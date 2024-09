Kdo to svádí na rasismus, ten lže. Vláda se cítí ohrožena, říká Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro iDNES.cz obhajoval akci na Václavském náměstí v Praze, kde nechal rozvěsit bannery kampaně SPD včetně velkého plakátu zobrazujícího černocha s nožem a krví. Dle Okamury měla akce skvělou odezvu. „Píšou mi lidé dokonce ze zahraničí, že díky SPD je v Česku ještě demokracie, že bojujeme za svobodu slova. Protože u nich v západní Evropě už by taková akce nebyla možná. Přestože právě takoví ‚chirurgové z dovozu‘ už tam ‚ordinují‘, bodají a vraždí lidi každý den,“ uvedl Okamura a argumentoval tím, že jeho billboardy a jejich obsah jsou odrazem statisticky doloženého problému s migrací a kriminalitou. Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6176 lidí

„My nebudeme zavírat oči před tím, co způsobili liberální politici včetně Fialovy pětikoalice a budeme dále upozorňovat, co i nás může čekat kvůli tomu, že ministr Rakušan odsouhlasil za Česko migrační pakt,“ upozornil Okamura, že část kampaně byla zaměřena právě proti migračnímu paktu.

Že by SPD mělo svou kampaní rozdmýchávat nenávist vůči menšinám či právě černochům si též nemyslí. „Všichni víme, že Migrační pakt EU je o migraci afrických a islámských migrantů do Evropy. Nebo jsou snad nelegální migranti z Afriky běloši?“ nechápal a zdůraznil, že on sám je odpůrcem rasismu.

Banner je dle jeho slov „realistický“ a „podle skutečnosti“. „Ten, kdo nad tím zavírá oči a říká, že je to jinak, nebo to svádí na rasismus, tak lže. Nebo si snad někdo myslí, že když je na plakátech SPD můj obličej – a já mám šikmé oči – tak je to rasistický plakát? To je přece absurdní nesmysl,“ řekl Okamura.

„Kdyby podle statistik ta pobodání páchali blonďatí běloši ze Švédska, tak je na billboardu blonďatý Švéd. Ale oni je nepáchají. Většinu těchto činů mají prokazatelně na svědomí lidé původem z Afriky nebo muslimských zemí. Proto je na billboardu černoch, který je alegorií na nelegální migranty,“ vysvětlil předseda strany SPD, která se vymezuje proti „nepřizpůsobivým migrantům“ a usiluje o bezpečnost v České republice. Aby věc uvedl na pravou míru, dodal, že zahraniční lékaři, kteří splňují přísné podmínky pro práci u nás, ničemu nevadí.

Celá akce na Václavském náměstí byla dle jeho slov navíc zcela v souladu se zákonem. Podle něj byl celý proces povolen a splněny všechny náležitosti včetně smluv s magistrátem a situace byla pod dohledem policie. Vládní politici a média se dle Okamury jeho kampaň snaží očernit, protože je úspěšná. „Zoufale kvičí, protože kdyby záleželo jen na nich, tak nám to celé zcenzurují,“ shrnul Okamura a navrhl demokraticky ukončit působení současné vlády v nadcházejících volbách.

Ohledně trestních oznámení za podněcování k nenávisti Okamura uvedl, že jsou jen „směšnou“ a „trapnou“ snahou vládních politiků proti opozici. Připomněl, že v minulosti již čelil podobným obviněním, která byla vždy odložena. Okamura také naznačil, že politici vládních stran se snaží vyvíjet tlak na opozici, protože jejich popularita klesá a oni sami se cítí ohroženi. „Nevědí coby, tak podávají trestní oznámení a snaží se zneužívat státní úřady ke kriminalizaci a cenzuře opozice. Já se nebojím pravdy,“ prohlásil a ukázal směrem k plakátu.

Použití umělé inteligence (AI) v kampani bylo dle slov Okamura inspirováno jeho partnerskou stranou v Evropě, AfD (Alternativa pro Německo). Okamura řekl, že SPD se rozhodla použít AI na základě zkušeností a informací sdílených s AfD, která byla první stranou v Německu, jež tuto technologii v kampaních začala využívat.

Další část rozhovoru se zaměřovala na nadcházející volby, Okamura vysvětlil strategii SPD pro krajské volby a její širší politické cíle. Uvedl, že krajské volby považovali za první krok k ukončení vlády pětikoalice a snažili se v kampani akcentovat celostátní témata, jako je migrace, drahota a Green Deal. „Chceme obhájit těch 35 mandátů a cokoli navíc bude bonus, protože krajské volby jsou extrémně těžké. A chtěli bych být součástí vládnoucích koalic v krajích, abychom mohli realizovat náš program,“ zmínil Okamura některé své cíle.

SPD bude jednat o koalicích s těmi, kteří nemají korupční pozadí a nejsou proti lidem, jak Okamura označuje současnou vládu pětikoalice. Vyloučil tím tak jednání s pětikoaličními stranami, zejména s TOP 09. „Je zřejmé, že s takovými stranami, jako je TOP 09 paní Pekarové, nechceme mít nic společného. Nechceme, aby tady pokračovalo korupční prostředí a rozkrádání. Chceme, aby peníze šly zase k lidem,“ řekl Okamura.

V některých z krajů SPD kandiduje v koalici s Trikolorou, PRO a Svobodnými. V současné době je spolupráce však dohodnutá jen pro krajské a senátní volby.

Celý rozhovor Tomio Okamura sdílel na svém facebookovém profilu: