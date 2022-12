Kdo řekl Fialovi, že na to má právo? Nebo Rakušan... Dan Vávra ve Sněmovně nikoho nešetřil

O tom, co smíme vědět, asi rozhodne 44letý bývalý učitel němčiny a dějepisu na gymnáziu, toho času čelící korupčnímu skandálu. „To je zřejmě kvalifikace na funkci cenzora,“ konstatoval zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra na půdě Poslanecké sněmovny při veřejném slyšení k petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Úspěšný vývojář také nevěřícně zopakoval slova premiéra Petra Fialy, že lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Naopak sám je přesvědčen, že v demokracii nemá být žádná elita, které plebsu něco cenzuruje, omezuje a filtruje.

Několikaměsíční snažení Společnosti pro obranu svobody projevu dosáhnout projednání Petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích, kterou podepsalo více než 25 tisíc občanů, v petičním výboru Poslanecké sněmovny bylo završeno úspěchem. Veřejného slyšení se zúčastnil nejen kompletní petiční výbor a zástupci petentů, ale bohaté zastoupení měla i veřejnost. V zaplněném sále bylo rovněž k vidění nemálo známých tváří včetně senátorky Daniely Kovářové, europoslance Jana Zahradila či předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové.

Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 7% Přibližně stejně 21% Ne, méně 72% hlasovalo: 4046 lidí Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý v úvodu svého vystoupení upozornil, že platformy jako Facebook s 5 miliony uživateli v Česku, Twitter s více než 400 tisíci, Instagram se 2,5 miliony či YouTube s cca 6 miliony uživateli mohou ovlivňovat politickou soutěž. „Jejich finanční a v dnešní době i politická moc se dá srovnat se zbrojním nebo farmaceutickým průmyslem. A tyto platformy mají naprosto dominantní pozici, které využívají či zneužívají až tak, že mohou ovlivňovat politický proces, politickou soutěž a volby,“ poukázal Vlastimil Veselý na reálnou hrozbu.

V té souvislosti připomněl, že svoboda projevu je základní podmínkou pluralitní demokracie. „Zdůrazňuji pluralitní demokracie, kde vzniká dohoda o rozhodování společnosti. Čili není to demokracie s nějakým přívlastkem typu socialistická, konzervativní, liberální, progresivistická, libertariánská. To jsou politické proudy, které se střetávají na poli politické soutěže, a žádný z nich nemá garantováno, že ten jeden je správný. Tyto platformy zneužívají monopolního postavení a tvoří hlavní fórum veřejné diskuse. Setkáváme se s názorem, že cenzuru může vykonávat jen stát. Není to pravda. Může ji delegovat na jiné subjekty,“ připomněl ředitel SOS projevu, že veřejné slyšení se koná právě ve dnech, kdy vylézají na povrch fakta o tom, jak tým Joea Bidena přímo kupoval sociální sítě, aby mazaly některé konkrétní příspěvky, a ty konaly dle politických preferencí. „To je enormně nebezpečný jev,“ varoval.

Ohradil se proti těm, kdo SOS projevu podsouvají, že hájí absolutní svobodu slova, kde by se vyhrožovalo násilím a podobně. „Svoboda projevu je omezena zákonem. Tak je to napsáno v Listině základních práv a svobod. Praxe je jasná. Bezprostřední výhrůžky násilím, šíření dětské pornografie, pomluvy, urážky na cti, šíření poplašné zprávy. To jsou konkrétní příklady projevů, které jsou v České republice vytlačeny za hranice svobody projevu. My nevoláme po tom, aby tady byla absolutní svoboda projevu a mohlo se vyhrožovat násilím. V žádném případě. Ten problém, kvůli kterému naše petice vznikla, je čistě ten, že tyto digitální platformy mažou naprosto masově výroky legální, naprosto nevinné, které neporušily zákony, a tím pouze diskriminují uživatele podle jejich politických názorů,“ vysvětlil Vlastimil Veselý s tím, že se tak děje převážně pod záminkou dvou velmi vágně definovaných pojmů, a to je nenávist a dezinformace.

Poukázal také na to, proč digitální platformy nelze považovat za média. „Média mají redakce, a ty vybírají nějaký vlastní obsah, který publikují, a nesou za to odpovědnost. Naproti tomu smysl digitálních platforem je pouze v distribuci našeho uživatelského obsahu, jen zajišťují dopravu od producenta ke konzumentovi. A hlavně nenesou za ten obsah odpovědnost. A neměli by do toho uživatelského obsahu jakkoli zasahovat. S jedinou výjimkou. Pokud by byl porušen zákon. My tou peticí řešíme situace, které jsou dnes naprosto masové, že jsou diskriminováni uživatelé, kteří publikují naprosto legální a legitimní názory, a ty jim jsou mazány pod různými záminkami,“ konstatoval zakladatel SOS projevu a zmínil analogii s veřejnými dopravci, kteří si také nemohou dovolit jen tak z dopravy někoho vyloučit jen proto, že má jiné názory či nějakým jiným způsobem „nevyhovuje“.

Zakladatel a předseda správní rady SOS projevu Daniel Vávra na něj navázal tím, že před dvěma lety, když rozjížděli tuto petici, jim vadilo, že dochází k omezování projevu na nových sociálních platformách. „Od té doby se situace vyvinula tak, že lkát nad mazáním příspěvků na Facebooku, je vlastně směšné,“ přiznal spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios a připomněl právo na informace a svobodu projevu. „Na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená. Pokud někdo znemožní lidu přijímat všechny nefiltrované informace, znemožňuje mu se svobodně rozhodovat. Potom společnost, v níž nějaký vyvolený lidem filtruje informace, omezuje jejich dosah na základě moci, kterou disponuje, za účelem udržení se u té moci, není demokracie, ale oligarchie. Vláda hrstky vyvolených. Protože pokud mám neúplné informace, nemůžu se správně rozhodnout u voleb. A to je vždy primární účel cenzury. Umlčet opozici a udržet se u moci,“ zdůraznil Daniel Vávra.

Fialovi nikdo nedal mandát na to korigovat informace

Udivuje ho, že našim elitám, trpícím zjevně náhlými autokratickými sklony, nedochází, že pomocí jejich nástrojů pro boj s dezinformacemi, se může udržet u moci i někdo jiný než oni. „To naši předkové chápali a proto ty svobody a práva do našich ústav dali. V této zemi jsme si všichni rovni. Je jedno, co si někteří zastánci cenzury mysli o inteligenci svých spoluobčanů. Všichni mají stejná práva. Předseda vlády, úředník ministerstva vnitra, český elf, vysokoškolský profesor i paní Vomáčková, co posílá kamarádkám řetězové emaily. Nikdo nemá žádný speciální statut a právo ostatním cenzurovat informace, protože jsou moc hloupí. Nikde v žádném zákoně se nepíše, že chytřejší lidé, jako třeba bojovník s dezinformacemi pan Kartous, vystudovaný tělocvikář, má jiná, lepší práva, než paní Vomáčková,“ zmínil smutně proslulého aktivistu.

My jsme ale, bohužel, svědky toho, že se mezi intelektuály i politiky prosadil zcela opačný názor. „Lidé jsou hloupí. Věří nesmyslům. Nemá cenu s nimi diskutovat. Je potřeba to zakázat. Slovo dezinformace se stalo nejnadužívanějším slovem současnosti. Cokoliv se komukoliv nelíbí, je dezinformace. A tak se stane, že náš premiér vypustí do světa tyto věty: „My musíme chránit za každou cenu... svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří... Na druhé straně, lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány,“ žasne nad tím, z jakého zákona či článku Ústavy to právo na korigování vyplývá a kdo ho Petru Fialovi dal. Jak, kým a na základě jakého mandátu mají být informace korigovány? „Je to v přímém rozporu se vším, na čem je založena naše republika. Mimo jiné s článkem 17 odstavcem 3 – Cenzura je nepřípustná,“ vzkázal Daniel Vávra určitě nejen premiérovi.

Téměř jakákoli kritika kohokoli se dá označit za nenávist

V té souvislosti připomněl jeden velmi trefný citát: „Kdysi spoutaný národ, jehož vůdci konečně ztratí kontrolu nad tokem informací, brzy propukne ve svobodu a vitalitu, ale svobodný národ, který postupně zužuje kontrolu nad veřejným diskurzem, začal rychle sklouzávat k despotismu. Mějte se na pozoru před tím, kdo by vám chtěl odepřít přístup k informacím, neboť ve svém srdci sní o tom, že je vaším pánem.“ Jde o citát ze hry Alpha Centauri od tvůrce známé Civilizace Sida Meyera. „Je to moudré. Protože kdokoli může říci o své opozici, že její nástup bude představovat bezpečnostní hrozbu, ohrožení něčích práv, nebo ohrožení zdraví a může tak tuto opozici umlčet. Je to triviálně snadné. Obzvlášť s další berličkou, se kterou novodobí autokraté přišli: Nesmíte nenávidět. Neboli hate speechovat. Téměř jakákoli kritika kohokoli se dá označit za nenávist vůči jeho víře, původu, přesvědčeni, osobě, věku, zdraví, či pohlaví… Máme tu tedy jakési další neexistující novodobé právo, právo nebýt uražen,“ podotkl předseda správní rady SOS projevu.

Vypíchl, co všechno se děje v této souvislosti ve Spojených státech, v Německu nebo v Británii. „Naše ministerstvo vnitra mezitím připravuje zákon o dezinformacích, který se snaží obcházet Ústavu tím, že si vymyslel, že když to nezakáže úplně, ale jen trochu, za nějakých podmínek, tak to cenzura není. To v návrhu zákona skutečně je. Když někomu ‚omezíte či ztížíte přístup k obsahu, není to cenzura a samotný nárok (dle Ústavy) na to není‘. Každé toto jednotlivé opatření vlastně vypadá i docela rozumně. Všechny dohromady jsou naprosto smrtící mix umožňující postihovat prakticky jakýkoliv názor. Co toto má společného se svobodou slova a demokracií? Nic. Jak už jsme si řekli, na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená a bez informací to nelze,“ uvedl před účastníky veřejného slyšení Daniel Vávra.

O tom, co smíme vědět, rozhodne bývalý učitel Rakušan

Je přesvědčen, že v demokracii nemá být žádná elita, které plebsu něco cenzuruje, omezuje a filtruje. „Je to svobodná soutěž myšlenek, kde každý má právo být zastoupen. Tedy i lidé, kteří si myslí, že pro naši zemi by bylo lepší, kdyby nebyla v EU. I pro lidi, kteří si myslí, že potraty jsou špatné, protože jim to řekl pán na obláčku. ‚Ale lidé jsou hloupí a věří blbostem!‘ vykřiknou mnozí. A přitom jim nedochází, že s paní Vomáčkovou, co šíří řetězové emaily, ztratí přístup k informacím každý. Tedy i oni sami, já, vy všichni, co tu sedíte, novináři, vědci, všichni. Jen vládnoucí autokraté a tajné služby ne. A o tom, co smíme vědět, asi rozhodne nikým nevolený a moudrý pan Benedikt Vangeli na Centru hybridních hrozeb společně s panem Rakušanem, 44letým bývalým učitelem němčiny a dějepisu na gymnáziu, toho času čelícímu korupčnímu skandálu. To je zřejmě kvalifikace na funkci cenzora,“ bránil se úspěšný vývojář uvěřit tomu, jak hluboko bychom mohli klesnout.

Přítomné ujišťoval, že lidé nejsou zas tak hloupí. „A čím více je umlčujete, tím méně vám budou věřit. Je to právě to umlčování, mající za účel odstranit kritiky nepopulárních kroků vlády v naději, že když se o tom nebude mluvit, lidem to nedojde, které společnost radikalizuje. Lidem to však dojde. Ale radikalizováním se vlády ohánějí, když zavádějí další cenzorská opatření, proti těm, kterým to došlo. A tím společnost ještě více zradikalizují a pošlou do náruče extremistům, sociopatům a konspiračním teoretikům,“ predikoval Daniel Vávra.

Největší ohrožení demokracie a svobod od roku 1989

Vláda, která toto činí, podle něj ztrácí důvěru všech, kterým tak činí, a dělá z nich své nepřátele. „Společnost nezradikalizuje nějaká extremistická strana, ale nespokojenost se situací, do které jí dostaly kroky vlády. Každý, kdo pamatuje období před rokem 1989, si přitom může pamatovat, že rétorika je vždy takřka identická. Nepřátelské mocnosti, zahraniční agenti, štvavé vysílačky, rozvracení demokratického zřízení a ze všeho nejlepší ‚posilování demokracie cenzurou‘. To skutečně zaznělo od ministra naší vlády. Problémy je vždy potřeba shodit na nějakého vnějšího nepřítele, aby se zamaskovala vlastní neschopnost,“ poukázal předseda správní rady SOS projevu a jen málokdo si to nespojil s počínáním pětikoaličního kabinetu.

Mělo by platit, že vláda reprezentující vůli svých občanů, což je její úkol, jim nemusí nasazovat náhubky. „Za normální situace bych předpokládal, že česká vláda bude hájit svobodu projevu svých občanů proti zvůli nadnárodních korporací. Bohužel, zdá se, že tomu je naopak a vláda není spojencem, ale oponentem v tomto boji. Podle nás, právě čelíme největšímu ohrožení demokracie a svobod od roku 1989. A stejně jako vždy, je to omlouváno ‚dobrými úmysly‘ a kritickou situací. Vždy bude nějaká kritická situace. Umlčování znemožňuje zvážit všechna možná řešení, A jediný, komu pomáhá, je viník krize, kterému komplikuje plány,“ uzavřel své vystoupení Daniel Vávra.

Argumenty z petice se má dál zabývat volební výbor

V následné diskusi vystoupili vesměs podporovatelé požadavků uvedených v petici, k níž se na půdě Poslanecké sněmovny veřejné slyšení konalo. Členové petičního výboru následně neschválili návrh usnesení předneseného předsedou Tomio Okamurou, který v plné šíři reflektoval požadavky petentů. Jasnou většinou pak přijal usnesení, že petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích projednal, vzal na vědomí a důrazně podpořil obsah petice a doporučil volebnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby se argumenty tvořícími obsah petice zabýval.

