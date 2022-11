Každý druhý občan si pomyslí: „To se jim to povedlo.“ Helena Válková k procesu s Babišem

reklama

Sněmovna v tomto týdnu schválila výcvik ukrajinských vojáků v Česku, k tomu ještě před hlasováním Válková zmínila obavy z roku 1968: „Je to citlivá problematika, když mi bylo šestnáct, tak jsem zažila vpád ruských vojsk a okupaci. Na jakýkoli pobyt cizích vojsk na našem území jsem extrémně citlivá. Na druhé straně je současná situace nesrovnatelná s tou bývalou. Pokud to tak bude vysvětleno, že to vychází z mezinárodních závazků, bude to mise do konce roku 2023 a bude to 700 vojáků, ne 10 tisíc, tak pro to mohu hlasovat,“ řekla Válkové v rozhovoru, který se uskutečnil pár hodin před samotným schválením ze strany poslanců.

Následovalo téma volby prezidenta. Válková podepsala kandidaturu Andreji Babišovi. Podělila se o svůj názor, proč by právě on měl být příští hlavou státu České republiky. „Zažila jsme vrcholy i pády v jeho bezprostřední blízkosti, znám jeho silné a slabé stránky. Tím, že zastával post premiéra v nelehké době, zjistila jsem, že dokáže být i dobrý krizový manažer. Viděla jsem, jak umí rychle a pružně měnit své rozhodnutí, když to byla třeba, žádné narcistní chování, že když to jednou řekl, tak to je správně,“ uvedla někdejší ministryně spravedlnosti.

Svou státnickou rozvahu Babiš ukázal během posledních parlamentních voleb. „Výsledkem voleb jsme byli překvapeni. Jako předchozí vlády jsme mohli reagovat tak, že by vláda Petra Fialy nevznikla tak rychle. Byl to právě on, kdo říkal, že nebudeme nic bojkotovat a obstruovat a dáme jim vládu nad touto zemí, když si je to třeba v této složité ekonomické situaci,“ popsala Válková.

A k Babišovi coby prezidentovi doplnila. „Obzvláště v poslední době dovede dobře vyhodnocovat situaci. Zajímají ho čeští občané. Věřím, že kdyby byl prezidentem, spíše by zmírňoval, má nadstandardní kontakty s nejvlivnějšími státníky. Myslím, že se naučil vyčkat a být klidný. Dokonce si myslím, že by byl lepší prezident než premiér.“

Hovořilo se také o Babišově soudu v kauze Čapí hnízdo, který vidí předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová v prezidentské volbě jako značně problémový. V pořadu Partie Pekarová uvedla, že rozsudek by měl být znám ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které bude 13. a 14. ledna. Pokud by byl podle Pekarové Babiš nepodmíněně odsouzen, ale i přesto by nevzdal boj o prezidentské křeslo, dostala by se podle ní Česká republika na úroveň banánových republik.

Podle Válkové musela Pekarová Adamová ohledně data rozsudku vycházet z nějakých mediálních zpráv. „Sama jsem četla, že soudce plánuje, že by chtěl ukončit hlavní líčení buď před koncem roku, nebo v lednu. Ale bylo to neurčité. Nedovedu si dost dobře představit, že bych takhle odvážně odhadla konec hlavního líčení prvostupňového soudu. Spíše si myslím, že je to neznalost těch postupů, než že by měla takovou informaci. To možná neví ani předseda trestního senátu Jana Šotta,“ pozastavila se opoziční poslankyně, která by pro řadu neuzavřených věcí odhadovala konec soudu spíše na přelom měsíů leden-únor.

Načasování soudu je podle Válkové každopádně dramaticky nešťastné. „Myslím, že každý druhý občan v České republice, si bude říkat ‚to se jim to povedlo‘, pokud ten rozsudek bude odsuzující třeba těsně před druhou volbou, to by bylo na pováženou,“ přemítala právnička se specializací na trestní právo a kriminologii.

Velmi kriticky se také vyjádřila k počinu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který nechal na budovu ministerstva vnitra vyvěsit vedle české a ukrajinské vlajky i podobiznu prezidenta Putina ve vaku na mrtvoly. „Nejenže je to vrcholně nevkusné, je to nedůstojné. V žádném případě to není v souladu s tím, jak se má zacházet se státními symboly. Nemyslím si, že je Putin v pořádku i psychicky, ale bez ohledu na to… Vždyť se tím mohou posílit opačné nálady, že ho někdo začne třeba litovat. Mělo to podle mě absolutně kontraproduktivní účinek, nechápu to. Pan ministr vnitra u mě tímto gestem klesl,“ dodala Helena Válková.

