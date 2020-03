Kde máš roušku, do p*či? Chceš nás zabít?“ „Dej si koronu, svině.“ Drsné VIDEO muže, co se prošel po Praze

reklama

„Kde máš roušku, do píči, chceš nás zabít všechny, ty vole?“ ptá se na videu rapper jedné kolemjdoucí. „Že jo, dej si koronu, ty svině, ty vole. Chcípneš,“ volá pak na dvě Asiatky, které jedí na Karlově mostě. „Kde máš roušku, do hajzlu, chceš nás zabít všechny, ty vole?“ obměnil rapper lehce sprostoty u ženy, která se sundanou rouškou zírá do mobilu.

„Kde máš roušku, ty vole, ty vypadáš na umření? Vem si něco na sebe, do píči. Chcípneš, ty vole,“ vzkázal POSS€ muži ve středních letech, okolo kterého procházel. „Žlutá a nemá roušku, nandej si něco na sebe, do píči,“ poučoval další Asiatku. Na poslední dámu se rapper osopil: „Kde máš roušku, do prdele? Jseš voháknutá jak do divadla a na roušku nemáš, jo?“ Dodejme, že ani jedna ze situací nebyla taková, kdy byla rouška oficiálně nakázána.

Jako jeden z prvních začal osvětu o rouškách šířit moderátor a publicista Petr Ludwig, velice záhy se iniciativy chopil také Milion chvilek pro demokracii, který vyhlásil heslo Roušky Všem!

V Praze povinnost nosit roušky velice prosazuje primátor Hřib, který je nejdříve nakázal nosit v MHD, následně i v obchodech a jiných prodejnách, kde je ještě povolen provoz.

Nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest do MHD, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, soc. a zdrav. zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a IZS, školských zařízení, pošt, lékáren a nástupišť. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 18, 2020

V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem! ??

Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu - všechno je lepší než nic! Nařízení platí o půlnoci z pondělí na úterý. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 16, 2020

„Je to apel,“ uvedl premiér Babiš, který se dotazu lehce zasmál. Lidé podle něj jsou zodpovědní a vidí, co se děje. „Nikdo tu nechce nikoho pokutovat. Zařadili jsme to mezi úmyslné šíření, takže je to trestný čin. Ale věříme, že lidé to pochopí a budou to realizovat v zájmu vlastního zdraví,“ vyzval premiér.

Naopak mezi zastánce roušek se neřadí bývalý prezident Klaus, který v rozhovoru pro Echo24 deklaroval, že nemá strach, a prohlásil: „Taky doma nemám roušku. Někdo se podivoval, jak to, že nenosím roušku. O mně je všeobecně známo, že na lyžích nenosím helmu. To je taková moje polemika s takzvaným principem předběžné opatrnosti, který přes zelenou ideologii ovládl náš svět.“

Psali jsme: Klaus st.: Já roušku nenosím. Karanténa? To nebylo potřeba. Ekonomika padne o 10–15 procent

