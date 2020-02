Kavárna narazila? Boj o ČT. Advokátka Hamplová má radost. Jde o Xavera, Lipovskou a spol.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se domnívá, že normální lidé se derou za potlesku národa do předních řad. Jak píše na blogu serveru Aktuálně.cz – konečně. „A hysterická kavárna jim dělá to nejlepší PR,“ uvedla.

„Pikora, Xaver a Lipovská jdou dál. Hovořím o užším výběru kandidátů do Rady ČT. A lidé tleskají. Možná by netleskali tak hlasitě, nebýt až hysterických útoků na tato jména z řad tzv. demokratů, kteří ovšem uznávají demokracii jen tehdy, je-li všechno po jejich. Snaha předem vyřadit tato jména ze hry byla už tak trapná, že to zvedalo ze židle i ty, kteří se jinak o politiku v podstatě nezajímají. A nejen to – kavárenští tentokrát tvrdě narazili – nejen na lidi v celé ČR, ale hlavně na inteligenci a nadhled všech tří jmenovaných,“ poznamenává Zwyrtek Hamplová k ekonomovi Vladimíru Pikorovi, k moderátorovi Luboši Xaveru Veselému a k ekonomce Haně Lipovské.

„Xaver si šel s hrdým čelem pro Zlatý citron, a stal se hrdinou dne. Lipovská, ta mladá, od pohledu skromná holka, co se údajně kamarádí s nesprávnými lidmi, se na útočníky jen plaše usmála a předvedla, že je strčí svým přehledem, klidem a nadhledem do kapsy. Pikora, kterému se nestyděli vyčíst aktivity manželky, populární Markéty Šichtařové, si tazatele s pobavením a sebevědomím skvělého ekonoma a otce šesti dětí namazal na chleba,“ dodala.

Ministerstvo vnitra Čunkovi napsalo, aby o nemocnici hlasoval znovu, jelikož hlasování mimo program by mohlo být v rozporu se zákonem o krajích a způsobilé k porušení práv občanů a rovněž povinností kraje. Všimla si pak také kauzy kolem lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka, kterému Ministerstvo vnitra vzkázalo, že není možné tajit důležité body programu zasedání zastupitelstva do poslední minuty. „Dobrým signálem jsou dva momenty – že na vnitro přišla dvacítka podnětů, tedy že podobný styl nenechal v klidu hodně lidí, a pak to, že tentokrát se názor ministerstva setkal se všeobecným palcem nahoru," zmínila advokátka. Hejtman Zlínského kraje Čunek totiž nechal na prosincovém zastupitelstvu mimo program hlasovat o schválení investice na stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za 8 miliard., aby o nemocnici hlasoval znovu, jelikož hlasování mimo program by mohlo být v rozporu se zákonem o krajích a způsobilé k porušení práv občanů a rovněž povinností kraje.

Své pak Zwyrtek Hamplová napsala také ke spolku Milion chvilek, kdy podle jejích slov dochází k „nárazům“ v regionech. Ať už kvůli nezájmu lidí, tak kvůli dvojímu financování, kdy jeden účet je veřejný a druhý tajný. Dvojí financování již komentoval ve svém pátečním komentáři sociolog Jan Keller. Dva různé účty spolku nazval formou "podvojného účetnictví".

„Na účtu transparentním může kdokoliv sledovat jak výši příspěvků sympatizantů hnutí, tak také výši nákladů na pořádání manifestací. Příjmy a výdaje na tomto účtu dokonale souhlasí. Kdokoliv má zájem, může se zde inspirovat, jak provozovat křišťálově čistou politiku,“ popisuje Keller a věnuje se i druhému účtu, který spravují zaměstnanci zapsaného spolku „Milion chvilek, z.s.“ a který k nahlédnutí není. Z tohoto účtu jsou podle Kellera vypláceny mzdy aktivistů a možná i jiné platby. Není tak, jak tvrdí, možné si ověřit výše mezd, pojistného a daní.

„Pomocí svérázné formy podvojného účetnictví se daří Milionu chvilek, který usiluje o rozvoj demokracie v naší zemi, učinit klíčové části svého financování naprosto neprůhlednými. Ředitel české pobočky Transparency International, pro kterého by měla být taková netransparentnost velkou výzvou, řeční na akcích Milionu chvilek. Poučuje veřejnost o důležitosti průhlednosti pro zdravé fungování demokracie,“ uzavřel Keller svou poznámku. Psali jsme ZDE. Ale zpět k Zwyrtek Hamplové a jejímu blogu. „Jdeme dál – Ester Ledecká. Nenechává si diktovat Svazem lyžařů České republiky, a v listopadu minulého roku neustoupila, ani když svaz vyhrožoval zastavením financování a zablokováním přihlášek na závody. Nedá se, a ještě se u toho usmívá. A na čí straně je český národ? Na straně odvahy, sebevědomí a skvělých výsledků reprezentujících naši zemi. To vše dává Ester do ruky zbraně, které začínají být účinné. Opět tedy někdo, kdo dokáže bouchnout do stolu, a říct – takhle, pánové, prostě ne,“ zdůraznila další případ advokátka Zwyrtek Hamplová.

Závěrem se pak věnovala i zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS).

„Povšimli jste si, že u Jaroslava Kubery bylo pro voliče podstatné to, jaký byl, než za jakou stranu byl? V těch smutných dnech, kdy nás náhle opustil, lidé skloňovali jeho jméno, a skloňovali by ho stejně uznale a s projevovanou lítostí k jeho odchodu, i kdyby byl zvolen do Senátu za Sněhurku a sedm trpaslíků. Tak jim byl, jako jeden z mála politiků, blízký jako člověk. Svým vtipem, skromností, nadhledem, klidem... Jediné, co zůstalo normálním lidem nevysvětleno, je, proč ODS nestavěla na lidech, jako byl on. Ale tato otázka už zůstane nezodpovězena…“ dodala závěrem Zwyrtek Hamplová, že dokážeme-li se za normální lidi se zdravým rozumem a odvahou a vtipem a nadhledem postavit, zatleskat jim, vyjádřit podporu a fandit jim – mohou všichni z kaváren prskat, vztekat se a vymýšlet více či méně trapné důvody, proč by to mělo být jinak – a budou bezmocní.

