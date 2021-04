Kavárna s Kalouskem zuří. Ale voják Zemanův projev rozsekl jasně

„Miloš Zeman nepřekvapil,“ tak hodnotí mnoho hlasů z opozice dnešní projev prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice, jenž zazněl týden poté, co přišlo oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO), že existuje podezření o zapojení ruské zpravodajské služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. „Zemanův projev byl mimořádně záludný vůči vlastní zemi…“ „Nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci…“ zaznívá. Pro PL se vyjádřil i někdejší voják z povolání a účastník zahraničních misí Dominik Ticháček.

A vyzval k sečkání na závěry vyšetřování: „Doufám, že se dozvíme pravdu. Dozvíme se, zda toto podezření je oprávněné, a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila, například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování.“ Psali jsme: Zeman shodil BIS a propálil policii. Vypustil detaily Vrbětic

To, že Zeman nastínil i možnost nezapojení se Ruska do incidentu, mu mnozí vyčítají. Upozornil na to například novinář Ondřej Kundra. „Prezident po mlčení pronesl projev k útoku ruské vojenské rozvědky GRU ve Vrběticích, ve kterém nechal otevřená vrátka Rusku. Vymyslel to chytře, zdůraznil, že není zatím důkaz o vstupu agentů do areálu, zároveň vyšetřování úplně neshodil. Kreml pojede - není důkaz,“ míní.

Prezident po mlceni pronesl projev k utoku ruske vojenske rozvedky GRU ve Vrbeticich, ve kterem nechal otevrena vratka Rusku. Vymyslel to chytre, zduraznil, ze neni zatim dukaz o vstupu agentu do arealu, zarove vysetrovani uplne neschodil. Kreml pojede - neni dukaz. @RESPEKT_CZ — Ondrej Kundra (@okundra) April 25, 2021

Šéf Pirátů Ivan Bartoš prezidentův projev s dvěma možnými verzemi také odsuzuje. „Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda ČR bude pokračovat v sebevědomé politice,“ vyjádřil se.

Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda ČR bude pokračovat v sebevědomé politice. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) April 25, 2021

Miroslav Kalousek pak Zemanův projev vnímá jakožto „mimořádně záludný vůči vlastní zemi“. „Vyjádřil důvěru vůči bezpečnostním složkám, ale v podstatě zpochybnil jejich závěry. Se závěry chce vyčkat, dokud se to ‚jednoznačně neprokáže‘. Připomíná mi to Čapí hnízdo. Jenže tohle je mnohem závažnější a nebezpečnější,“ varuje bývalý ministr financí.

Zemanův projev byl mimořádně záludný vůči vlastní zemi. Vyjádřil důvěru vůči bezpečnostním složkám, ale v podstatě zpochybnil jejich závěry. Se závěry chce vyčkat, dokud se to “jednoznačně neprokáže”. Připomíná mi to Čapí hnízdo. Jenže tohle je mnohem závažnější a nebezpečnější. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 25, 2021

A Zemana obviňuje z velezrady. „Jsme ve velmi vážné hybridní válce. A v této válce se náš prezident připojil k nepříteli, aby mu pomáhal zpochybnit, rozmlžit, v ideálním případě vyvrátit vyšetřování a závěry našich služeb. Z mého pohledu je to velezrada,“ míní.

Jsme ve velmi vážné hybridní válce. A v této válce se náš prezident připojil k nepříteli, aby mu pomáhal zpochybnit, rozmlžit, v ideálním případě “vyvrátit vyšetřování a závěry našich služeb. Z mého pohledu je to velezrada. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 25, 2021

Komentátor Alexandr Mitrofanov pak zaspekuloval, jak se bude na projev prohlížet v budoucnosti. „Jednoho dne si budou lidé promítat dnešní Zemanův vstup a budou se divit, jak se mohlo stát, že v čele státu byl muž s evidentními známkami tak silného opotřebování, že úřad prezidenta republiky svým chováním vážně kontaminoval,“ vylíčil své predikce.

Jednoho dne si budou lidé promítat dnešní Zemanův vstup a budou se divit, jak se mohlo stát, že v čele státu byl muž s evidentními známkami tak silného opotřebování, že úřad prezidenta republiky svým chováním vážně kontaminoval. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 25, 2021

Senátor Jiří Drahoš však překvapen není. „Miloš Zeman nepřekvapil,“ hodnotí. A dodává, že spokojenost bude především v Moskvě: „Týden mu trvalo, než přišel s nic neříkajícím vystoupením, v němž opět zpochybnil práci BIS a řekl, že to všechno klidně mohlo být úplně jinak. V Moskvě mohou být spokojeni.“

Miloš Zeman nepřekvapil. Týden mu trvalo, než přišel s nic neříkajícím vystoupením, v němž opět zpochybnil práci BIS a řekl, že to všechno klidně mohlo být úplně jinak. V Moskvě mohou být spokojeni??. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) April 25, 2021

I jeho kolega Pavel Fischer není z prezidentova projevu nadšený. „Miloš Zeman dnes trestuhodně znevážil teroristický útok a pokusil se znevěrohodnit závěry bezpečnostních služeb. Otevřeně jedná v zájmu Ruska a proti zájmům vlastního státu. Fatální selhání prezidenta nemá v novodobé historii státu obdoby,“ oznámkoval dnešní projev.

Miloš Zeman dnes trestuhodně znevážil teroristický útok a pokusil se znevěrohodnit závěry bezpečnostních služeb. Otevřeně jedná v zájmu Ruska a proti zájmům vlastního státu. Fatální selhání prezidenta nemá v novodobé historii státu obdoby. — Pavel Fischer (@PavelFischer) April 25, 2021

Také Petr Gazdík vnímá, že nešlo o „žádné překvapení“.

Žádné překvapení...relativizace kauzy Vrbětice a role ruských agentů, otevření cesty ruským dezinformátorům.... — Petr Gazdík (@petrgazdik) April 25, 2021

„‚Pat a Mat, jo...‘ Nikdy jsem neviděl jedinej díl, v němž Pat a Mat vyhodili do vzduchu muničák a zabili dva lidi,“ shrnul pak novinář Jindřich Šídlo.

"Pat a Mat, jö..." Nikdy jsem neviděl jedinej díl, v němž Pat a Mat vyhodili do vzduchu muničák a zabili dva lidi. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) April 25, 2021

A europoslanec Jiří Pospíšil by byl radši, kdyby prezident i po týdnu nadále mlčel. „Ad projev Zemana: Kdyby dál mlčel, udělal by lépe...“ vyjádřil se.

Ad projev Zemana: Kdyby dál mlčel, udělal by lépe... — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 25, 2021

Předseda občanských demokratů Petr Fiala naopak míní, že Zeman své závěry mohl říci již dříve: „‚Mimořádný projev‘ prezidenta nic mimořádného nepřinesl. M. Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům ČR. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme.“

„Mimořádný projev“ prezidenta nic mimořádného nepřinesl. M.Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům ČR. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 25, 2021

Šéf Starostů Vít Rakušan neví, zdali není prezident „pomýlen“: „Po dlouhém čekání nám prezident Zeman opět ukázal, že v těžkých chvílích nutně postrádáme hlavu státu, která se postaví na stranu občanů. Protože jako člen Bezpečnostního výboru musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně, nebo je jen pomýlen.“



„Každopádně, my jsme od BIS informace dostali úplné a na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců. Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně,“ napsal ve své zhodnocení.

2/2 Každopádně, my jsme od BIS informace dostali úplné a na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců.Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 25, 2021

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová pak zostra spustila, že šlo o projev mířený spíše pro ruské občany. „Nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno. Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla v PS ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná,“ vyjádřila se.

Nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno.



Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla v PS ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 25, 2021

Zeman šokoval komentátora Petra Henzejka. „Ale zase je hezký, že si prezident dá takovou práci, aby zpochybnil práci tajné služby vlastní země, která ji hájí před agresí země cizí,“ uzavřel.

Ale zase je hezký, že si prezident dá takovou práci, aby zpochybnil práci tajné služby vlastní země, která ji hájí před agresí země cizí. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) April 25, 2021

A i od Lidovců nezaznívá k Hlavě státu chvála.. „Od vrchní velitele ozbrojených sil ČR bych očekával, že umí analyzovat rychleji, nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb. Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic!“ komentuje prezidentův proslov předseda strany Marian Jurečka.

Od vrchní velitele ozbrojených sil ČR bych očekával, že umí analyzovat rychleji, nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb.



Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic! — Marian Jurečka (@MJureka) April 25, 2021

Očekával by, kdyby v prezidentově projevu zazněla jiná slova. „ Raději by si od Zemana vyslechl: „Tvrdé odmítnutí operace agentů na našem území, požadavek na omluvu, sounáležitost s obětmi a jejich blízkými, požadavek na úhradu škod, poděkování všem složkám co na tom pracovaly, jasný vzkaz k našim spojencům o podporu a co více uděláme pro naši bezpečnost.“

Čekal bych

- tvrdé odmítnutí operace agentů na našem území

- požadavek na omluvu

- sounáležitost s obětmi a jejich blízkými

- požadavek na úhradu škod, poděkování všem složkám co na tom pracovaly

- jasný vzkaz k našim spojencům o podporu

- co více uděláme pro naši bezpečnost — Marian Jurečka (@MJureka) April 25, 2021

Bývalý europoslanec Pavel Telička zveřejnil příspěvek, ve kterém soudí, že Zeman není hoden své funkce. „Projev prezidenta Zemana nelze okomentovat jinak, než že dotyčný není ani v nejmenším hoden funkce prezidenta republiky. Občané se na něj nejen nemohou spolehnout, ale nezbývá jim, než se za něj stydět. V tom, jak podrývá české národní zájmy a bezpečnost, je zákeřný,“ obul se do prezidenta.

Projev pr. Zemana nelze okomentovat jinak, než že dotyčný není ani v nejmenším hoden funkce prezidenta republiky. Občané se na něj nejen nemohou spolehnout, ale nezbývá jim, než se za něj stydět. V tom, jak podrývá české národní zájmy a bezpečnost, je zákeřný — Pavel Telička (@Telicka) April 25, 2021

Senátor TOP 09 nechápe, „co ještě prezident potřebuje?“ „Mají naše tajné služby po vzoru Mosadu proniknout do Ruské říše, ulovit Miškina a Čepigu, unést je a přivléci v okovech před prezidenta a pod hrozbou tortury z nich vyrazit přiznání? Pak by prezident uznal podíl Ruska na tomto teroristickém činu?“ podivuje se.

Co ještě prezident potřebuje?

Mají naše tajné služby po vzoru Mosadu proniknout do Ruské říše, ulovit Miškina a Čepigu, unést je a přivléci v okovech před prezidenta a pod hrozbou tortury z nich vyrazit přiznání?

Pak by prezident uznal podíl Ruska na tomto teroristickém činu? — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) April 25, 2021

„Pan prezident vytvořil videomateriál pro spoustu dezinformačních serverů. Nic jiného jsem od něj ani nečekal, ale je to mimořádně smutný pohled,“ přišlo od pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka.

Pan prezident vytvořil videomateriál pro spoustu dezinformačních serverů. Nic jiného jsem od něj ani nečekal, ale je to mimořádně smutný pohled. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) April 25, 2021

Že měl prezidentův projev „otevřít brány pro ruskou dezinformační kampaň“ si myslí spolu s ním i šéf poslanců STAN Jan Farský.

Projev prezidenta Miloše Zemana měl základní účel - otevřít brány pro ruskou dezinformační kampaň.



Rozmělnil, zpochybnil, verzi “kdo ví jak to bylo” podpořil. — Jan Farský (@JanFar_sky) April 25, 2021

Či bývalý poslanec ČSSD Jiří Dienstbier. „Zemanův projev - mazaný podraz. Radost pro Rusy a naše extrémisty, jen ne český zájem,“ dal jasně najevo.

Zemanův projev - mazaný podraz. Radost pro Rusy a naše extrémisty, jen ne český zájem. — Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) April 25, 2021

Bývalý ministr financí Ivan Pilip pak u příležitosti Zemanova projevu popsal, co si o našem prezidentovi myslí: „Nedíval jsem se, za to ten člověk nestojí. Ale z toho, co o tom čtu - jsem rád, že nepřekvapil a Rusko neodsoudil. Tenhle člověk je to nejhorší, co celá doba po roce 89 přinesla a byla by škoda, kdyby řekl něco soudného a část lidí o tom ještě začala pochybovat.“

Nedíval jsem se, za to ten člověk nestojí. Ale z toho, co o tom čtu - jsem rád, že nepřekvapil a Rusko neodsoudil. Tenhle člověk je to nejhorší, co celá doba po roce 89 přinesla a byla by škoda, kdyby řekl něco soudného a část lidí o tom ještě začala pochybovat. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) April 25, 2021

A komunistický poslanec Jiří Dolejš vyzývá, ať s vyšetřováním „pohne“: Varianta s neobratnou manipulací nebyla dokázaná, varianta teroristická je zatím jen důvodná. Dá se s tím pohnout?

Varianta s neobratnou manipulaci nebyla dokazana, varianta teroristicka je zatim jen duvodna. Da se s tim pohnout? — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) April 25, 2021

Své mínění o věci mají i bývalí vojáci a další lidé vidící více do hloubky. „Po zkušenostech s prací BIS v kauze ricin a několika ‚hluchých‘ míst v této kauze, jsem hodně daleko od souhlasného kyvnutí na účast 2,4,6...speciálních agentů nejspeciálnější jednotky GRU. Z projevu prezidenta Zemana je videt, že není sám přesvědčen, ale zároveň nic nevylučuje.,“ zhodnotil pro PL.cz někdejší voják z povolání a účastník zahraničních misí Dominik Ticháček. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Psali jsme: Ondráček z bezpečnostního výboru: Kauza Vrbětice. Měly být splněny tři cíle, a byly. Trestní řízení bude odloženo. Zapomeňte Generál Šándor: Ruští agenti by takové chyby neudělali. Ti z Vrbětic od něčeho odváděli pozornost. A dobře Prezident Zeman: Počkejme bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetření Detaily klíčového projevu prezidenta. Fiala vyletí z trenek. A za ním další. Co Zeman řekne, nečekal nikdo. Těšit se může i BIS

