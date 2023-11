Katolíci se bouří. Halíkovi žádný řád! Jeden bude psát na Hrad. Máme z první ruky

„Halík sice nebyl nikdy členem politické strany, ale vyjadřoval se k prezidentům, ke stranám. Dokonce jednou řekl, že by jako kandidát na prezidenta určitě nebyl bez šance. A to je politický boj,“ říká Jiří Folajtár, který sice prý musí podle Bible Tomáše Halíka milovat, ale jinak s ním zásadně nesouhlasí. Takových katolíků, kteří odmítají, aby Řád Tomáše Garrigua Masaryka dostal, je více.

reklama

„To, co se dnes děje a komu se předávají státní vyznamenání, je podle mě společenským úpadkem. Když tam přišel před lety ten pán ve svetru a nikdo ho nevyhnal, tak to byl jeden z velkých morálních propadů tohoto národa. A teď, když to dostal Halík, jde o pokračování zmíněného úpadku. Podle Bible miluj svého bližního, takže Halíka mám rád a odpouštím mu, protože žiji v Kristu,“ vysvětluje Jiří Folajtár, vyznáním římský katolík. Právě on, jakožto i někteří další věřící, se nechce smířit s tím, že knězi a teologovi Tomáši Halíkovi byl udělen za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší vyznamenání v této zemi.

Halík se nechová jako kněz

„Před několika lety dostal Halík napomenutí podle kanonického práva, což ParlamentníListy.cz zveřejnily. Mimo jiné jsou v tomto právu předpisy, čeho by se měl kněz vyvarovat. Nesmí se zúčastňovat práce politických stran. Halík sice nebyl nikdy členem politické strany, ale vyjadřoval se k prezidentům, ke stranám. Dokonce jednou řekl, že by jako kandidát na prezidenta určitě nebyl bez šance. A to je politický boj. Kardinál Duka, ani kardinál Vlk by tohle neudělali,“ podotýká Folajtár s tím, že Halíka semelou boží mlýny. Sám však o svých výhradách chce komunikovat přímo s prezidentskou kanceláří.

Anketa Líbil se vám projev prezidenta Pavla pronesený 28. října? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10842 lidí

Nakonec vynese kartu Halíkova prý až přehnaně vstřícného chování vůči islámu: „Halík je vzdělaný, má teologickou fakultu, ale zapomněl, že v bitvě u Lepanta se křesťané modlili růženec a pak také 1683 u Vídně. To se bojovalo s muslimy. Mám i pár přátel muslimů, s nimiž udržuju nadstandardní vztahy. Dokonce je pozdravím: ‚Salam alejkum!‘, někdy i ‚Alláh akbar!‘ Ale vše má své hranice.“

Starší dáma o namyšleném knězi

K panu Folajtárovi se ParlamentníListy.cz dostaly přes katoličku z Prahy 1. Chtěla zůstat v anonymitě, ale autor tohoto článku ji dobře zná. Pro ni je kněz Halík člověkem, který jde proti představeným církve. „Jeho myšlenky jsou líbivé pro děti, které se zatím hledají. Pro běžné katolíky ne,“ sdělila s tím, že zcela nesouhlasí s jeho myšlením.

„U Halíka převažuje nesmírná pýcha, sebestřednost, namyšlenost a ctižádostivost. Jako katolický kněz by měl mít víc skromnosti a pokory. Jako psycholog ale ví, jak ovlivňovat lidi,“ řekla dál a dodala: „To, jak hlásá ohledně muslimů, že se musíme otevřít všem, není dobré. Chápu, že někteří lidé potřebují pomoci, ale nechci, aby si z Evropy udělali muslimský chalífát. Vždyť víme, jak to vypadá v Anglii, Francii, Německu, Švédsku. Muslimové pomoc neberou jako solidaritu, ale berou to jako slabost.“ Nejvíc ji štve, že Halík pohrdá obyčejnými lidmi.

Nakonec paní zavolala ještě jednou: „Byla jsem nedávno na mši, mluvila jsem se známými a jak se na té ceremonii na Hradu Halík vychvaloval, to bylo na zvracení. Ten pán tam vůbec neměl přijít v kněžském oblečení. Všude chodí ve světském oblečení a tam přišel jako kněz, což je další jeho pokrytectví.“

Fotogalerie: - Halíkova bohoslužba

Nazlobení katolíci a populisté na Slovensku

Podobně nazlobených katolíků prý mohou být podle Folajtára tisíce. Jak sám říká, ceremonii neviděl, protože: „Když Halíkovi to vyznamenání dávali, tak jsem tomu nechtěl věřit. Nedíval jsem se na ten ceremoniál, protože současný prezident není má krevní skupina. A prezident není věřící římský katolík. Sám to řekl. A možná existuje nějaká souvislost mezi slovy kardinála Duky ve Staré Boleslavi a vyznamenáním.“

Když minulou sobotu obdržel pětasedmdesátiletý filozof Tomáš Halík Řád T. G. Masaryka, prohlásil, že má z ocenění od prezidenta Petra Pavla radost a dodal, že od exprezidentů Miloše Zemana a Václava Klause by je nepřevzal. Podle Halíka je důležité: „Abychom si uvědomili, že jsme spojeni se Západem a jsme jeho součástí a máme být jeho aktivní a dobrou součástí. Myslím si, že je pro nás strašně důležité, aby se u nás neopakovalo to, co je na Slovensku, že vítězí populisté a že se ta země obrací na východ.“

Psali jsme: Babiš vybuchl vzteky: Pekarová! Pokřikuje na mě. Našim lidem řekne, že jsou stádečko. Neuvěřitelné Martin Herman: Mašínová si vyznamenání zaslouží, ale z důvodu, který udává, by ho převzít neměla Pavel má v návrzích na vyznamenání bratry Mašíny. A také Rychetského PSP ČR: Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání je možno podat do 31. března 2023

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE