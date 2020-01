Kauza Nagyová: Kec! Kabelky, zlato? Šlachta musel mlčet, ale teď řekl pravdu. I co si myslí o Nečasovi

Xaver Veselý se explukovníka, jak se sám nazval, Roberta Šlachty hned bez obalu zeptal, zda míří do politiky. Ten odpověděl, že spekulací o tom, kam míří či nemíří, je v současné době mnoho a zatím píše knížku. Co bude dělat, se prý uvidí po jejím napsání. Předem vyloučil, že by v knize vypustil do světa utajované informace o tom, že někdo někoho ovládá. „Bude to průřez od toho úvodního oddělení v Pohořelicích, kde jsem žil, až po poslední hodinu na celní správě,“ řekl bývalý policista s tím, že to nebude jen jeho životopis, ale také se bude snažit vysvětlit některé případy, se kterými se setkal. Xaver dodal, že knihu píše zkušený novinář Josef Klíma. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 88% Nepovede 12% hlasovalo: 3703 lidí

„Pan Klíma je zvídavej novinář, takže hodně obšírně tam popisuju vztah k jednotlivým ministrům, k policejním prezidentům, aby bylo vidět, že celou dobu, co jsem říkal, byla pravda a že jsem neměl co tajit a vždycky jsem se choval jako profesionál,“ pravil bývalý šéf ÚOOZ. Připustil, že chyby samozřejmě dělal, ale dodal, že se rozhodoval podle tehdy dostupných informací a rozhodnout bylo v takových situacích nutné.

V souvislosti s chybami se moderátor zeptal na konkrétní chyby v případu Nagyová, který dle něho „nedopadl“. S tím ovšem Šlachta nesouhlasil. „Já si myslím, že mediálně byla tato kauza uchopena určitými médii a určitými politiky, aby byla znevěrohodněna, protože se začalo přezdívat, že to jsou pouze kabelky a nic jiného se v kauze neudělalo, a vyplynulo nebo splynulo naprosto to, o co v té kauze šlo,“ vysvětloval bývalý policista. Co by změnil, by prý byla tisková konference po zásahu v kauze.

„Desítky kilogramů zlata,“ začal moderátor a Šlachta ihned potvrzoval, že bylo zajištěno. „Stoprocentně zajištěny byly, byly v kauze a je tam sdělené obvinění,“ sdělil. Zmíněné zlato je momentálně skladováno v bance a dle Šlachty se ví, komu patřilo. Zvěsti, že žádné zlato zajištěno nebylo, jsou podle něho „kec“ a zlato bylo zajištěno konkrétním osobám, trval na svém explukovník. Zda bude zlato vráceno, nebo propadne státu, bude dle něho záležet na výsledku soudního řízení.

Xaver se pak ptal na video se zadržením Jany (tehdy) Nagyové a Šlachta prohlásil, že o umístění videa na internet rozhodl sám. „Bylo to v době asi 4 nebo 5 měsíců po této kauze, kdy pan expremiér začal mluvit o tom, že to bylo gestapo ÚOOZ, začal napadat moje lidi, že tam vtrhlo komando, že šlapalo po posteli, že jí ubližovali, to se můžete podívat do médií,“ datoval Šlachta vypuštění videa. Dodal, že žádal tehdejšího policejního prezidenta Červíčka, aby mohl před bezpečnostním výborem vysvětlit a pustit nahrávku, která dokazuje, že to, co tvrdil Nečas, nebyla pravda. Červíček prý řekl, že se nic řešit nebude a že se záležitost nechá vyšumět. „Já sám o sobě jsem se rozhodl, že jsem to zveřejnil, při jednom rozhovoru, a nesl jsem za to důsledky,“ pravil Šlachta s tím, že pak platil pokutu úřadu na ochranu osobních údajů. Fotogalerie: - Soud s Nečasovou a Rittigem

Šlachta reagoval také na rozhovory s Pavlem Blažkem, Ivanem Langerem a Ondřejem Hejmou. „Takové bagatelizování takového případu... Když jsem byl ve služebním poměru, tak jsem do toho mluvit nemohl. Tady nejde o žádné danění kabelek, co se z toho udělalo a co se schválně nafouklo. Já si myslím, že to bylo uchopeno, aby si žádný policista už nedovolil něco podobného a aby takové kauzy se nedělaly. Já jsem o tom naprosto přesvědčen,“ pravil.

„Tady přece nešlo o žádné zdanění kabelek. Tady byla úřednice vlády, která byla milenkou premiéra, a za ní chodili lidé, vlivní byznysmeni, nosili jí dárky za to, aby se dostali k premiérovi a u toho premiéra se mohli dostat k nějakému vlivu nebo mohli žádat o pomoc, o vliv nebo o informace. Ta paní za to dostávala dárky v hodnotě – jen to, co my jsme prokázali – 9,7 milionu korun. Dárky za to, že se dostanou a dostali k premiérovi, protože pan premiér byl závislý na paní Nagyové,“ ilustroval Šlachta. Xaver Veselý měl však důležitou otázku, zda je toto chování trestné. Bývalý šéf ÚOOZ řekl, že pak se baví o korupci a klientelismu, a uvedl, že byli na hranicích toho, co byli schopní dokumentovat.

Prohlásil, že nikdy nepodezřívali premiéra Nečase a dotyčný nikdy nebyl podezřelá osoba, že podezřelá byla pracovnice Úřadu vlády. Vyčítat mu, že shodil vládu ve prospěch Babiše nebo někoho jiného, je prý nesmyslné, a pokud vláda stojí na jedné úřednici, které se sdělí obvinění, a bez ní padne, tak si může myslet svoje. Doplnil, že pak zde ještě byla záležitost se zneužitím rozvědky, u které si nedovedl představit, že by nezasáhli. „To skončí tím, že se budou sledovat oponenti, že se budou sledovat novináři, že se bude sledovat někdo, když to každému projde?“ zdůvodnil zásah a dodal, že dnes už si nikdo nic takového nedovolí. Zda Nečas odstoupí, nebo neodstoupí, prý ani neřešili. Neúspěchem by podle něj bylo, kdyby se kauza nedostala k soudu.

Šlachta také řekl, že se pobavil, když Ondřej Hejma tvrdil, že by měl vzít kytici a jít se Nečasovým omluvit. Xaver dal argument, že jim změnil život, ale bývalý policista na to odvětil, že touto kauzou změnili život i jemu. „Já jsem šel do kauzy a věděl jsem, že skončí útvar, skončím já,“ řekl a dodal, že se schovávali i před policejním prezidentem a že toto bude popsáno v knize. A pokud někdo prohlašuje, že zneužití rozvědky je malichernost, má si podle Šlachty zajet na návštěvu do sousedních zemí a zeptat se, co by něco takového vyvolalo. Fotogalerie: - Nečasová opět u soudu

Moderátor se pak zeptal na původ nahrávky mezi premiérem a Janou Nagyovou, a hlavně, odkud unikla. Šlachta řekl, že za své lidi ručí a mínil, že nahrávka unikla, když se k důkazům dostali advokáti stran v soudním sporu. „Pouštěli účelově věci, co komu sedělo,“ prohlásil.

Xaver pak vytáhl na Šlachtu citát Ivana Langera ohledně kauzy Vidkun, že má explukovník v kauze Vidkun na rukou krev nevinných lidí, protože tato kauza „brutálně zasáhla do jejich života“. Xaver Veselý dále citoval Langerovo osočení, že ÚOOZ spolupracoval se státními zástupci a páchal trestnou činnost, kterou státní zástupci kryli. „Hrozně hezký, pan Langer nad tím musel strávit hodně času v CEVRU, než to sesmolil,“ okomentoval výroky bývalého ministra bývalý šéf útvaru. Dodal, že ho těší, že je to zrovna Langer, kdo ho nemá rád a často se na jeho adresu vyjadřuje. Doplnil, že ÚOOZ prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, kterou Langer prý sestavoval.

„Já o panu Langerovi vím svoje, znám pozadí Vidkunu, vím, co se v Olomouci děje,“ pravil Šlachta a prohlásil, že to byla kauza Vidkun a Beretta, které stály za tím, že ÚOOZ musel skončit, a Langer v tom sehrál svou roli. Langerovy výroky označil za scestné.

Komentář měl i k současnému ministru Hamáčkovi, který údajně prohlásil, že na jméno Šlachta je alergický. Bývalý policista na oplátku řekl, že z Hamáčka se mu zvedá žaludek, a Xaver se pídil po důvodu. „Když vidím ty informace, co probleskují, ohledně společné analytiky s panem Švejnarem, kterou chtějí stavět, a znovu dělení NCOZ, když ÚOOZ se dávalo dohromady za velkýho humbuku; pan Tuhý, pan Chovanec, pan Laube, že se to ničeho nedotkne. Teď jsme po třech letech, lidé odešli, kauzy jsou tam, kde jsou, teď to budou zase znova rozdělovat a pan Hamáček převzal akorát vesla po panu Chovancovi.“

