Kauza „držhub*é“ pro Najmona. Juchelka tlačil na Jurečku. Ten vypálil: Mám stoh Babišových dopisů!

Terezie Tománková otevřela debatu nahraným hovorem, který si pořídil dnes již bývalý šéf Úřadu práce ČR Viktor Najmon, když jednal s ministrem práce Jurečkou o svém odchodu.

„Já jsem připraven všechno vysvětlit, např. i u soudu. Já jsem vyslovoval své výhrady, a to celé měsíce, veřejně a objektivně. Snažil jsem se to změnit. Já jen připomenu, že v minulosti se čekalo na příspěvek na bydlení 80 dní,“ vytáhl Jurečka jeden z důvodů, proč Najmona odvolal podle služebního zákona. „I odměny se vyplácí podle zákona. Já jsem mu nenabízel žádné ‚držhubné‘, já bych mu to podle zákona ani nemohl vyplatit. Já jsem panu řediteli vytýkal jeho práci od druhé poloviny roku 2022. Když někdo viděl, jak pan Najmon pracoval, tak by se s ním každý rozejít musel,“ upozorňoval Jurečka ve studiu s tím, že Najmon dostal do problémů tisíce rodin. „On byl ředitelem toho úřadu, on byl jeho hlavou. Já jsem chtěl, aby změnil fungování úřadu, ale on to odmítal. Tak jak chcete po půl roce reagovat jinak než takto,“ zdůrazňoval Jurečka.

Juchelka konstatoval, že bude záležet na tom, co exředitel Najmon policii sdělí, ale minimálně se mu to zdá neetické. Že ministr Jurečka vedl s exředitelem takovýto rozhovor. „Já mám podezření, že tam mohl být spáchán zločin zneužití pravomoci veřejné osoby,“ upozorňoval Juchelka.



Marian Jurečka a Aleš Juchelka v pořadu Partie. (Screen: CNN Prima News)

„Byl bych rád, aby se lidé z ANO podívali, jak vyhazovali lidi z ministerstev, často mimo rámec služebního zákona. Ti úředníci se bránili a často u soudu uspěli, jako např. velmi schopný úředník pan Závodský, velmi schopný člověk, který řešil problémy s hazardem,“ zaznělo také od Jurečky.

Juchelka se bránil, že za vlád ANO a ČSSD se takto na úředníky netlačilo. Současná vládní koalice si podle něj navíc posílila pozice politických náměstků, což se mu nejeví v pořádku.

„Určitě se mi nelíbí to, že si někdo nahrává hovory, ať už pracovní nebo soukromé, ale já chápu i pana Najmona, protože pokud generální ředitel nedostane dost peněz, tak mnoho nezmůže. MPSV může za to, že naložilo na úřady práce příliš mnoho páce,“ zlobil se Juchelka.

Jurečka je přesvědčen, že v kauze exředitele Najmona nepochybil.

„Já jsem přesvědčen, že jsem neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonným postupem. A politicky jsem přesvědčen, že jsem mohl být rychlejší a tvrdší. Ale já jsem jednal s ředitelem Najmonem, protože jsem věřil, že on bude schopen napravit tu situaci,“ uzavřel téma Jurečka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k důchodové reformě. A Jurečka se rozjel.

„Já dělám důchodovou reformu, kterou tady 30 let nikdo neudělal, aby dnešní čtyřicátníci a třicátníci měli dobrou představu, jak jednou jejich stát zabezpečí jejich životní úroveň, aby bylo jasné, že to, a to zabezpečí stát, zohlední přitom i výchovu dětí, a pak budou věci, které si budete muset zabezpečit sami, např. v rámci třetího důchodového pilíře,“ upozornil Jurečka.

Jedním dechem dodal, že hranice odchodu do důchodu se bude lišit podle náročnosti povolání a také podle toho, zda někdo pracuje od 18 let, nebo od 26 let, až po vysoké škole. „Toto tam bude zohledněno,“ zdůraznil Jurečka.

Když se ke slovu dostal Juchelka, prohlásil, že doufal, že dostane něco jako ucelenou důchodovou reformu, o které se bude diskutovat, ale to se nestalo.

„Já bych řekl, že to vláda má z důchodců nějakou obsesi. Vždyť mi pořád řešíme jen to, že důchodci mohou za to, že máme v rozpočtu položky minus,“ kroutil hlavou Juchelka.

„Já jsem na tom prvním jednání, které proběhlo, říkal opozici, ať také přednese své návrhy. Já jsem vycházel např. z tvrzení Andreje Babiše z roku 2014, který říkal, že má důchodovou reformu připravenou a do tří měsíců ji představí. Ale to se nestalo,“ připomínal Jurečka.

„Já jsem měl jak z hnutí ANO, tak z hnutí SPD pocit, při jednáních mimo kamery, že ta vůle k jednání tam je, i když to nebude jednoduché. … Ani v koalici to jednání není jednoduché,“ řekl ministr.

Juchelka konstatoval, že důchodová reforma je potřeba a zdůraznil, že se nebude týkat dnešních padesátníků a starších osob.

„My tu důchodovou reformu děláme pro nás, pro čtyřicátníky a mladší. Tam je potřeba zdůrazňovat, že důchodová reforma se nebude týkat padesátníků a starších. To je důležité zdůrazňovat, protože mně píší senioři, kteří mají z reformy důchodového systému strach, ale těch se to týkat nebude,“ zdůraznil Juchelka.

„Děkuju,“ ocenil Jurečka tento Juchelkův výrok.

Hned poté zdůrazňoval, že vláda Petra Fialy rozhodně nestojí proti důchodcům. Je to vidět na tom, jak rychle důchody rostou v posledním roce a půl. „Je to i díky výchovnému, což je lidovecká priorita,“ připomínal Jurečka.

Zpomalení valorizací penzí však podle něj bylo nezbytné, pokud má mít stát alespoň nějaké finanční prostředky na zvýšení rodičovské, zvýšení příspěvků na péči a tak podobně.

„My děláme řadu kroků, kdy naopak podporujeme seniory, aby si byli schopni zlepšit život, i u lidí, kterým dochází síly, ale chtěli by třeba jeden den v týdnu pracovat, tak jsme upravili částečné úvazky. To jsou konkrétní legislativní změny, které tady celé roky nikdo neudělal. Já jsem je prosadil a tady chci poděkovat i opozici, protože to bylo za spolupráce s opozicí. Já nechci, aby to vypadalo, že pořád máme jen přestřelky s opozicí. … Toto je ukázka toho, že se umíme dohodnout,“ uzavřel celou debatu Jurečka.

