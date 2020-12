Kdo může za 10 procent ODS? Vlivný muž ukázal do Řeporyjí. A Pavel Novotný pak ze sebe vydal to nejlepší

reklama

Jsou to ale právě Novotného výroky, které podle senátora straně velmi škodí. „Když v debatě říká, že prezident Spojených států je ‚blb‘, mladý Biden ‚idiot‘ a on (Novotný), když chce, i z Řeporyjí je schopen zaujmout světová média, tak je to spíš diagnóza než ucelený myšlenkový svět,“ nešetřil kritikou na adresu svého spolustraníka.

„Nedivte se, že při takovéto reprezentaci má ODS deset procent,“ doplnil Jirsa závěrem.

Úryvek Jirsova rozhovoru následně sdílel Novotný na svém twitteru a rovnou vrátil úder. „Koukám v Echu, že nějaký spolustraník-jeliman bez ánungu o realitě se do mě naváží. Najdu mail a pošlu mu na tykačku uvedení do reality,“ napsal.

Jirsu označil za pokrytce. „A ex post koukám, že on to senátor a starosta Hluboké. Ajtakrajta. Ale co, na svém mailu trvám... tywe, nemůžu ale každýmu pokrytci hned tykat,“ doplnil.

Připojil i svou odpověď, kterou Jirsovi poslal formou e-mailu: „Hele, ty chytráku, četl jsem v Echu tvou debilní poznámku. ODS se mě může ve vteřině zbavit. Proč to neudělá? Jak dlouho to, ubožáku, budete na mě ještě házet? Anebo jinak, na koho byste to házeli, nemít mne. Jsi trapnej,“ vzkázal Jirsovi.

Právě pro své mediální vystupování je Novotný pro celou řadu svých stranických kolegů trnem v oku. On sám však své schopnosti zaujmout média a umění se v nich pohybovat považuje za svou přednost, kterou mohl straně pomoci získat nové voliče.

Kvůli svému kontroverznímu vystupování plnému vulgarismů může řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) zapomenout na své ambice stát se příští rok poslancem za občanské demokraty. Vedení strany dalo před nedávnem podmínku, že kandidovat může pouze člověk s čistým trestním rejstříkem. Novotný proto oznámil nové plány, a sice že bude kandidovat na prvního místopředsedu ODS a do Evropského parlamentu.

