálů, leseb a jiných asi devětašedesáti pohlaví nedopracovali. Nu a pan Lipavský nás nabádá, abychom s tím honem rychle začali, protože to je strašná diskriminace, když se nemohou vzít před úřady nebo možná dokonce i před vyšší autoritou. Tím pádem jeden z nich je třeba na diskotéce na Ibize a druhý z nich v Praze, spíše v nějakém soukromém prostředí. No je to prostě ‚katastrofa‘ a této ‚katastrofě‘ věnuje Pirátská strana celostránkové vyjádření. Tak trošku si ťukám na čelo, jestli je to opravdu úplně nejpodstatnější, co bychom měli řešit v situaci, kdy denně odcházejí lidé za modrý obzor v důsledku koronavirové epidemie,“ poukazuje Petr Žantovský na to, jak mají piráti seřazené hodnoty.

Kroutí hlavou nad tím, že by se poslanci během pandemie zabývali rodinným postavením homosexuálů. „Je to normální? Všímají si toho voliči? Registrují vůbec tuto snahu velice brutálně zneužít té šílené situace k tomu, aby se prosazovala minoritní politická stanoviska nějakých drobných lobbistických skupin a naplňoval rétorický program Pirátské nebo jakékoli jiné strany, která by s čímkoli podobným přišla. Už jsem tu několikrát říkal, že mi přijde velice nemravné zneužívat této situace k nějakým partikulárním politickým zájmům. Minule jsem to demonstroval na různých výrocích pana Kalouska. Tak pan Kalousek je proti tomuhle ještě kabrňák, protože nad tímhle počínáním pirátů úplně ztrácím slova. Piráti se zcela odhalili a řekli tím, o co jim jde. Jen o to, aby na sebe upozornili, aby získali punc nekonformního hnutí a hlavně získali prvovoliče v jakýchkoli budoucích volbách. Je to nemravnost a mohli si to alespoň v této době odpustit,“ myslí si mediální odborník.

Starosta říká všechny blbosti jen proto, aby se o něm mluvilo

Inspirací pro druhé téma se stal rozhovor, který vedla Dominika Jeřábková se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a který pod titulkem „Koněv byl masový vrah. Řeporyje porazily Rusko ve válce, jeho reakce jsou nám lhostejné“ vyšel na serveru Forum24. „To je hodně velká suverenita. Kdo zná pana Novotného, tak ví nejen to, že je syn Petra Novotného a má tedy obrovský smysl pro marketink a sebeprezentaci, ale i to, že většina toho, co říká, je velice dobře promyšlena. Když ho už dlouhou dobu pozoruji, tak mám takový pocit, že by byl schopen se nechat namalovat na fialovo nebo na růžovo třeba od Davida Černého a nechat si naimplantovat na hlavu nějaké anténky, kdyby mu to mělo pomoci, aby se skamarádil třeba s Marťany nebo s někým takovým. Je to člověk, který dělá všechno pro to, aby na sebe upozornil. Nic jiného v tomto smyslu nedělá,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Dokonce si ani není jistý, že má neúspěšný kandidát na místopředsedu ODS nějaký politický názor. „Všechny ty blbosti, které vyslovuje na margo Ruska, našeho osvobození, Koněva, vlasovců a čehokoli dalšího, vnímám jenom jako fráze, které slouží jeho self promotion. I tím, že si o tom povídáme, mu děláme službu. To bych dost nerad, takže si uložím bobříka mlčení a tohle bude na dlouhou dobu naposledy, co o tomto pánovi pohovořím. Ale dnes musím, protože mě ten rozhovor zvedl ze židle. Nejenže byl ten titulek úžasný, ale zaznělo v něm mnoho dalších perel. Třeba, když se ho paní či slečna Jeřábková ptá, zda by ta socha měla být součástí expozice plánovaného Muzea paměti 20. století, tak on odpovídá, a to si myslím, že je příznačné: ‚Jednoznačně. Je to další provokace, se kterou naprosto souhlasím.‘ Samozřejmě že to je provokace, protože ten Koněv tam shnije někde v koutě, zapadá prachem a zmizí z veřejného prostoru, a tedy z veřejné paměti,“ vysvětluje mediální analytik.

ODS jako smečka kariéristů navěšených na šatník Nagyové

Zdůrazňuje však, že mu nejde o maršála Koněva, ale o starostu jedné z okrajových pražských částí. „Novotný si udělal trafiku z toho, že je největším sprosťákem na politické scéně. Před ním to bývali jiní lidé, dnes je to on, člen ODS. Stejně jako mnozí jiní jsem býval po řadu let až do roku 2002 sympatizantem a voličem ODS, nikoli členem. Připadalo mi, že to je jediná strana, která se trošku zabývá konzervativním myšlením a politikou. Zvolením Topolánka a zejména jeho nástupem do čela vlády se tato konzervativní politika proměnila ve strategii catch-all-party. Vždy mluvil o tom, že jeho vzorem je španělský premiér Aznar, který z té bývalé frankistické strany udělal takovou všelidovou, amalgamoidní stranu pro každého, aby co nejméně naštvala co největší množství lidí, když to takhle řeknu. No a to k ODS samozřejmě nepatřilo, takže od té chvíle jsem se rozhlížel po jiných volebních variantách,“ přiznává Petr Žantovský.

Fiala v tandemu s Novotným stlačí stranu pod deset procent

Přemítá, kdo by pak takovou stranu vlastně mohl volit. „A jestli bude pan Fiala s panem Novotným pokračovat tímto způsobem, tak mají nakročeno zase zpátky pod deset procent, ne-li ještě níž. A to asi není to, čeho by chtěla ODS docílit. Chápu, že bulvární média typu Forum24 jsou tomuto otevřena a panu Novotnému tleskají, ale udivuje mě, že jiná média – ta mainstreamová, která se považují za seriózní – proti tomu neburcují a netroubí do tlampačů. Protože to je taková série nehorázností, která tu stranu velice výrazně poškozuje. A ta strana je vůdčí silou toho tzv. demobloku, takže je to nejsilnější alternativa vůči dnešní vládní koalici. Tak nevím, jak si to vlastně naši novináři představují, koho podporují a koho ne, proč a jak, a co z toho vzejde. Na podzim budou senátní a krajské volby, tak uvidíme, jaký to bude mít vliv,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Začátkem tohoto týdne zemřela novinářka Tereza Spencerová. „Alespoň krátce si dovolím na ni zavzpomínat. Asi málokdo z těch, kdo o ní po jejím skonu mluvil, se může vykázat jednou specifickou daností, kterou musím zmínit. My jsme byli spolužáky na Fakultě žurnalistiky v letech 1984 až 88. To byla Tereza ještě Dmitrij a byl to jeden z nejinteligentnějších lidí, které jsem během studia potkal. Vystupovala s nadhledem, se sarkasmem i s takovým anglickým suchým humorem. Ale také už tehdy s takovou velkou aktivitou, energií a touhou se pohádat o věc a s dovedností argumentovat. Tedy se vším tím, co jsme znali z její novinářské tvorby za posledních mnoho let. Byla jednou z nejosobitějších novinářek, které jsme měli,“ tvrdí mediální analytik.

Fakta získávala na místě a snažila se je předat dál podle pravdy

Když ho požádali ze slovenských médií o napsání nekrologu, uvědomil si při tom, co bylo na Tereze Spencerové úplně nejdůležitější. „Byla to obrovská svědomitost vůči faktům, snaha získávat je na místě, kde se vyskytují, a nikoli z oken pětihvězdičkového hotelu nebo z nějaké klimatizované redakce. Jezdila na Blízký i Střední východ, kde měla spoustu osobních kontaktů, uměla obstojně arabsky a všechny ty věci, které odtamtud vozila, byly načerpané z autentického prostředí. Toho jsem si velmi vážil. A také té poctivosti v předávání. Protože ona nebyla ten novinář, co někomu fandí. Ona se ‚jenom‘ snažila napsat, jak to je, podle pravdy. To ‚jen‘ berme opravdu ve velkých uvozovkách, protože to je to nejvíc, co může novinář vůbec dokázat a prokázat. Bude nám velice chybět,“ dodává Petr Žantovský.

