Kdo pojede do Prahy, nechce demokracii. Ministr zašel ještě dál než Fiala

Čeští zemědělci táhnou do ulic. Na silnice. Ministr Výborný doporučil lidem v pondělí nejezdit do hlavního města autem.

„Už to doporučení zaznělo od Magistrátu hl. města Prahy a od policie. Asi by bylo dobré použít jiný dopravní prostředek než automobil. Na úvod chci zdůraznit, že každý má právo protestovat… Ale od zítřejšího protestu se distancovala jak Agrární komora ČR, Asociace soukromých zemědělců i Zemědělský svaz. … Ten zítřejší protest, to je zneužití zemědělců od skupin, které chtějí demontovat demokratické zřízení. To není o problémech zemědělců, se kterými já mluvím a se kterými se snažím situaci řešit. Já ze sociálních sítí znám seznam těch organizátorů, tak většina z nich nikdy nebyla v chlévě a nikdy nebyla na poli,“ zaznělo jasně od ministra Výborného.

To, že se tato skupina lidí chystá způsobit kolaps dopravy v Praze, jak to označil člen vlády, to je podle ministra něco krajně nezodpovědného.

Když se dostal ke slovu Havlíček, oznámil, že ANO podporuje jak pondělní, tak čtvrteční protest zemědělců. „Oni neprotestují proti demokratického zřízení. Oni protestují proti vládě, kvůli které tu máme pokles produkce o 20 procent ročně,“ zahřměl Havlíček.

A hned pokračoval.

„Problém sám o sobě není Green Deal, ale způsob jeho provádění. My jsme řekli, že se bude diverzifikovat, že v každé zemi to bude trochu jinak a přinesli jsme peníze. Tato vláda chce z Green Dealu prosadit co nejtvrdší. … Tlačí se i na to, aby bylo méně skotu. My jsme v situaci, kdy zemědělství začíná skomírat a zemědělci se logicky brání,“ konstatoval Havlíček.

Výborný okamžitě kontroval, že Andrej Babiš ještě jako premiér nedokázal prosadit změny ve směrnici Euro 7. „To se podařilo až nám. To se podařilo až panu ministrovi (dopravy Martinu) Kupkovi. … A my se ty parametry Green Dealu snažíme dávat do zdravého rozumu. My se musíme postarat o to, aby čeští zemědělci nedoplatili na to, co vyjednají jiné země,“ zdůraznil ministr.

„Ta nejtvrdší Euro 7 byla prosazena za vás. Vy jste obětovali průmysl, vy jste obětovali automobilový průmysl. … My máme nejhorší energetickou inflaci OECD. My jsme nejhorší ze všech zemí OECD,“ vypálil okamžitě Havlíček.

A v tu chvíli už se Výborný neudržel.

„To už je na úrovni šíření poplašné zprávy. Pane místopředsedo, přestaňte lhát. Říkat tady, že ceny energií stále rostou, to už je na úrovni šíření poplašné zprávy,“ rozzlobil se Výborný.

„Co to tady vykládáte? Meziměsíční růst cen elektřiny 12 procent,“ vrátil slovní úder Havlíček. „Já jsem tady uvedl ta čísla. Jde to do kopru,“ pokračoval.

A Výborný též přešel do útoku.

„Teď jsme tady slyšeli, že se hnutí ANO přihlásilo k některým, zdůrazňuji k některým, organizátorům protestů, kteří patří k dezinformační scéně. Teď jsme to tady slyšeli,“ pravil Výborný.

„To je šílené tohleto. Tady už nezbude, než ta defializace politiky. Kohokoli, kdo s vámi nesouhlasí, tak vy ho ocejchujete jako proruský živel. Jsou to dezoláti, jsou to proruští švábi. Proboha živého, to je důvod, proč vám dneska už ti lidé nevěří a protestují proti vám. Ale nám nejde o ty organizátory, nám jde o zemědělce, kteří už toho mají dost, se kterými vy nejednáte,“ odpálil slovní granát Havlíček.

A Výborný se opět neudržel.

„Pane místopředsedo, vy víte houby o tom, s kým já jednám,“ vybouchl Výborný. „Jednám s Agrární komorou, jednám se Zemědělským svazem, jednám s Asociací soukromého zemědělství. Měl jsem před týdnem debatu se 40 farmáři ve východních Čechách. … A já skutečně trvám na tom, že nebudu jednat s někým, kdo situaci využívá pro svůj vlastní prospěch. K těm se přihlásilo hnutí ANO. Teď jsme to tady slyšeli,“ nedal se Výborný.

Zdůraznil, že koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, v programu ve volbách do Evropského parlamentu jdou cestou zdravého rozumu, kritizují extrémní návrhy, ale zároveň jsou si všichni vědomi, že je třeba udržet zemědělství, udržet produktivní půdu.

Havlíček na to konto znovu zopakoval, že koalice prosazuje ty nejtvrdší složky Green Dealu, s čímž Výborný okamžitě nesouhlasil.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny.

Výborný se hned ozval.

„My musíme zajistit, aby ta ukrajinská produkce končila v zemích třetího světa, mluví se o koridorech solidarity a je třeba to zajistit tak, aby ta produkce končila tam, kde ji potřebují,“ konstatoval.

Havlíček obrátil pozornost k bramborám.

„Naši farmáři dnes prodávají brambory za 12 korun, ale v řetězcích se pak prodávají za 30 korun a ještě se prodávají brambory ze Španělska. A naše brambory končí v bioplynkách,“ zlobil se první místopředseda ANO.

Došlo i na pokles inflace, která klesla pod tři procenta. Podle Výborného je to dobrá zpráva pro všechny občany. Je to zpráva, že inflace je na třetině toho, kde byla v době, kdy končila vláda hnutí ANO s mírou inflace takřka 6 procent.

„Když se podíváte na titulek: ‚Je to proinflační balíček‘, řekla Alena Schillerová. To je ten balíček, který jsme schválili loni a jasně se ukazuje, že je to balíček protiinflační a nikoli proinflační. A já jsem rád, že tu inflaci táhnou dolů ceny potravin. Není tady důvod k tomu, aby potraviny zdražovaly.“

Havlíček prohlásil, že za klesající ceny potravin je rád, ale okamžitě na vládu uhodil.

„My se nemůžeme dívat na to, jak si to tady vláda přivlastňuje, vždyť to je naprosto šílené,“ soptil okamžitě Havlíček. „Je dobře, že ceny klesají, ale proč klesají, protože lidé už přestávají mít peníze a přestávají nakupovat. My jsme se dostali do situace, že země, kde mají dvojnásobnou až trojnásobnou mzdu, tak mají srovnatelné ceny potravin. Vysvětlíte mi, proč se lahvový budvar v Německu prodává za nižší cenu, než ležák v Česku?“ ptal se Havlíček.

Výborný se bránil, že lidem odmítá diktovat, kde mají nakupovat. „Pokud chtějí nakupovat v zahraničí. Mají na to právo. Já bych jen neříkal, že mají v Německu nižší ceny potravin. To by bylo na delší debatu,“ pravil Výborný.

Zdůraznil také, že odmítá určovat obchodní politiku, jakou si zvolí Budvar. „My, zaplať Pán Bůh, žijeme ve svobodném tržním prostředí, zatímco vy chcete regulovat úplně všechno,“ pravil Výborný.

Havlíček zdůraznil, že vláda mohla snížením DPH u potravin srazit i ceny potravin.

Moderátorka Terezie Tománková poté zmínila ještě regulaci HHC. Podle Výborného je třeba ho okamžitě, byť dočasně, zakázat, protože může uškodit hlavně dětem. „A my si tady musíme vybrat: buď zdraví dětí, nebo prachy,“ řekl jasně Výborný.

