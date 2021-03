Kauza Kúdela: Jde po něm právník, ze kterého jde hrůza. Kořeny má v Pákistánu...

Kauza, ve které je fotbalista pražské Slavie Ondřej Kúdela obviňován z rasistické urážky svého soupeře, finského hráče tmavé pleti Glena Kamary, se přesouvá z novinových stránek do policejních vyšetřoven. Velkou zásluhu na tom má pan Aamer Anwar, právní zástupce hráče Glasgow Rangers. A to je velmi zajímavá postava…

Ondřej Kúdela nepoletí s národním týmem na utkání kvalifikace mistrovství světa do Wallesu. Slavia Praha jej tam odmítla pustit kvůli obavám o jeho bezpečnost ve Velké Británii. Mohlo by se to zdát jako přehnané obavy, ale je pravdou, že agresivita Kamarova právníka vůči jeho osobě dává důvody k mnoha obavám.

Anwar požaduje, aby byl Kúdela vyslechnut, jakmile se objeví na půdě Spojeného království. A to by se mělo stát poměrně brzy, protože již 8. dubna Slavia Praha hraje ve čtvrtfinále Evropské ligy v Londýně proti místnímu Arsenalu. Právník požaduje, aby Kúdela absolvoval policejní výslech, hned jak s klubem přiletí. Pokud by se objevil v zemi s národním týmem, dá se očekávat, že by advokát Anwar žádal provedení výslechu již nyní.

Stanici Sky Sport totiž sdělil, že podle jeho představ měl být Kúdela hned ze stadionu odvezen do vazby. „Myslím si, že pan Kúdela má docela štěstí. Skotsko má k obviněním z rasismu obvykle přístup nulové tolerance. Za normálních okolností by ho vzali do vazby a hned druhý den ho vyslýchali,“ sdělil právník. Je ale třeba dodat, že spekulace o zatčení Ondřeje Kúdely dementovala sama skotská policie.

Pan Anwer však rozhodně není nějaký tlachal, který by mluvil do větru. Ve Skotsku je právník s pákistánskými kořeny považován za prvoligového advokáta, v roce 2018 získal ocenění Právník roku a má rovněž cenu skotských muslimů za rok 2014.

V letech 2017–2020 dokonce působil jako rektor univerzity v Glasgow. Do povědomí se zapsal především svým zarputilým bojem proti rasovým a sexuálním útokům na akademické půdě, které často odhaloval „na vlastní pěst“ mimo oficiální vyšetřování.

S obviněními rád chodil do médií, ale jak upozorňují The Times, když měl předložit důkazy, nedokázal to.

Poté, co z vedení univerzity vloni odešel, rozjel ještě větší mediální ofenzívu za její očernění jako homofobní a rasistické školy. „Dovolte mi být otevřený, Univerzita v Glasgow je rasistická instituce a je to vidět na mnoha úrovních včetně nedostatečné rozmanitosti zaměstnanců. Univerzitní soud, jehož jsem byl jako rektor předsedou, měl více než padesát členů, ale já tam byl jedinou barevnou osobou,“ vykládal do novin.

Upoutal i svou kritikou policie, která vloni v červnu rozehnala demonstraci na podporu uprchlíků a současně probíhající protiakci pravicových aktivistů, protože ani jedna z akcí nebyla v době pandemie povolena. „Je to hanebně groteskní prohlášení, když policie srovnává tisíce mírumilovných skotských demonstrantů s akcí krajně pravicových rasistických banditů, kteří zaútočili na akci podporující práva žadatelů o azyl,“ zuřil právník Anwer.

‘Shameful grotesque statement by Police Federation which appears 2 equate actions of 1000s of peaceful Scottish protestors with the actions of far-right racist thugs who attacked an asylum seeker rights demo as well as police officers’ #BlackLivesMatter https://t.co/vr6ZEcPpep — Aamer Anwar?????#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) June 19, 2020

Ten svou kariéru odhodlaného aktivisty začal již za studií, zapsal se obhajobou několika obětí z řad menšin, ovšem jeho způsob výkonu advokacie byl také spojen s několika kontroverzemi.

Pozornost na sebe právník upoutal v roce 2006, když po autonehodě způsobené jeho manželkou, se snažil ovlivnit kolemjdoucí svědkyni argumentem, že „Pákistánci drží spolu“. U soudu se pak snažil tvrdit, že poškozená řidička se vůči němu a manželce chovala rasisticky, ale nebylo mu uvěřeno.

