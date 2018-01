Kdo vlastně rozhodl, co jsou ta lidská práva? Stanislav Křeček se rázně ohradil proti "jedinému správnému pohledu"

Stanislav Křeček si položil otázku, kdo si dnes osobuje právo vykládat si „jediný správný pohled“ na lidská práva a na základě svého výkladu označují své spoluobčany za xenofoby, rasisty a tak podobně.

„Na sociálních sítích jsem si přečetl několik povzdechnutí nad tím, jak policie (na sociálních sítích zvaná ‚Zemanovi kerberové‘) dlouhými frontami před kontrolními stanovišti brání lidem navštívit během svátků Pražský hrad. Ale byly to stížnosti právě těch, kteří sice nadšeně vítají příchod ‚uprchlíků‘, ale nechtějí vidět, že tyto kontroly jsou všude v Evropě právě důsledkem migrační vlny. Nepřipouští ani, že v migraci jde o nezaměstnatelné, na sociální pomoc odkázané statisíce lidí, jejichž práva budou moci být zde jen velmi obtížně garantována,“ napsal Křeček.

Titíž lidé si často nepřipouštějí, že mnozí jejich spoluobčané nemají dost peněz na to, aby si mohli pořídit střechu nad hlavou. Nemají často ani na zaplacení nájmu; v době kdy rostou ceny nemovitostí do závratných výšin, je to veliký problém, který je třeba řešit.

Ale i když u nás není všechno dokonalé, stále žijeme ve společnosti, kde jsou lidská práva zaručena všem, máme zákon o registrovaném partnerství a lidé mohou svobodně přemýšlet o tom, zda se cítí být více muži, ženami nebo snad příslušníky nějakého třetího pohlaví.

„Ale není tomu tak všude ve světě a nemusí tomu tak být navždy ani u nás. A tak si do nového roku popřejme, aby nenastal čas, kdybychom byli nuceni si velmi rychle a naléhavě uvědomit co to ve skutečnosti jsou základní lidská práva. A co je jen pěna dní dobrých časů...“ uzavřel Křeček.

autor: mp