Kde to skončí? Zákaz červeného masa pro děti. Zelení to opravdu navrhli

Server dánského deníku Politiken přinesl článek o plánech tamních zelených, resp. členů strany Alternativa. Ti by rádi na školkách a školách v dánském hlavním městě Kodani zakázali pokrmy z červeného masa. Ekonom Vladimír Pikora k tomu poznamenal, že červeným masem to začíná a kdo ví, kde zákazy zaštítěné novou zelenu vírou skončí.

„Červené maso má masivní dopad na klima. To, co člověk konzumuje doma, je jeho věc, ale my jako zastupitelé máme povinnost přijmout ambiciózní plán v oblasti ochrany klimatu. Proto navrhuji, abychom červené maso vyřadili z jídelníčků v obecních institucích,“ vysvětlila nápad zelené Alternativy zastupitelka Franciska Rosenkilde.

V praxi by to znamenalo, že se ve školách či školkách přestanou vařit pokrmy z hovězího či jehněčího masa. Rosenkilde tvrdí, že červené maso představuje tři procenta nákupů potravin ve městě, ale také 45 procent celkových emisí CO2 z potravin. Lidé by proto podle političky měli změnit své stravovací návyky.

„Jsme svobodní, můžeme si koupit jídlo, které chceme, ale klima je důležitější než právo jednotlivce jíst obecní hovězí maso a my jako politici musíme převzít vedení,“ zdůraznila politička.

Když se o plánech kodaňské Alternativy dozvěděl ekonom Vladimír Pikora, položil si otázku, kde to skončí.

„Kde to skončí? Pak zakážou létat letadlem a pak zakážou domácí mazlíčky, takže je budete kvůli emisím muset utratit – a co dál? ... co všechno lze zakázat v rámci nové víry?“ zeptal se ekonom Vladimír Pikora na sociální síti Facebook.

autor: mp