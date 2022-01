Kavárna pukne. Fiala, Džamila, všichni. Xaver a host smetli vše

reklama

U Neziskovky roku Xaver s Holcem uvedli, že uvažovali nad Člověkem v tísni a organizací Romea a dalšími „průtokovými ohřívači peněz“. Ale nakonec komentátor Info.cz zahlédl v trafice časopis Kontexty, který vydává Centrum pro studium demokracie a kultury. „Důležité je, že to umí čerpat. A že za tím stojí kdo? Nejvyšší pumpař. Premiér a pumpař v jedné osobě, Petr Fiala,“ uvedl Xaver a s Holcem se v hluboké ironii shodl, že rozhodně není pravda, že by Fiala nerozuměl byznysu.

K věci: Další milionové dotace. Platí stát, platí Brno, platí Masarykova univerzita. Předseda ODS. Jeho syn. Trháme pavučinu, boříme pyramidu peněz „Děte už do pí*i, chápete, do p**i!“ Politik ODS se rozzlobil. Ptali jsme se na dotace kolem předsedy Fialy. Tady další várka zjištění Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za „posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy“ „To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 4% Ne 89% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 11288 lidí

Trefovali se do zapojení Centra pro studium demokracie a kultury do práv barmských žen. Holec navrhl, že by se do asijské země mohli podívat. „Uděláme menší crowdfunding, vybereme peníze a poletíme,“ řekl a Xaver dodal, že by se pak na ulici mohli zeptat: „Co holky, jaký máte práva, četl jsem to tady v Kontextech, znáte pana Fialu?“ Gratulace tedy směřovala celé rodině Fialových, protože v brněnské neziskovce se prý angažuje i premiérův syn.

U Loutky roku bylo také několik kandidátů, nakonec se ovšem oba přítomní shodli, že ji má dostat Andrej Babiš mladší. Holec soudil, že místo „Otěc, kdě si?“ se měl Babiš mladší ptát „Šafr, kdě si?“ a „Klusák, kdě si?“ A poznamenal, že po volbách Šafrovi s Klusákem u Babiše praskly nitky.

Blábol roku nakonec putoval k Pirátovi Ondřeji Profantovi, za jeho „bílé páprdy ve Sněmovně“. Holec odtušil, že právě Profant se podílel na tom, že mají Piráti nyní jen čtyři poslance.

U Covidového odborníka roku nejdříve shoda nebyla, nakonec však zpěvák Janek Ledecký porazil i jména jako Jaroslav Flegr nebo Soňa Peková či exposlanec Volný nebo Jana Peterková. Xaver s Holcem se shodli, že Ledeckému přejí hlavně, aby z covidu „vybrousil“.

Akce roku také zpočátku nebyla jasná, ale nakonec se jí stal Zlatý slavík 2021 Karla Janečka. „Málokdo měl takovou televizní show jako pan Janeček,“ mínil Xaver. „Ve mně by se krve nedořezal, když to tam začalo,“ doplnil a Holec přikyvoval a dodával, že už nejsou ani potřeba kategorie zpěvák/zpěvačka a že slavíkem bude až do konce Karel Janeček. Moderátor ještě navrhl, že by Karel Janeček mohl inovovat a spojit svůj fond a soutěž s heslem „Zpěvem proti korupci“.

Fotogalerie: - Novoroční oběd

V kategorii Gentleman roku byli nominováni novinář Tomáš Etzler za to, že řekl o Haně Lipovské, že je „čubka“, pak psychiatr Jan Cimický a ze začátku roku bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri. A nakonec ji získal poslední jmenovaný, protože narozdíl od dvou předchozích „zmizel ze světa“. „Tak jsme Domčovi chtěli udělat trošku radost, že po něm něco zůstane, když tu nezůstane on s námi,“ řekl Holec a Xaver si rýpl, že pak tuto cenu může bývalý poslanec uvést jako polehčující okolnost. „Cenu doručíme, ale neznáme adresu,“ rýpl si ještě Xaver s Holcem. U Tomáše Etzlera naopak zmínili jeho „polehčující okolnost“, že má novinář „celý rok silvestra“, a proto za své výroky úplně nemůže.

Lenochoda roku uděloval Petr Holec sám, i když s Xaverovým souhlasem. Cenu získala Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09. „Za její krásné demokratické instinkty, reflexy, její hluboké přemýšlení o politice a společnosti, každý den nás něčím obšťastňuje, třeba vylučuje různé strany a politiky z vedení Sněmovny. Našlápli jsme s ní k opravdové demokracii,“ řekl komentátor s ironií ukapávající z každého slova.

U Kandidáta roku byla prý také velká konkurence, do užšího výběru byl nakonec zařazen Robert Šlachta, šéf Přísahy, Jan Lipavský jako pirátský kandidát na ministra, tradičně již Jana Bobošíková a s nejhezčím hlasem Ilona Csáková a pak Lubomír Volný alias doktor Flákanec. Z nich Holec nakonec vybral Jana Lipavského, protože „pokračuje dál“, narozdíl od ostatních. Lubomír Volný nakonec v jedné kategorii zvítězil. A to Politický počin roku. Podle Xavera bude ve Sněmovně jednou vystavený pultík, u kterého mluvil a od kterého se hlavně nechtěl nechat vyhodit.

Pokud jde o Stavbu roku, shodli se ve studiu na stavbě, ale ne na názvu. Zatímco Holec obhajoval „Lánské akvárko“, Xaver si trval na „Zemanově kukani“. Komentátor měl za to, že by stavba mohla přilákat i turisty a mohlo by se prodávat pět minut v akvárku.

Fotogalerie: - Silvestrovský stánek Chcípl pes

Genderový počin roku putoval za iDnesem kvůli rozhovoru s nebinárním Alžbětkem, které si do studia přineslo i podpůrnou květinu a proslulo kvůli tomu, protože se v rámci protestů přilepilo k vozovce. „Je to dobře, že to v iDnesu vytáhli, protože aspoň víme, kam to vede. Je to naše budoucnost. Takhle bude vypadat,“ shodli se oba. Aktivistou roku se stal Daniel Landa. „Aktivistů je tu hodně, zesilovač jenom jeden,“ vysvětloval Xaver.

Milion chvilek pro demokracii, zkráceně MICHPRD, pak obdržel ocenění Propadák roku. Holec si rýpnul, že Mikuláš Minář asi už utratil peníze z Lidé PRO, takže se vrací ke svým kořenům a hodnotí kandidáty na ministry, např. Pavla Blažka.

Pokud jde o Lékaře či Diagnózu roku, Xaver se s Holcem shodl, že by ji měla obdržet paní, která dokáže diagnostikovat na dálku a ještě i poslat parte. Neboli Džamila Stehlíková. Xaver vzpomenul na film Borat a komentátor potvrdil, že Borat i Stehlíková jsou ze stejné země a doplnil, že také stejně talentovaní a dělají stejný typ humoru.

Jejich ocenění pak pochválil Ondřej Neff v Lidových novinách, pro kterého se stalo inspirací, aby vyhlásil Podlost roku. A to nepozvání autorky heptalogie Harry Pottera J. K. Rowlingové do speciálu stanice HBO, ve kterém se blýskli všichni herci z filmů.

Psali jsme: „Vy jste...“ vmetl prof. Beranovi novinář. A vědec ho zbořil „Pravidelné očkování.“ Pravidelné! Černé na bílém. Ví to Fiala? Rakušane, už je to děsivé. Šlachta varuje O tohle jí jde. Bradáčová nadávala na internet a přišla odezva

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.