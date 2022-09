Kdo na něho bude mít páky, protože o něm ví... Kolem generála Pavla vznikly velké obavy

reklama

Současné průzkumy volebních nálad naznačují, že ve druhém kole prezidentských voleb na počátku příštího roku proti sobě mohou stanout šéf hnutí ANO Andrej Babiš a někdejší nejvyšší vojenský velitel NATO a dnes generál ve výslužbě Petr Pavel. A ve druhém kole by měl mít větší šanci generál Pavel. Jak Babiš, tak Pavel byli před listopadem 1989 členy komunistické strany. Babiš byl k tomu spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti. A historik Pavel Blažek, který se dlouhodobě věnuje studiu čtyřiceti let komunistické nadvlády nad touto zemí, na sociální síti Facebook upozornil, že generál Pavel byl frekventantem Zpravodajského institutu komunistické vojenské rozvědky.

„Petr Pavel mne nedávno obvinil z toho, že lžu. Údajně nikdy neměl nic společného s rozvědnou činností. Dokumenty ovšem hovoří zcela jinak. V roce 1988 Pavel nastoupil do 1. ročníku výzvědné školy vojenské rozvědky, tedy Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS GŠ), která v úvodním ročníku probíhala pod krytím jako Vojenská akademie Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně. Ve skutečnosti se jednalo o kurz organizovaný 26. oddělením ZS GŠ, což byl Zpravodajský institut,“ rozepsal se Petr Blažek. Tento institut připravoval vojáky na rozvědnou práci v zahraničí. I na speciální úkoly. Podle Blažka byli vojáci cvičeni i ve speciálních metodách výslechů.

Podle generála Pavla však Blažek lže. „Vstoupit do KSČ byla chyba. Za posledních 33 let jsem ji ale náležitě odčinil. Svůj zpravodajský kurz za politický handicap nepovažuji. Historik Blažek o mém studiu lže. Jeho terminologii nerozumím a neodpovídá tomu, co je historicky a faktograficky správně,“ uvedl generál Petr Pavel v DVTV o své komunistické minulosti.

„Po Babišovi a jeho minulosti občany nemůže v nadcházejících volbách u žádného z kandidátů už nic zaskočit. Ani překvapit,“ domnívá se Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS), senátor za Jablonecko, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Myslím, že je téměř jisté, že se konkurenti budou snažit ze všech sil něco dalšího najít. Naštěstí lidé nejsou hloupí. Čím bližší je termín voleb, tím méně vytahování špíny na protikandidáty funguje,“ myslí si Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Nevím, jestli bude rozhodovat minulost. Jde spíš o to, jak se představí, co předvedou a řeknou na to, co se kolem nás děje dnes,“ upozornil Lubomír Zaorálek (ČSSD), bývalý ministr zahraničí a kultury.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 12916 lidí Tomáš Jirsa (ODS), senátor za obvod Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou. „Ne. Neobávám. Pevně v to věřím,“ konstatoval(ODS), senátor za obvod Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Petr Pavel není mým kandidátem na prezidenta. Byl nejen normalizačním komunistou, ale také profesionálním vojákem v ČSLA. Příprava na kariéru rozvědčíka je pro mě o to víc nepřijatelná při řešení otázky, kdo by měl být českým prezidentem. Petr Pavel to není,“ prozradil Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za obvod Liberec, místopředseda ústavně právního výboru Senátu, starosta Chrastavy.

„Pro mne je určující, aby kandidát na prezidenta měl jasné politické názory a nebyla to šedá myš. Nikoliv to, co dělal před 40 lety. Od generála Petra Pavla neslyším jasná slova k současné energetické bídě, která se žene na občany, neslyším jasný názor na politiku zeleného údělu, která to způsobila především politikou Německa, jež svým zeleným fanatismem znovu žene Evropu do zkázy. Takže určující je, zda Petr Pavel bude schopen oslovit voliče s ohledem na problémy současnosti,“ vysvětlil Zdeněk Koudelka, kandidát na senátora za Trikoloru, právník, bývalý poslanec.

„Dá se předpokládat, že ještě nějaké stíny minulosti se na tohoto kandidáta vynoří, když má tak pestrou kariéru za sebou, a zajímavý rodokmen,“ předpokládá Marie Benešová, ministryně spravedlnosti ve dvou vládách.

„Každý, kdo se rozhodne kandidovat do vysoké politické funkce, si musí uvědomit, že mnohé věci, které považoval za nicotné nebo na ně ze své minulosti i zapomněl, nabudou obludných rozměrů! Týdenní ministři a podobně by mohli vyprávět. A reflektory médií jsou na kandidáta na prezidenta tisíckrát silnější než na nějakého poslance nebo senátora! Každé smítko na obleku najednou vypadá zcela jinak. Každý novinář chce přece mít trofej nějakého významného politika nad svým pracovním stolem. Jinak můj osobní názor je, že generál do této funkce v demokratickém světě nepatří! Ať to zkusí v českém nebo v Evropském parlamentu,“ doporučuje Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý místopředseda vlády a Senátu a exministr práce a sociálních věcí.

„Bohužel lze očekávat různorodé snahy o případné zpochybnění, a to nejen u Petra Pavla. Je třeba situaci vidět komplexně a nevytahovat účelové jednotlivosti. Což u nás asi není zvykem,“ okomentoval Jiří Běhounek (ČSSD), bývalý dlouholetý hejtman Kraje Vysočina.

„Já se neobávám ničeho, protože pan generál jednoduše není mým favoritem. Spíš mě ty neustálé nálezy „baví“. Přímá volba prezidenta, respektive její průběh, jasně ukazuje, že většina kandidátů zvídavost médií a hříchy mládí prostě podceňuje. Možná by měl každý kandidát zvážit, zda nejistý výsledek volby a průběh kampaně spíš nepoškodí jeho osobu. I to by mělo být rozhodovacím kritériem každého z kandidátů,“ myslí si Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Sněmovny.

„Pan generál Pavel není kandidát na prezidenta, kterého bych podpořil. Co se bude objevovat z jeho minulosti, je zřejmě již dostatečně známé a je na voličích, koho z kandidátů podpoří. Za mě musí mít kandidát morální kredit a zastupovat výhradně zájmy ČR. Ze zahraničí ovládaná loutka nebo produkt NWO můj hlas nedostane,“ sdělil Radek Koten, poslanec SPD, člen výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, v minulém volebním období jeho předseda.

„Těžko říci, jen on sám a jeho okolí z éry socialismu ví o jeho třináctých komnatách. V každém případě se ukazuje, že kdo má své zejména politické a trestní třinácté komnaty z minulosti, měl by se politice vyhýbat obloukem. Někdy to sice nějaký čas ustojí, ale často nikoliv. Česko dnes nepotřebuje člověka, který svými hříchy minulosti bude rozdělovat a otravovat veřejný prostor a společnost. Potřebujeme slušnou autoritu, která ve své osobě bude lidi spíše za současné vyhrocené situace spojovat,“ upozornil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Obávat by se měl Petr Pavel. Svobodní nikoho, kdo byl v KSČ, na prezidenta nepodpoří. A obávali bychom se spíš toho, že by se mohl stát prezidentem někdo, kdo spolupracoval s komunistickou rozvědkou nebo s StB, pak převlékl kabát a podlézání Moskvě vyměnil za podlézání Washingtonu,“ okomentoval Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„To je docela dobře možné. Už takhle toho o něm víme tolik negativního, že ho to podle mého názoru z volby prezidenta republiky zcela diskvalifikuje. Šedivá bradka z něho Masaryka neudělá,“ domnívá se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Já si nemyslím, že generál Pavel je tím pravým kandidátem, byť je správně prověřen nejprve Východem, pak Západem. Ten ho určitě ochrání, takže pokud něco vyleze, tak možná jen jako o správném kovbojovi putujícím v zapadajícím slunci Divokého západu. Osobně je mi líto, že uplyne už pět let od druhé inaugurace prezidenta Zemana, ale není schopna vládnoucí garnitura představit národu svého kandidáta. Kterému by se dalo odevzdat hlas,“ zdůraznil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

Anketa Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem? Byla 98% Nebyla 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16870 lidí Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory. „Už takhle je toho dost. Je to neuvěřitelné, že člověk s minulostí komunistického rozvědčíka, křivopřísežník, maňásek cizích zájmů a převlékač uniforem má tu drzost usilovat o Pražský hrad. Ten „betlém“ jeho nestoudných podporovatelů je taky na palici,“ ohodnotil, 1. místopředseda Trikolory.

„Osobně se obávám zcela jiných věcí a dění. Pan generál je mi tak nejen jako kandidát vcelku „volný“. Jistě mi promine,“ uvedl Jiří Koskuba, primář interny pražské Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec ČSSD.

„Pana generála Pavla volit nebudu, je pro mě nepřijatelný. Více to komentovat nebudu,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„Byl bych opatrný označovat někoho za favorita voleb, neb do volby je ještě daleko. Spíš jako jednoho z výrazných kandidátů. Stejně jako je třeba Danuše Nerudová. A to, že se budou objevovat mediálně reální, ale bohužel v rámci boje někdy i smyšlení „kostlivci“, do klání o post prezidenta prostě patří,“ vysvětlil Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

„Neobávám, je mi totiž jasné, že v materiálech člověka, který se školil pro zpravodajskou činnost v zahraničí, nemůže být z dnešního pohledu hezkého nic. Čeho se obávám víc, je to, kdo to ‚nehezké‘ ví, a jak moc ‚nehezké‘ to je, a kdo tedy bude na generála Pavla mít ‚páku‘. Ale to není hlavní důvod, proč generál Pavel není mým favoritem. Já nechci politika, který bude obnovovat ‚řád a pořádek‘, navíc politika, o jehož politických názorech nevím zhola nic. Nevím, jaký má názor na řešení inflace, a tedy koho bude preferovat na post centrálního bankéře. Netuším, jaké zákony by vetoval, a které by podepsal bez výhrad. Jakou má představu o zahraniční politice a tedy o jmenování a přijímání velvyslanců. To jsou pro mě důležitější informace než to, co dělal před 30 lety. I když ani to není nepodstatné. A dost mě mrzí, že to nevím téměř o žádném kandidátovi. A u těch, o kterých vím, mi to spíš brání v jejich volbě. To, že někdo vypadá reprezentativně a nebude dělat ostudu, je celkem fajn, ale od prezidenta chci víc,“ řekl David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

„Rozhodující je, jak se kdo s minulostí vyrovnal. Pokud jde o členství v KSČ, generál říká, že toho lituje. Vojensko-komunistická rodina, ze které pochází, určitě není dobrou startovací pozicí pro politickou kariéru. Pokud jde o výcvik pro rozvědku, to je tak u výsadkářů vždycky, jsou cvičeni pro takovou práci. Podobný výcvik měli třeba výsadkáři v misi Antropoid. Jestli se najde něco dalšího, to pochybuji. V NATO je důležité nic nezatajovat. Nevěřím, že by by bylo ještě něco zásadního, o čem dosud nemluvil. Myslím, že argumentace minulostí je dost hloupá. Vojáci jsou trénovaní pracovat na sobě a věřím, že se daleko více, než kdokoliv jiný, dovedou s vlastní minulostí poctivě vypořádat. Považuji za mnohem zásadnější rozdělení civilního a vojenského světa. Pokud existuje zdravý a smysluplný dialog politické reprezentace s vojenskou, platí zásada, že by voják neměl vstupovat do politiky. Je to jiné vidění světa, pokud se jedná o profesionála, těžko může ze svého vidění světa vystoupit. Zjednodušeně řečeno - kompetentní politik má za úkol zabránit válce, a když se to nepodaří, má voják za úkol válku vyhrát. Přeučit se z jedné role do druhé, na to je potřeba celý život. Náš problém je, že namísto kompetentního dialogu politické a vojenské reprezentace máme zcela nefunkční bezpečnostní radu. Mimochodem: Rada vedená Zemanem nese odpovědnost za výbuch ve Vrběticích - nezabránili tomu a je podezření, že na něj byli dokonce lidé kolem Zemana napojeni. Tato rada nese odpovědnost za katastrofální nepřipravenost na respirační pandemii, a nakonec i za nepřipravenost na možnost války na Ukrajině. Kdyby měl generál Pavel předsedat bezpečnostní radě, bude názorově na straně politiků, nebo vojáků? Nevím, docela by mne zajímal jeho názor. Je možné, že v rozkládajícím se státě, jako je Česká republika, by to paradoxně právě takto mohlo začít fungovat. Ještě více mně trápí zjednodušené politické představy, které si v některých věcech odporují. Ale to už je na jinou politickou diskuzi. Doufejme, že kandidáti na prezidenta budou neformálně diskutovat, myslím mimo televizní debaty, které byly minule dost tragické,“ vysvětlil Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

