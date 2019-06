Kauza Staněk: Musí Zeman jednat? Nový pohled

„Není to úplně šťastné,“ poznamenal Preuss. „Prezident republiky demisi neakceptoval, tak potom dokonce předseda vlády Andrej Babiš navrhl, aby odvolal daného ministra a jmenoval ministra jiného, a to jsou dvě odlišné věci. Pokud někdo sám podává demisi, podává ji prostřednictvím předsedy vlády a přijímá ji prezident. Tím se má docílit toho, že někdo nemůže ze své vůle odejít z vlády a byl nucen vlastně vykonávat funkci proti své vůli, tím se dává prostor aktérům, aby získali čas, vyjednali další setrvání,“ popisoval Preuss.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 9268 lidí

Toho jsme byli podle něj svědky na začátku, kdy prezident dle jeho vyjádření není stroj na podpisy. „On může nějakým způsobem si vytvořit vlastní názor. Ale v případě, že ministr na tom trvá, tak musí konat a musí tu demisi přijmout, uvedl. „Tady jsme ale v jiné situaci, tady dokonce i předseda vlády chce, aby odvolal,“ podotkl Preuss.

„A v této situaci už manévrovací prostor prezidenta není. Za složení vlády je odpovědný předseda vlády. Prezident republiky nerespektuje vůli předsedy vlády, ale tomu to zjevně až tak nevadí, protože on svým způsobem vlastně tlumočí zájem svého koaličního partnera a tak celou svoji vahou netrvá na odvolání ministra Staňka,“ dodal Preuss.

Video ZDE.

„Ústava záměrně neobsahuje žádné lhůty,“ míní také Preuss. „V zásadě tady je teď na tahu předseda vlády, jeho návrh není respektován. Může podat kompetenční žalobu na prezidenta republiky, další možnosti jsou spíše politické. Ty má v rukou sociální demokracie, která může a asi logicky by měla, pokud není respektováno složení vlády, které ona deklaruje, tak by měla z té vlády odejít nebo vyvolat rezoluci nebo deklaraci Parlamentu, který by tlačil na prezidenta, aby konal,“ dodal.

Zeman podle něj těmito svými kroky balancuje na hraně Ústavy. Prezident by dle Preusse měl jednat bezodkladně, což neznamená měsíc. „Nový ministr musí mít představu, kdy nastoupí, a jsou na to navázány další záležitosti,“ podotkl Preuss.

autor: vef