Kavárník s Pospíšilem a Ferim hodoval na Karlově mostě, teď promluvil: Porušoval jsem zákony, byl jsem na to hrdej

„To ne. Jednak to teda nebyla úplně oslava, bylo to prostě vyústění nějaký situace, kdy ten Karlův most byl prázdnej. Byla to spíš jako ta hostina. Já to neplánuju, protože takováhle věc má být ponechána v tý jedinečnosti. Někdo to mohl kritizovat, ale já jsem na to celkem hrdej,“ zavzpomínal kavárník na akci, které se účastnily takřka dva tisíce lidí. „To bylo hezký, že jsme ukázali, že se lidé mohou sejít takhle na mostě. Byl to dobrej signál tomu světu. Nikdo nemohl vědět, co bude za tři měsíce. To by nemohl dělat nikdo nic. Určitě to nezvýšilo ta čísla. V tý době to bylo bezpečný,“ upozorňoval.

Akce na Karlově mostě se účastnili europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), exposlanec za TOP 09 Dominik Feri, senátorka Miroslava Němcová (ODS) a další politici.

V obecné rovině Kobza poznamenal, že je spíše otevírač než zavírač společnosti. Má za to, že je třeba chránit rizikové skupiny obyvatel, a ostatní nechat žít.

„Já jsem to samozřejmě měl, prodělal jsem tu nemoc, a proč bychom se pak nepotkali s podobnejma lidma a občas si dali třeba sklenku vína. Občas jsem porušil zákon, a rád se k tomu přiznávám, jako no,“ doplnil Kobza.

