Kauza Koněv: Nezamlčujte! Uznávaný historik dal na stůl fakta

Historik Jan Rychlík požádal všechny své spoluobčany, aby nepřepisovali minulosti. Neměli by ji přepisovat prý ani v případě sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Kdo se pokouší přepisovat historii 30 let po sametové revoluci, chová se podle Rychlíka stejně špatně jako kdysi komunisté.

Když v naší zemi vládli komunisté, snažili se z paměti lidí vymazat skutečnost, že západní část naší vlasti osvobodila americká armáda.

„Někdy v polovině sedmdesátých let minulého století jsem přijel do města Sušice a na náměstí jsem objevil na jednom domě desku s následujícím textem: „Na tomto místě byla deska děkující americké armádě za osvobození města. Byla sejmuta na protest proti americké agresi ve Vietnamu.“ Absurdita tohoto sdělení mne tehdy zaujala: každý soudný člověk přece musel pochopit, že přínos americké armády pro naše osvobození nijak nesnižuje americká válka ve Vietnamu, protože jde o v čase zcela nesouvisející věci,“ napsal Rychlík v textu na blogu Aktuálně.

A stejné to je i s maršálem Koněvem. Rychlík zdůraznil, že ať se to někomu líbí, nebo ne, Koněv osvobodil podstatnou část střední a východní Evropy. Osvobodil také nezanedbatelnou část Československa. A na tomto faktu nic nezmění ani skutečnost, že v roce 1956 utopil v krvi maďarské povstání.

„Stejně tak není žádná vazba mezi sovětským osvobozením Československa v roce 1945 a našimi případnými výhradami k současné ruské politice a už vůbec ne k našemu odmítavému stanovisku ke komunismu. Naprostá většina vojáků a důstojníků rudé armády, především těch záložních, byla bezpartijní. Ruští vojáci nebojovali za komunismus ani nešli šířit do světa proletářskou revoluci: šli do války, protože si uvědomovali, že vítězství Německa by znamenalo nejen likvidaci komunistického systému (což by mnozí z nich jistě přivítali), ale také likvidaci ruské státnosti v jakékoliv formě a perspektivně možná i vyhubení celého ruského národa, resp. slovanských národů v Evropě vůbec. Jejich patriotismus a oběti jsou hodné naší úcty,“ zdůraznil Rychlík.

Jedním dechem dodal, že když Koněv přijel do Prahy, většina německých jednotek už byla z Prahy pryč. Jenže ty z Prahy odtáhly také proto, že měly obavy z postupující Rudé armády. Kdyby ta nepostupovala, Němci by z Prahy nepospíchali. I na to bychom podle Rychlíka měli myslet, když mluvíme o české historii. Neměli bychom ji přepisovat.

