Kdo opravdu vládne v USA. Rejdy za zády Bidena odhaleny

Demokraté se podle Shellenbergera spojili od roku 2016 v rámci autoritářského systému, kde koexistují političtí a korporátní funkcionáři a profesionální buržoasie. Podle nich Donald Trump představuje vážnou hrozbu pro demokracii, a tak se tato skupina lidí upnula na tehdy téměř osmdesátiletého Bidena.

„Výběrem Bidena si však demokraté zvolili někoho, kdo ve skutečnosti jako prezident nevládne. Tímto způsobem podpořili autoritářský systém, v němž nevolení byrokraté, poradci a lobbisté utvářejí politiku bez jakékoliv demokratické odpovědnosti,“ tvrdí Shellenberger.

Tato mocná aliance elit má podle něj silně autoritářské rysy a snaží se eliminovat všechny ostatní sféry vlivu, jako jsou malé podniky, náboženské skupiny a další centra potenciálního společenského nesouhlasu. „Pomocí nástrojů cenzury, propagandy a státní moci se tato profesionálně-manažerská třída stále více snaží podřídit všechny aspekty života svému technickému vedení založenému na odbornosti,“ vysvětluje novinář.

Progresivní ideologie těchto elit je hluboce autoritářská, protože požaduje podřízení vůle lidu vládě odborníků. „V otázkách covidu, změny klimatu a cenzury sociálních médií progresivní profesionální buržoazie určila, že její ideologické a politické názory jsou ustálenou vědou a že nesouhlas je v zásadě nelogický nebo nenávistný. Říkají, že pouze profesionálové rozumí dnešní realitě, a požadují, aby se demokracie podřídila vědě, čímž mají na mysli výbory odborníků,“ má jasno Shellenberger.

Levicoví progresivisté osočují Trumpa a republikány, že jsou v zajetí „pravicového autoritářství“, podobně jako nacisté. Naproti tomu prý levicové autoritářství neexistuje. To podle Shellenbergera očividně není pravda. „Například švýcarští psychologové nedávno zjistili téměř přesný překryv mezi temnými osobnostními rysy a angažovaností v oblasti sociální spravedlnosti. Tento výzkum naznačuje, že pokrokoví odborníci jsou často narcističtí a že právě tyto sklony stojí za levicovým autoritářstvím,“ upozorňuje novinář, že levicoví progresivisté mají silné autoritářské sklony, kde platí jen jejich pravda.

I proto podle Shellenbergera většina lidí v tomto progresivním autoritářském systému podporuje Bidena, ačkoliv předvedl v první televizní debatě katastrofický výkon. Biden mluvil nesouvisle a prohlásil mnoho očividných nesmyslů, jeho řeč byla tichá a nezřetelná, bylo patrné, že s námahou i chodí. „A v polovině června Biden na veřejnosti dvakrát ztuhl a v Evropě několikrát působil dezorientovaně,“ připomíná novinář.

Někdo z Bílého domu navíc médiím sdělil, že Biden produktivně pracuje pouze od 10 do 16 hodin, což by mohl být vážný problém, kdyby musel řešit globální mimořádnou situaci, například eskalující konflikt s Ruskem. „Není bezdůvodné se domnívat, že jiní lidé minimálně ovlivňují Bidenova rozhodnutí, pokud za něj nerozhodují úplně,“ je přesvědčený Shellenberger.

„Zdá se, že Biden je závislý na nevolených pomocnících a úřednících nebo rodinných příslušnících v míře, která je pro Spojené státy bezprecedentní a pro demokracii nevhodná. Málokdo věří, že se vůbec spoléhá na viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která má také problémy s mluvením,“ říká Shellenberger.

Po letech popírání jakéhokoli vážného problému se proto některá zpravodajská média po debatě obrátila proti Bidenovi a vyzvala ho, aby odstoupil. Jenže i přes Bidenovu očividně špatnou kondici se kolem něj nadále shromažďuje mnoho demokratů, demokratických zájmových skupin a zpravodajských médií.

Některá média například prohlásila, že debata nebyla Trumpovým vítězstvím a je nadále potřeba podporovat Bidena, který i přes svůj věk stojí na straně pravdy. „Volba je jedna velmi špatná noc versus desetiletí ničení našich základních přesvědčení, našich demokratických hodnot a ano, naší ústavy. Někdo, kdo 90 minut klopýtal ve své řeči, versus někdo, kdo americkému lidu znovu a znovu lhal. Člověk zpomalený nachlazením versus člověk s chladným, podlým a nemilosrdným srdcem,“ uvedla komentátorka MSCNB Mika Brezinski.

„Tato pokračující podpora Bidena a požadavky na jeho podporu poukazují na hluboce autoritářské chování demokratů a jejich pomahačů ve zpravodajských médiích,“ má jasno Shellenberger. Demokratická strana se podle něj jasně stala autoritářskou stranou i proto, že po celé čtyři roky Bidenova mandátu likviduje jakékoliv jeho vyzyvatele.

„Rozhovory s předními stranickými stratégy, funkcionáři a lidmi blízkými demokratům, kteří byli považováni za možné kandidáty na prezidenta, naznačují, že nejenom byli straničtí lídři ukolébáni do sebeuspokojení, ale byli dokonce umlčováni v klíčových okamžicích, kdy mohli Bidena přesvědčit, aby odstoupil. V klíčových okamžicích byli ti, kteří se snažili bít na poplach, demokraty fackováni, často v brutální diskusi na sociálních sítích a káráni vrchními Bidenovými asistenty za neloajalitu,“ informuje Shellenberger.

Když se pak Biden a Demokratická strana mohla během primárních voleb zodpovídat voličům, straničtí agenti a jejich mediální spojenci propagandou přesvědčili veřejnost, že je vše v pořádku, a tvrdili, že alarmující videa o Bidenově postižení jsou pouhou pravicovou dezinformací. „A někteří demokraté, jako například Brzezinski, jsou stále absurdně poslušní Bidenovým manipulátorům a tvrdí, že prezident, který nedokáže spolehlivě dokončit větu, je tou nejlepší volbou,“ podivuje se novinář.

Zatímco republikáni odmítli své vlastní stranické vůdce, dárce a zahraničněpolitický establishment, aby v roce 2016 nominovali na prezidenta Trumpa, demokraté se naopak opět postavili na stranu kandidáta establishmentu, když v roce 2016 zvolili Clintonovou a v roce 2020 Bidena. A pro rok 2024 tak učinili znovu, přestože téměř polovina demokratických voličů vidí, že Biden by neměl kandidovat. „Z demokratů se totiž stala autoritářská strana,“ uzavírá Shellenberger.

