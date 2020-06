Kauza Koněv: Starosta Kolář vypustil bombu. Za odstranění může Rusko! A to nebylo vše

Policií chráněný starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který kvůli odstranění sochy maršála Koněva čelí výhrůžkám z ruské i české strany, promluvil nyní v rozhovoru pro Info.cz o tom, že pomník mohl klidně v pražské Bubenči zůstat stát. „Nikdy jsme neusilovali o její odstranění. Kdyby Rusko nerozjelo to, co rozjelo, tak tam ta socha stojí dodnes,“ říká komunální politik, který obecně čmárání na sochy důrazně odsoudil. „Uměle se vyvolává tematika rasismu,“ dodává.

reklama

V úvodu se starosta Prahy 6 vyjádřil k posprejování sochy Winstona Churchilla na Praze 3. Pro Koláře jde o naprosto nepochopitelný čin. „Že má někdo potřebu čmárat na pomníky, to jednoznačně odsuzuji, projevovat tímto své názory je špatné,“ říká. Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 12162 lidí

„Samozřejmě jsem zaznamenal, že jsme původce toho všeho, protože jsem nechal odstranit Koněva a spustil celosvětovou lavinu odstraňování soch, že jo...,“ zasmál se Kolář s tím, že nic takového spolu nesouvisí.

Tomu, co se děje nyní po celém světě, kdy se odstraňují pomníky a sochy, podle svých slov nerozumí. I s Koněvem to podle něj mohlo dopadnout jinak. „Bez boje přiznávám, že ta socha tam klidně mohla stát, jo. Nikdy jsme neusilovali o její odstranění. Kdyby Rusko nerozjelo to, co rozjelo, prostřednictvím své pražské ambasády, tak tam ta socha stojí dodnes,“ zdůrazňuje Kolář.

Fotogalerie: - Kandidát Žantovský

„Když někdo poléval Koněva červenou nebo růžovou barvou, říkal jsem, že je to špatně. Ta socha nemůže za to, že tady stojí,“ pokračuje Kolář, který ničení Koněvovy sochy srovnal s tím, jak nyní se sochami zachází stoupenci hnutí Black Lives Matter.

Čmárání na sochy vnímá jenom jako „podmnožinu prazvláštního čehosi“, co se teď ve odehrává. „Podle mého se tu uměle vyvolává tematika rasismu. Ale kdo je ten, kdo teď nejvíc říká, že máme být proti rasismu? Všichni, kdo říkají Black Lives Matter, jsou běloši. Tak co to je za hru? Já tomu pořád nerozumím,“ uvedl s tím, že Morgan Freeman třeba řekl, že rasismus přestane existovat až o něm černoši přestanou mluvit. „A mně přijde, že se teď uměle vyvolává hysterie,“ dodává starosta Prahy 6.

Následně popsal, jak se mu žije pod neustálou policejní ochranou. Spousta lidí si podle Koláře nedokáže vůbec představit, co to znamená. „Kompletně mi to změnilo životní režim. Mám rád svobodu, když si můžu dělat, co chci. Pánové z ochranky jsou opravdu úžasní, ale chodí se mnou úplně všude. Kdybych se teď zvedl a chtěl jít kalit, tak to nejde,“ povzdechl si Kolář nad limitovaností pohybu, a tím, že si nemůže odskočit ani na pivo, aniž by s ním u stolu v hospodě neseděla policie.

„Tenhle režim je přísnější, ze strany policie mi bylo řečeno, že je tu vážné nebezpečí, proto jsem byl dva týdny sám v izolaci,“ uvedl Kolář, který to celé přirovnal k domácí formě vězení. „Jen jeden člověk mimo můj okruh lidí a policistů věděl, kde jsem. Dostal jsem mobil s jiným telefonním číslem a měl dovoleno být ve spojení přes data,“ popsal dopady kauzy ricin.

Fotogalerie: - Vnučka u Koněva

„Zásah do života to tedy je, ale není to úplně něco, z čeho by se člověk hroutil... snad,“ zhodnotil následně Kolář žití s policejní ochranou, kterou dostal začátkem dubna.

Ricinová aféra pominula, Česko si s Ruskem vzájemně vyhostilo diplomaty, přesto Kolářova ochranka, která měla být krátkodobá, stále trvá. Existuje tedy pořád nějaké nebezpečí? „Asi jo, rizika vyhodnocuje policie, já jen poslouchám. Když jsem zjistil, že jsou v tom namočený i další komunání politici, říkal jsem si, že to asi sranda není,“ popsal starosta své prvotní pocity.

„Když začaly vylejzat články o agentu s kufříkem... Říkal sem si, ty vole, tak dobrý, tak na tom asi něco bude, no...,“ pokračoval Kolář.

Když se na celou akci a problémy kolem sochy maršála Koněva dívá zpětně, litoval někdy svých kroků? „Nelitoval. Stálo to za to, nastartovalo to důležitou debatu. Tady nikdo neměl od začátku program ‚musíme sundat sochu‘, vůbec ne. Když jsme nejdříve řekli Rusům, že jim sochu dáme, třeba na ambsádu, kde bude chráněná, říkali pořád, že máme povinnost sochu chránit, ať k ní postavíme policajty...,“ přiblížil jednání s ruskou stranou.

V roce 2018 na sochu Koněva radnice Prahy 6 umístila cedule a považovala celou záležitost za ukončenou. Ničení sochy však pokračovalo i v roce 2019. „Rusové začli řvát, že jsme to celé vyprovokovali těmi cedulemi. Já jsem na to proto zareagoval tak, že jestli Rusáci s tímto narativem, co smíme a nesmíme dělat se svým majetkem, budou pokračovat, může Koněv skončit ve sběru,“ zmínil s tím, že to mu tehdy trochu „ujelo“.

„Co se pak rozjelo v roce 2019 byla od Rusů připravená akce, kdy chtěli reagovat na ty cedule, které jsme tam umístili o rok dříve,“ je přesvědčen Kolář.

Psali jsme: Výhrůžky od Mináře asi zafungovaly. Kolik sype opozici? To by zajímalo Tomáše Vyorala Vyhoštění Rusové? Důvod je jiný. A BIS... Analytik Štefec o trapasu, co se teď narychlo hasí Londýnský starosta se prý učil u Ondřeje Koláře. Pro Churchilla a další sochy to nevypadá dobře Bizarní strašení Ruskem, Putinova agenta dělají i ze Saši Vondry. Debata o východní velmoci, jaká tu ještě nebyla

„Pak se začaly na internetu objevovat informace o tom, že existuje propojení Kolářovi rodiny na gestapo a tento narativ začali používat i Rusové. Lidé si u nás pletou svobodu slova s možností bezbřeze lhát a manipulovat. Je hodně zarážející, že třeba advokátka Klára Samková si na facebook napíše, že jí někdo, komu věří, řekl, že jsem měl dědečka gestpáka a považuje to za důvěryhodnou infomraci,“ podivuje se Kolář.

„Pak mi začalo chodit kvantum výhružek. Denně jsem dostával 50 mailů o tom, co udělají s mou partnerkou, dětmi... Poslali mi obrázky střelných zbraní,“ zmiňuje starosta Prahy 6, který poté dostal ochranku a provokace začal vnímat velmi negativně.

„Řekl jsem si, že se musí něco stát, jinak se tohle bude dít pořád dokola. Poslední kapka pak byla demonstrace před sochou Koněva, kde se sešla směsice extrémistů, všichni si říkali vlastenci a promlouval tam k nim Ovčáček, Okamura a aktivní komunisté. Lidi si tam málem začali dávat do držky,“ doplnil.

Nechtěli proto, aby socha budila takové kontroverze, aby si lidé „dávali kudly do žeber“. Dal proto návrh na zastupitelstvo, aby se socha sundala. Později došlo k jejími odstranění. Dnes je podle Koláře socha alespoň chráněna v depozitu a poté bude umístěna v muzeu.

Reakce prezidenta Miloše Zemana v této věci ho velmi zklamala. „Podle mě je Zeman neskutečně inteligentní člověk, i když s ním nesouhlasím prakticky v ničem. Sám ale naskočil na ruský narativ a neustále zdůrazňoval, že Hřib, Kolář a Novotný jsou úplní nýmandi...,“ kroutil Kolář hlavou.

Fotogalerie: - Chvilky na Staromáku

A co říká na postoj předsedy vlády Andreje Babiše a jeho hnutí v této kauze? „Pro ně to není téma, není to pro ně zajímavé. ANO odstranění sochy na radnici podpořilo. Většina voličů ANO s tím podle mě nesouhlasí nebo nechápou, co se děje,“ myslí si starosta Prahy 6.

Celé to podle něj hlavně otevřelo debatu o tom, jak vnímáme své dějiny. „Pořád jsme se nenaučili historickému sebevědomí. Pořád máme tendence se někde přikrčovat, nikde nic moc říkat, aby z toho nebyl průšvih. Teď nechceme naštvat Rusáky, pak nebudem chtít naštvat někoho jiného...,“ dodává starosta.

Dodnes prý Kolářovi chodí e-maily od lidi z vesnic po celé České republice a děkují mu, že sochu nechal odstranit. „Co se stalo v návaznosti na to, je šílené. Zhubnul jsem dvacet kilo, myslím si o tom vše možné, jen ne to dobrý,“ říká Ondřej Kolář, který však pevně věří, že to lidem, kteří už propadali desiluzi, že jsou zde komunisté na vzestupu, ukázalo, že to tak být nemusí.

Psali jsme: Vyhoštění Rusové? Důvod je jiný. A BIS... Analytik Štefec o trapasu, co se teď narychlo hasí BIS zveřejnila své stanovisko ke kauze ricin. Kundra by se možná měl začít bát... Udání starosty Koláře na Samkovou: Advokátka řekla víc D*bila dělejte z někoho jiného! Známý právník ke Kundrovi, Respektu, BIS. Velmi ostré

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.