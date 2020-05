Kdo se tady fláká? Bartoš ve Sněmovně vracel Hamáčkovi jeho slova

reklama

Jako první na mimořádné schůzi vystoupil předseda ODS Petr Fiala, který apeloval zejména na přípravu na možné další vlny koronaviru. „Nikdo z nás nemá jistotu, zdali jsme na konci krize. Musíme si proto říci, co je důležité do budoucna,“ řekl – s tím, že při další vlně již není možné plošně „vypnout“ fungování České republiky.

Ministr vnitra a nedávný šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) kroky vlády obhajoval, že na tak rozsáhlou krizi nemohl být nikdo připraven. „Řítila se na nás krize a Česká republika na ni, jako většina států, nebyla připravena,“ prohlásil.

Reagoval také na častou kritiku, že ministerstva nakupovala ochranný materiál v Číně, a ne od českých firem. „V České republice neexistovala dostatečná nabídka ochranných prostředků,“ řekl, a stejné to bylo s nabídkou v Evropě. „V Evropské unii měly všechny státy stejné problémy,“ dodal.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4514 lidí

Cena za ochranné pomůcky byla podle Hamáčka daná v rámci daných časových možností v potřebném množství, v adekvátní kvalitě a v adekvátní ceně. Tyto ceny by pak, podle něj, měl prověřit Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), nikoli vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, jak navrhuje část opozice. S Hamáčkem v tomto souhlasí i provládní komunisté nebo SPD Tomia Okamury.

Nejdelší řeč měl připravenu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten přiznal, že ochranných prostředků bylo málo, ale dodal, že si nikdo nedokázal představit jejich reálnou potřebu. „Z toho se musíme poučit,“ uznal.

Ostatní výtky jsou ale podle Vojtěcha liché, protože situaci jeho ministerstvo i celá vláda zvládly jak nejlépe mohly. „Máme zcela čisté svědomí, že jsme postupovali tak, jak to jen bylo možné,“ prohlásil. Podle něj by cílem schůze Sněmovny místo kritiky měla být snaha přinést ponaučení do budoucna. „Pokud tedy ta schůze má něco přinést, tak tedy zajištění dostatečných zásob ochranných prostředků, které jsou zapotřebí pro zvládání podobné epidemie. Takže bezesporu toto je jedna z věcí, kde se musíme poučit, kde musíme udělat změny. A to se již nyní děje,“ ubezpečoval Vojtěch.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Prospívá České republice účast ČSSD na vládě? Prospívá 11% Neprospívá 89% hlasovalo: 5955 lidí

Na Hamáčka a Vojtěcha promptně reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nelíbil se mu zejména Hamáčkův výrok, že opozice byla šest týdnů na home office a teď vládě radí, jak měli postupovat. „Mám pocit, že největšími kritiky nás jsou ti, kteří byli šest týdnů na home office a vrátili se do práce a teď mají pocit, že nám budou říkat, jak jsme to měli dělat správně,“ obul se do opozice Hamáček.

„Já vezmu tedy dvě věci, které mně trhaly za uši. Poslanci Pirátů – a já věřím, že i poslanci jiných stran – rozhodně nebyli po dobu nouzového stavu doma na nějakém home office. Vláda na svých každodenních zasedáních chrlila spoustu rozhodnutí, opatření a v nouzovém režimu i zákonů, které jsme byli nuceni během třeba i pouhého půldne celé přečíst, prozkoumat ty závislosti a následně druhý den o nich v průběhu jednání Sněmovny hlasovat. My jsme se věnovali jak otázkám ekonomickým, tak otázkám v regionu. Byli jsme partnery po dobu nouzového stavu vládě, i když naše návrhy často nebyly vyslyšeny,“ reagoval Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté ale vládu za některé kroky pochválil a apeloval na poučení do budoucna. „Druhá velká otázka není pouze nákup zdravotních pomůcek po dobu nouzového stavu, ale je to předzásobení České republiky do budoucna. Já věřím, že v ten kritický moment, který tedy byl začátkem března, se pan ministr Hamáček snažil dělat, co šlo. Ale od té doby již uběhly dva měsíce a nyní se bavíme – a i odborníci to potvrzují – o možnosti příchodu druhé vlny covidu-19 na podzim a Česká republika by na podzim měla být připravena podobně. Ty zásoby nejsou nekonečné, a proto je důležité už nejít tímto Divokým západem, kterým se šlo v březnu, ale systematicky oslovovat firmy, vytvářet si zásoby, prověřovat certifikace a jít tímto směrem,“ má jasno Bartoš.

Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) zkritizoval přístup ministerstva školství v čele s Robertem Plagou (ANO). „Nebyla zde předvídatelnost ze strany ministerstva školství. Nevěděli jsme, co se stane,” řekl, s tím, že propříště musí mít resort školství připraven jasný plán, podle kterého budou školy fungovat.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řešila se také ekonomická pomoc živnostníkům, která je podle šéfa lidovců Mariana Jurečky nedostatečná. „Nedostalo se ekonomické pomoci například živnostníkům na vedlejší úvazek. Ti nemají žádnou kompenzaci doposud,” myslí si Jurečka.

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Zaměřme se na know-how v oblasti boje s COVIDem z Taiwanu Ministr Havlíček: Pro některé země jsme se stali inspirací Kalousek (TOP 09): Řada rozhodnutí prostě nebyla podložena daty Pekarová Adamová (TOP 09): Nouzový stav skončil, můžeme zřídit vyšetřovací komisi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.