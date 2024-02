Kdo chce válku? Někomu přeskočilo? Babiš to rozsekl

My fakt pošleme naše syny do války? Někomu přeskočilo, ne? Lídr opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš zveřejnil reakci na tvrzení slovenského premiéra Roberta Fica, že některé státy NATO a EU zvažují vyslání vojáků na Ukrajinu, a následnou reakci českého premiéra Petra Fialy (ODS), že k míru vede jediná cesta, a sice neustupovat agresorovi.

„Nerozumím tomu. Spojené státy zbrojí desetkrát víc ročně než Rusko. Francie a Německo dohromady zbrojí víc než Rusko. Máme článek 5,“ zmínil Babiš v krátkém videu na Facebooku článek 5 Severoatlantické smlouvy, na jehož základě smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné zemi nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.

„Rusák si nemůže nikdy troufnout na NATO! Vždyť i ty Ukrajinci mu dávají zabrat a doufejme, že ho vyženou. Tak co je to za blbost. Proč bychom měli mít nějaké odvody. Kdo chce válku? Možná nějací politici nebo zbrojaři,“ pokračoval bývalý premiér.

„Já válku nechci a oni by měli udělat vše pro to, aby ta válka skončila. A naši chtějí bojovat? My fakt pošleme naše syny do války? Někomu přeskočilo, ne?“ uvedl Andrej Babiš.

„Vícero členských zemí NATO a Evropské unie uvažuje, že na bilaterální bázi pošlou na území Ukrajiny své vojáky,“ uvedl slovenský premiér Robert Fico v pondělí po zasedání Bezpečnostní rady Slovenské republiky.

„Nemohu říci, za jakým účelem a co by tam měli dělat,“ dodal.

Fico řekl, že Slovensko jako členská země Severoatlantické a Evropské unie nebude na Ukrajinu posílat vojáky. Jak zdůraznil The Telegraph, jeho projev byl varováním před eskalací konfliktu.

Fico ve svém projevu uvedl, že je třeba jednat o míru a přestat podporovat vzájemné zabíjení Slovanů.

Český premiér Fiala Ficovi vzkázal: „Všichni si přejeme mír, ale k tomu je jediná cesta. A to taková, že nebudeme ustupovat agresorovi a zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a schováme se.“ Viníkem války je podle Fialy rozhodně Rusko, úvahy o vině Ukrajiny nebo Západu odmítá.

